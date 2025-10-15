Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Старость
Старость
© Freepik by Ads is licensed under CC0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:23

Пожилые люди теряют мышцы? Учёные готовы поставить точку в этой проблеме

В Сибири начали изучение биомаркеров саркопении для замедления старения мышц

Возрастные изменения мышечной ткани — одна из самых серьёзных проблем современного здравоохранения. Потеря силы и массы мышц снижает качество жизни пожилых людей, делает их уязвимыми перед травмами и болезнями. Исследователи из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) приступили к масштабному международному проекту, цель которого — понять, почему мышцы стареют, и можно ли этот процесс остановить.

Что изучают сибирские учёные

Проект выполняется в сотрудничестве с зарубежными партнёрами и опубликован в журнале Frontiers in Bioscience-Landmark. В его состав вошли врачи-гериатры, эндокринологи, биохимики и молекулярные биологи. Такой подход позволяет взглянуть на проблему комплексно — от клеточных реакций до клинических проявлений.

Исследование проходит на базе лаборатории экспериментальной биохимии и биологии СибГМУ, оснащённой современным оборудованием для молекулярного анализа и визуализации тканей. Учёные собираются сосредоточиться на изучении биомаркеров саркопении - возрастного истощения мышечной массы.

Почему саркопения опасна

Саркопения — это постепенное снижение количества и качества мышечных волокон, которое начинается уже после 40 лет и ускоряется с возрастом. Причины её комплексны: гормональные изменения, хроническое воспаление, нарушение белкового обмена и снижение активности стволовых клеток.

Снижение мышечной массы приводит к проблемам с равновесием, потере подвижности и, в конечном итоге, к зависимости от посторонней помощи. Именно поэтому поиск способов замедлить эти процессы имеет огромное значение не только для медицины, но и для общества в целом.

"Учёным важно получить глубокое представление о ключевых механизмах, приводящих к утрате мышечной массы у пожилых людей", — пояснили в СибГМУ.

Как проходит исследование

Сибирские специалисты анализируют взаимодействие между белками, гормонами и клеточными сигнальными путями, участвующими в регуляции роста и восстановления мышц. Для этого применяются методы молекулярной биологии, геномного анализа и биохимических исследований.

Один из приоритетов — выявление молекулярных "ключей", которые запускают процессы разрушения мышечных волокон. Эти данные помогут не только создать новые лекарственные препараты, но и определить, какие пациенты наиболее подвержены саркопении.

Сравнение подходов к изучению саркопении

Подход Цель Методы Применение
Клинический Оценить симптомы и физическую активность Тесты силы, биоимпеданс, МРТ Диагностика, наблюдение
Биохимический Изучить изменения метаболизма Анализ крови, биомаркеры Ранняя диагностика
Молекулярный Найти причины на уровне ДНК и белков Геномное секвенирование, протеомика Разработка лекарств

Что может дать проект

Главная цель работы — понять механизмы старения мышечной ткани. Полученные данные помогут:

  1. Разработать точные диагностические тесты для раннего выявления саркопении.

  2. Создать препараты, способные замедлить разрушение мышц.

  3. Найти способы активировать регенерацию тканей у пожилых пациентов.

"Далее полученные знания будут использованы не только для диагностики возрастных патологий, но и для создания эффективных лекарственных соединений для продления жизни", — отмечают сотрудники СибГМУ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать саркопению как неизбежный процесс старения.

  • Последствие: отсутствие профилактики и запоздалая диагностика.

  • Альтернатива: наблюдать за биомаркерами, корректировать питание и физическую активность, использовать фармакологическую поддержку.

А что если старение можно замедлить?

Если исследователям удастся расшифровать сигнальные пути, контролирующие деградацию мышечных волокон, медицина получит шанс замедлить старение не только мышц, но и всего организма. Ведь мышцы — это не просто двигатель тела, а активный орган, влияющий на обмен веществ, работу сердца и иммунную систему.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Комплексный подход и участие международной команды Долгосрочный характер — результаты потребуют времени
Возможность разработки новых лекарств Высокая стоимость исследований
Перспективы продления активного долголетия Необходимость клинического подтверждения данных

Как можно сохранить мышцы уже сегодня

  1. Регулярные физические нагрузки. Умеренные тренировки с отягощением помогают поддерживать мышечную массу.

  2. Белковое питание. В рационе пожилых людей должно быть достаточно аминокислот для синтеза мышечных волокон.

  3. Контроль уровня гормонов и витаминов. Дефицит витамина D и тестостерона усиливает атрофию мышц.

  4. Медицинское наблюдение. При первых признаках слабости стоит обратиться к гериатру.

FAQ

Что такое саркопения?
Это возрастное уменьшение мышечной массы и силы, которое влияет на подвижность и качество жизни.

Как её диагностировать?
С помощью измерения силы хвата, анализа состава тела и оценки скорости ходьбы.

Можно ли предотвратить?
Да, при помощи активного образа жизни, правильного питания и контроля биохимических показателей.

Мифы и правда

Миф: саркопения — это просто следствие старости.
Правда: это заболевание с конкретными биологическими механизмами, которое можно лечить и замедлять.

Миф: пожилым людям нельзя заниматься спортом.
Правда: умеренные силовые упражнения — один из лучших способов борьбы с мышечной атрофией.

Миф: лекарства от саркопении не существует.
Правда: сейчас ведутся активные разработки на основе данных молекулярных исследований.

3 интересных факта

  1. После 50 лет человек теряет в среднем до 1,5% мышечной массы ежегодно.

  2. Женщины подвержены саркопении так же, как и мужчины — особенно в постменопаузе.

  3. Белки, отвечающие за рост мышц, могут быть активированы с помощью определённых гормональных сигналов.

Исторический контекст

Изучение возрастных изменений мышц началось в 1980-х годах, когда термин "саркопения" впервые предложил американский учёный Ирвин Розенберг. С тех пор исследования перешли от описания симптомов к поиску молекулярных механизмов. Сегодня, благодаря проектам вроде сибирского, медицина всё ближе к тому, чтобы превратить старение из неизбежности в управляемый процесс.

