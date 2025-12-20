Мурманская новогодняя елка: какие дети получат бесплатные билеты, а кто останется без них

Министерство образования и науки Мурманской области официально разъяснило правила отбора детей на главную новогоднюю елку региона. Ведомство ответило на вопросы, поступившие от жителей в соцсетях, которые выразили сомнения по поводу справедливости распределения пригласительных.

Кто может получить пригласительные на елку

Как сообщили в пресс-службе министерства, бесплатные пригласительные получают только определенные категории школьников, в соответствии с постановлением губернатора. В список входят одаренные дети, которые проявили успехи в учебе, спорте или творчестве, а также дети из социально незащищенных семей, включая сирот, детей-инвалидов и детей из многодетных семей.

"Пригласительные на губернаторскую елку распределяются строго по квотам через школы", — подчеркнули в министерстве.

Ответ на критику

На претензию одного из пользователей, заявившего, что видел, как некоторые дети получали приглашения "по блату", чиновники ответили, что такая ситуация недопустима. Ведомство отметило, что правила распределения пригласительных прозрачны, и они служат поддержке талантливых детей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, министерство уточнило, что другие новогодние мероприятия в регионе могут иметь собственные правила, не связанные с распределением пригласительных на губернаторскую елку.