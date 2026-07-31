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Папиллома на шее человека
Папиллома на шее человека
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:24

Один укол защищает от последствий на годы: кому предложат бесплатную вакцину от вируса папилломы человека

Вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) до сих пор не включена в национальный календарь прививок него федеральном уровне, рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук Георгий Викулов. Инфекционист разъяснил NewsInfo актуальность этой меры для защиты от онкологических заболеваний.

Ранее стало известно, что в отдельных субъектах Федерации детей начали бесплатно прививать от ВПЧ в рамках региональных программ.

В то же время эксперты напоминают, что посещение профильных специалистов для ранней диагностики заболеваний должно стать привычной практикой для каждого взрослого.

По словам эксперта, национальный календарь иммунопрофилактики охватывает широкий спектр патологий. ВПЧ доктор назвал инфекцией, несущей серьезные риски развития злокачественных новообразований как у женщин, так и у мужчин.

"ВПЧ-инфекция ассоциирована с высоким риском развития рака шейки матки, злокачественных опухолей других локализаций, в том числе у мужчин. Первичная профилактика — это как раз иммунизация до встречи с возбудителем. В других странах существуют программы национальные, когда детей начинают иммунизировать в девять-десять лет, до начала половой жизни, в пубертатном периоде", — пояснил Викулов.

Специалист отметил, что в мировой практике такая стратегия показывает высокую эффективность. Например, в Австралии благодаря массовому охвату мальчиков и девочек заболеваемость удалось свести практически к нулю. Стабильное состояние репродуктивного здоровья требует внимания к факторам риска при выборе контрацептивов, а также регулярного наблюдения у гинеколога.

"В Московском регионе в региональный календарь эту вакцину включили, в некоторых детских учреждениях могут предлагать иммунопрофилактику. Инфекция очень распространенная, рекомендуется ее массовое применение для профилактики данного заболевания и последствий данной инфекции начиная с детского возраста и заканчивая взрослым", — добавил инфекционист.

Многие ошибочно полагают, что вирус папилломы присутствует в организме каждого человека. Врач подчеркнул, что разновидности патогена, поражающие кожу и слизистые, существенно различаются. Также важно следить за кожными изменениями, так как рост папиллом может указывать на состояние иммунной системы.

Перед вакцинацией взрослых пациентов врачи рекомендуют пройти скрининг, включая пап-тест, чтобы исключить противопоказания и определить тактику ведения, так как даже при наличии вируса прививка может быть целесообразна.

Стоит помнить, что существуют и другие угрозы здоровью, требующие своевременного медицинского вмешательства. Так, врачи напоминают о серьезных последствиях после укусов насекомых, а также советуют женщинам обращать внимание на причины инфекционных воспалений, которые ошибочно связывают исключительно с переохлаждением.

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Проверено экспертом: Косметолог Анастасия Шевелева, Косметолог Марина Кравцова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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