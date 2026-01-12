Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:11

Териберка станет ближе для туристов: ежедневный автобус хотят довести до аэропорта уже в январе

Власти Мурманской области планируют рейсовый автобус из аэропорта в Териберку - ТАСС

Власти Мурманской области собираются связать аэропорт Мурманска с Териберкой ежедневным рейсовым автобусом — это может упростить дорогу туристам и жителям, для которых автоподъезд остаётся единственным наземным маршрутом. Об этом сообщает ТАСС: вопрос обсуждался на оперативном совещании в региональном правительстве, где о планах рассказала вице-губернатор и министр транспорта и дорожного хозяйства области Юлия Полиэктова.

Как сейчас ходят автобусы и что хотят изменить

"30 декабря 2025 года был запущен новый маршрут, который ходит каждый день в Териберку и обратно. В 9:00 мск он уходит с привокзальной площади Мурманска, а в 16:30 мск уходит из Териберки. До 19 января 2026 года мы обкатываем новый маршрут, после 19 числа… чтобы захватить еще аэропорт Мурманска", — сказала она.

Дополнительный рейс к праздникам и первые показатели загрузки

Полиэктова уточнила, что ежедневный маршрут добавили к новогодним каникулам в дополнение к основному рейсу, который уже ходит по расписанию несколько раз в неделю. Этот базовый автобус отправляется из Мурманска в 18:00 мск по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а из Териберки — в 07:00 мск по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Для нового ежедневного направления дополнительно запустили автобус среднего класса на 33 места. По данным министра, на момент совещания его наполняемость составляла 40%.

Почему транспортная связь с Териберкой остаётся уязвимой

Автоподъезд к Териберке — единственная возможность добраться по суше до села, расположенного в 120 км от Мурманска на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. При этом дорога сложная: некоторые участки из-за непогоды заметает вплоть до конца мая, и перекрытия трассы в региональной практике — регулярная мера.

В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу на дороге из Териберки в Мурманск. При закрытых дорогах власти формируют колонны, во главе которых идет снегоуборочная техника, чтобы обеспечить безопасный проезд. Губернатор области Андрей Чибис поручил организовывать работу таких колонн с учётом расписания рейсового автобуса в Териберку и обратно.

