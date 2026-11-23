Мурманский транспортный узел зафиксировал рост нагрузки на инфраструктуру в октябре 2026 года. По данным пресс-службы "Портового Альянса", Мурманский морской торговый порт и Мурманский балкерный терминал приняли 477,1 тыс. тонн дополнительных экспортных грузов сверх запланированных показателей.

Основным драйвером роста стал пересмотр внешнеторговых маршрутов, который привел к увеличению спроса на мощности регионального узла. Увеличение грузопотока произошло не только за счет традиционных позиций, но и благодаря работе с новыми номенклатурами грузов.

В компании отмечают, что возможность оперативно принять избыточные объемы была обеспечена универсальностью существующей инфраструктуры, сохранностью производственной базы и квалификацией персонала терминалов.