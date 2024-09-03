Девелопер "Эталон" купил 35 гектаров в Мурино для строительства 300 тыс. кв. м жилья

Девелоперская группа "Эталон" приобрела более 35 гектаров земли для возведения жилья массового сегмента в городском районе Мурино, ЛО. Об этом информирует сам застройщик. Т terrenos было куплено с действующим проектом планировки и градостроительными документами.

Согласно заявлению компании, сделка состоялась в августе 2024 года, стоимость контракта составила 4,78 миллиарда рублей, а оплата будет произведена в восемь этапов, последний из которых запланирован на август 2026 года.

"Мы планируем, что общая площадь строящихся объектов превысит 300 тысяч квадратных метров," — говорится в релизе. Это будет первым проектом "Эталона" в Ленинградской области.

Группа "Эталон" ведет строительную деятельность в различных регионах России. Главным акционером компании является АФК "Система", контролирующая 49% акций, в то время как 35% акций находятся в свободной продаже.

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