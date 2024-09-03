Девелопер "Эталон" купил 35 гектаров в Мурино для строительства 300 тыс. кв. м жилья

Девелоперская группа "Эталон" приобрела более 35 гектаров земли для возведения жилья массового сегмента в городском районе Мурино, ЛО. Об этом информирует сам застройщик. Т terrenos было куплено с действующим проектом планировки и градостроительными документами.
Согласно заявлению компании, сделка состоялась в августе 2024 года, стоимость контракта составила 4,78 миллиарда рублей, а оплата будет произведена в восемь этапов, последний из которых запланирован на август 2026 года.
"Мы планируем, что общая площадь строящихся объектов превысит 300 тысяч квадратных метров," — говорится в релизе. Это будет первым проектом "Эталона" в Ленинградской области.
Группа "Эталон" ведет строительную деятельность в различных регионах России. Главным акционером компании является АФК "Система", контролирующая 49% акций, в то время как 35% акций находятся в свободной продаже.
Фото: commons.wikimedia.org/Красный (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Около 87 тыс. детей получили прививки от полиомиелита в Газе за один день вакцинации
Подразделения нескольких международных гуманитарных организаций всего за один вакцинации от полиомиелита привили более 87 тыс. несовершеннолетних в секторе Газа, приводит оперативную информацию миссия ООН. Всего Всемирная организация здравоохранения хочет вакцинировать в анклаве порядка 640 тыс. детей в возрасте до 10 лет.
Китай запустил на орбиту группировку спутников дистанционного зондирования планеты
С территории провинции Сычуань на околоземную орбиту отправлена китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4-би" с крупной группировкой спутников дистанционного зондирования нашей планеты "Яогань-43". Запущенные в космос аппараты будут осуществлять испытания новых технологий при формировании низкоорбитальных группировок спутников, сообщает агентство "Синьхуа".
Павел Прилучный признался в любви к Москве
Актёр Павел Прилучный заявил, что любит Москву. Также он назвал столицу комфортным местом.
Рекрутеры: в сегменте домашнего персонала зарплаты за год выросли в полтора раза
Предложения по оплате труда с лета минувшего года в нашей стране существенно изменились. Максимальное увеличение доходов за двенадцать месяцев выявлено в сегменте домашнего персонала, таковы данные мониторинга аналитиков рекрутингового портала "Авито Работа".