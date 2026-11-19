В индийской кухне есть блюда, которые давно перестали быть просто едой, превратившись в международные гастрономические бренды. Баттер чикен — или мург махани, что буквально означает "масляная курица" — именно такой случай. Эта история началась в 50-х годах в делийском ресторане Moti Mahal, где повара, ориентируясь на западных гостей, заменили исконное название на понятное англоязычное, создав настоящий шедевр с шелковистой текстурой и глубоким пряным характером.

Секрет этого блюда — в балансе плотности и нежности. Для основы выбираем филе куриных бедрышек: оно достаточно сочное, чтобы выдержать интенсивный жар. Сначала мясо размягчается в кисловатой среде йогурта и лимонного сока, а затем запечатывается на сильном огне, создавая характерные подпалины. Но главный акцент здесь смещен в сторону соуса: сочетание томатов, жирных сливок и орехов кешью дает ту самую бархатистую, обволакивающую консистенцию.

Ингредиенты на 4 порции

Филе куриных бедрышек — 600 г

Консервированная протертая мякоть томатов — 400 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сливки 35% — 150 мл

Йогурт натуральный 3.2% — 120 г

Масло сливочное — 80 г

Кешью необжаренный — 60 г

Лимонный сок — 1 ст. л.

Чеснок — 4 зубчика

Имбирь — 3 см

Гарам масала — 1.5 ч. л.

Паприка сладкая молотая — 1 ч. л.

Сахар-песок — 1 ч. л.

Перец чили красный молотый — 0.5 ч. л.

Перец черный молотый, соль — по вкусу

Приготовление

Чеснок и корень имбиря натереть на мелкой терке и смешать. Куриное филе нарезать кусочками по 3-4 см. Смешать мясо с лимонным соком, натуральным йогуртом и половиной имбирно-чесночной пасты. Добавить в маринад по полчайной ложки гарам масалы, паприки и соль. Тщательно перемешать руками и оставить при комнатной температуре на 30 минут. Разогреть половину сливочного масла в большой сковороде на максимальном огне. Снять излишки маринада с курицы, обжарить мясо в один слой по 3 минуты с каждой стороны до появления ярких подпалин. Переложить на тарелку. Лук нарезать мелкими кубиками. В той же сковороде растопить еще четверть сливочного масла, пассеровать лук на среднем огне около 4 минут до прозрачности. Добавить к луку остатки имбирно-чесночной пасты, гарам масалу, паприку и чили. Прогреть специи в масле 30 секунд. Влить протертые томаты, всыпать сахар, соль и добавить две трети целых орехов кешью. Накрыть крышкой и томить на минимальном огне 10 минут. Снять массу с огня, перелить в глубокую емкость и измельчить погружным блендером до однородного, бархатистого состояния. Вернуть соус в сковороду, поставить на слабый огонь. Влить жирные сливки, добавить обжаренную курицу вместе с выделившимся соком и положить оставшееся холодное сливочное масло. Довести до кипения и томить под крышкой 8 минут. Отдельно поджарить на сухой сковороде оставшиеся орехи кешью. Разложить блюдо по мискам, украсить каплями сливок и обжаренным кешью.

Для полноты вкуса в конце можно добавить щепотку касури мети (сушеных листьев пажитника), растертых в ладонях — это придаст блюду характерный орехово-грибной оттенок. Идеальным сопровождением станет нейтральный рис басмати или пресные лепешки роти, которые помогут сбалансировать насыщенность соуса.

Если заменить кешью на миндаль, текстура соуса станет чуть более зернистой, а вкус сместится в сторону терпкости, что может быть интересно в качестве эксперимента с классическим рецептом.