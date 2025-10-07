Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кинокамера
кинокамера
© mos.ru by Фото: пресс-служба Московского кинокластера is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:48

Англия затаила дыхание между кружевом и убийством: подростковый детектив в духе Агаты Кристи оживает на экране

StudioCanal начала работу над сериалом по подростковым детективам Робин Стивенс

Вдохновленные успехом "Убийства на пляже" и волной интереса к костюмным детективам, создатели из StudioCanal объявили о запуске нового проекта — сериала по книгам Робин Стивенс "Murder Most Unladylike" ("Совсем не женское убийство"). Режиссером выступит Джеймс Стронг, известный по умению создавать напряженную атмосферу в сюжетах, где интрига держится до последней сцены.

Сюжет и атмосфера

Действие сериала разворачивается в 1930-х годах — эпохе, когда в Англии расцветает мода на закрытые пансионаты, чайные церемонии и запутанные преступления. В центре сюжета — Хейзел и Дейзи, две школьницы-детектива, живущие в интернате и расследующие загадочные дела. Их дружба и природное любопытство становятся двигателем событий, а каждая новая история открывает тайны за фасадом благопристойного мира.

Авторы обещают сохранить дух книг: сочетание британского юмора, подросткового задора и классического "who done it" — формата, где разгадка преступления кроется в деталях.

"Эти книги представляют собой редкое и захватывающее сочетание запутанных детективов в стиле Агаты Кристи. Главные героини Дейзи и Хейзел — дуэт, достойный уровня Ватсона и Холмса", — сказал управляющий директор Studiocanal Television М. К. Кеннеди.

Автор и феномен книги

Робин Стивенс начала писать серию во время учебы в Оксфорде, вдохновляясь школьными историями Энн Блайтон и романами Кристи. Первый роман вышел в 2014 году, и с тех пор серия превратилась в международный феномен.

В 12 книгах героини взрослеют, проходят путь от простых школьных тайн до сложных заговоров. Произведения переведены на 21 язык, а мировой тираж превысил 3,1 миллиона экземпляров.

Стивенс призналась, что экранизация стала исполнением её давней мечты: история о двух девочках, которые берут расследования в свои руки, всегда была для неё символом независимости и дружбы.

Как создается сериал

Работа над сценарием ведется в тесном сотрудничестве с самой Робин Стивенс. По слухам, автор консультирует творческую группу, чтобы сохранить атмосферу оригинала. Съёмки планируются в Великобритании, где подбирают аутентичные интерьеры и костюмы эпохи.

В производстве активно используются современные технологии: CGI применяют для создания реалистичных пейзажей, но при этом команда обещает сохранить визуальную теплоту старых британских фильмов.

Советы фанатам — как подготовиться к выходу сериала

  1. Прочитать хотя бы первые три книги серии — они задают тон и раскрывают характер героинь.

  2. Обратить внимание на язык: Стивенс умело вплетает в диалоги юмор, сохраняя стиль 30-х годов.

  3. Пересмотреть классику — "Убийство в "Восточном экспрессе”" или "Смерть на Ниле", чтобы почувствовать атмосферу золотого века детектива.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидать мрачный триллер.
    Последствие: разочарование — сериал ориентирован на подростковую и семейную аудиторию.
    Альтернатива: воспринимать его как легкую, но умную игру в дедукцию.

  • Ошибка: сравнивать сериал напрямую с Шерлоком.
    Последствие: потеря уникальности восприятия.
    Альтернатива: увидеть в нем новую женскую перспективу на жанр.

А что если…

Что если сериал выстрелит так же, как Enola Holmes или Wednesday? Тогда можно ожидать целую волну подростковых детективов, стилизованных под разные эпохи. Успех проекта может вдохновить экранизации других книжных циклов — например, приключений Флавии де Люс или юных сыщиков из серии The Sinclair's Mysteries.

FAQ

Когда выйдет сериал?
Пока дата релиза не объявлена. Производство находится на стадии ранней подготовки.

Кто сыграет Дейзи и Хейзел?
Актерский состав держится в секрете, но кастинг идет в Великобритании и Ирландии.

Будет ли сериал близок к книгам?
Да, сценаристы работают под контролем Робин Стивенс, чтобы сохранить оригинальные линии и характеры.

Мифы и правда

Миф: сериал будет полностью повторять сюжет первой книги.
Правда: история адаптируется, но сценаристы объединят элементы сразу нескольких романов, чтобы сделать сюжет динамичнее.

Миф: это проект только для подростков.
Правда: создатели заявляют, что планируют заинтересовать и взрослых зрителей, выросших на классических детективах.

Миф: экранизация заменит книги.
Правда: Стивенс подчеркивает, что сериал лишь расширяет мир её героинь.

Исторический контекст

1930-е годы — время, когда жанр детектива переживал свой "золотой век". В Англии выходили книги Агаты Кристи, Дороти Сэйерс и Найо Марш, создавались первые радиопостановки и киноадаптации. Именно эта эпоха задала канон: изысканная интрига, закрытый круг подозреваемых и умный финал без насилия.

Стивенс бережно вписала своих героинь в этот культурный фон: школьный интернат становится микромоделью общества, где дети вынуждены разбираться во "взрослых" тайнах.

Три интересных факта

• Серия Murder Most Unladylike получила премию Waterstones Children's Book Prize в категории "Лучший дебют".
• Робин Стивенс выросла в США, но переехала в Оксфорд, чтобы ближе узнать британскую школьную культуру.
• Название первой книги цикла отсылает к фильму 1964 года с Мэгги Смит в главной роли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ольга Серябкина рассказала, какие качества ценит в мужчине сегодня в 1:57
Слабым быть стыдно? Серябкина поставила точку в вечном споре о "мужском плече"

Ольга Серябкина рассказала, почему для неё главное мужское качество — не сила и не статус, а умение быть опорой. Что стоит за её словами о «крепком плече» и как это отражает современный взгляд на отношения.

Читать полностью » Канье Уэст опубликовал документ сегодня в 0:50
Когда кровь становится чернилами: Канье Уэст записал имя, о котором никто не ожидал увидеть в "списке предателей"

Канье Уэст снова вызвал бурю обсуждений, опубликовав список "предателей", в который неожиданно попала его собственная дочь. Что стоит за этим поступком — боль, арт или стратегия?

Читать полностью » В Египте после 20 лет реставрации открыли гробницу фараона Аменхотепа III вчера в 23:57
Фараон возвращается из тьмы веков: Египет открыл гробницу, которая молчала двадцать лет

После двадцати лет реставрации гробница Аменхотепа III вновь открыта для туристов. Что удалось сохранить и почему этот фараон так важен для Египта?

Читать полностью » Принц Уильям: мои дети не должны сталкиваться с тем, через что прошли мы с Гарри вчера в 22:39
Корона треснула, но не упала: принц Уильям рассказал, как хочет спасти семью от старых ошибок

Принц Уильям впервые за долгое время заговорил о брате, вспомнив их детство и подчеркнув: своим детям он готов дать совсем другую жизнь.

Читать полностью » Лариса Долина намерена подать в суд на продавцов картонных фигур с её изображением вчера в 21:57
Бумажная мафия против Долиной: кто наживается на фанатах, продавая её фигуры

Лариса Долина возмущена продажей своих картонных копий в интернете и готовится к судебным разбирательствам, чтобы остановить незаконное использование её образа.

Читать полностью » Актёр Джон Вудвайн из сериалов вчера в 20:38
Сцена гаснет медленно: Британия прощается с актёром, стоявшим рядом с Оливье и Гиннессом

Легендарный британский актёр Джон Вудвайн, сыгравший в "Докторе Кто" и "Короне", ушёл из жизни на 97-м году. Вспоминаем путь артиста, изменившего британский театр и телевидение.

Читать полностью » Бритни Спирс рассказала о травме ноги после падения с лестницы вчера в 19:16
Танец на грани боли: Бритни Спирс снова закружила жизнь вокруг себя

Бритни Спирс рассказала, как неудачно упала с лестницы и получила травму, но уже нашла способ превратить инцидент в повод для танца.

Читать полностью » Писательница Джилли Купер умерла в возрасте 88 лет после несчастного случая вчера в 18:07
Любовь, грех и ирония сделали её легендой: почему Джилли Купер останется бессмертной

Джилли Купер, королева британских любовных романов, ушла из жизни в возрасте 88 лет. Вспоминаем, как её истории о страсти и слабости изменили представление о жанре.

Читать полностью »

Новости
Технологии
OpenAI превратит Sora в платформу для монетизации пользовательского ИИ-контента
Питомцы
Кошки привыкают к сородичам за 2–3 месяца при правильном подходе
Садоводство
Медведка быстро размножается, но её популяцию сокращают биопрепараты — Алексей Герасимов
Красота и здоровье
Невролог Пётр Соков: регулярный недосып приводит к гипертонии и риску инсульта
Садоводство
Подзимний посев укропа в октябре помогает получить ранний урожай и мощные растения
ДФО
Полиция и волонтёры Приморья ищут пропавшую семилетнюю девочку из Артёма
Дом
Как работает умный дом: управление безопасностью, освещением и климатом
Туризм
Иркутск - столица Южного Байкала: достопримечательности и архитектурное наследие
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet