Захоронение
© https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:15

5500 лет назад человечество изобрело новый способ жить без домов — и это сработало

Кернер: в южной Иордании найден древний мегалитический комплекс Мурайгхат

В сердце Иордании археологи обнаружили место, где древние камни рассказывают о том, как человечество переживало кризисы тысячелетия назад. Исследовательская группа под руководством учёных Копенгагенского университета выявила в районе Мурайгхат масштабный ритуальный ландшафт, созданный около 5500 лет назад. Это открытие заставляет по-новому взглянуть на то, как общины раннего бронзового века отвечали на климатические и социальные потрясения, формируя новые способы коллективной идентичности.

От эпохи меди к каменному ритуалу

Мурайгхат появился вскоре после упадка энеолитической (меднокаменной) культуры, существовавшей между 4500 и 3500 годами до н. э. Энеолит оставил после себя богатое наследие — развитые поселения, знаки символической веры и первые изделия из меди. Но примерно 3600 лет до н. э. этот мир начал рушиться. Климат становился суше, урожаи падали, связи между поселениями ослабли.

Именно тогда на возвышенностях южной Иордании возникли новые комплексы — не города и дома, а каменные святилища, дольмены и стоячие камни. Они стали частью ритуального ландшафта, заменив привычные формы обжитых поселений.

"Вместо крупных поселений с небольшими святилищами, основанных в эпоху энеолита, наши раскопки показывают скопления дольменов и мегалитов, которые указывают на ритуальные собрания и коллективные захоронения, а не на жилые помещения", — сказала археолог Сюзанна Кернер из Копенгагенского университета.

Город мёртвых и место собраний

Археологи задокументировали более 95 дольменов - каменных погребальных памятников, выстроенных из массивных плит. На вершине центрального холма сохранились остатки ограждений и вырезанные в скале элементы, которые, по словам исследователей, использовались во время церемоний.

Каждая деталь — от формы плит до их расположения — имела символическое значение. Эти сооружения не были жилищами: они создавались как памятники коллективной памяти, как видимые сдалека маркеры общности.

"Мы считаем, что Мурайгхат даёт новые знания о том, как ранние общества справлялись с потрясениями, возводя памятники, переопределяя социальные роли и создавая новые формы сообщества", — подчеркнула Кернер.

Следы ритуалов и пиршеств

Раскопки выявили множество артефактов, свидетельствующих о ритуальной активности. Среди них — фрагменты крупной керамики, жернова, кремневые орудия, кости животных, медные стержни и общественные чаши. Всё это указывает на пиршества и коллективные собрания, сопровождавшие ритуалы.

Наличие больших чаш и очагов предполагает, что еда и напитки готовились на месте, а совместная трапеза укрепляла связи между группами. Пища в таких церемониях, вероятно, имела не только утилитарное, но и священное значение.

Когда архитектура становится идеологией

Мурайгхат отражает переломный момент в истории региона. Если энеолитические общества строили поселения с домами, дворами и святилищами, то в раннем бронзовом веке акцент сместился на открытые культовые пространства.

Люди перестали жить на одном месте и стали вести более мобильный образ жизни, встречаясь лишь время от времени на священных площадках. Таким образом, каменные дольмены и стелы становились символами единства, заменявшими прежние центры власти и религии.

Сравнение эпох

Параметр Энеолит (4500-3500 гг. до н. э.) Ранний бронзовый век (3500-2500 гг. до н. э.)
Поселения Постоянные, с домами и оградами Временные или сезонные
Символика Домашние святилища Мегалиты и коллективные памятники
Материалы Медь, керамика Камень, керамика, немного меди
Социальная структура Централизованная Децентрализованная, объединённая ритуалами
Экономика Земледелие, скотоводство Торговля, обмен, совместные собрания

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: зависимость от централизованной власти и оседлых поселений в условиях изменения климата.

  • Последствие: распад старых социальных структур.

  • Альтернатива: создание ритуальных пространств и символических центров, объединяющих разрозненные группы через общие обряды.

Эта реакция на кризис — переход от постоянного к церемониальному существованию - показывает гибкость человеческого общества. Люди искали новые формы сплочения, когда прежние механизмы перестали работать.

Мурайгхат как зеркало адаптации

Сюзанна Кернер и её коллеги считают, что дольмены и стоячие камни выполняли не только религиозную, но и социальную функцию. Они обозначали границы, символизировали принадлежность к определённой группе и сохраняли память о предках.

Ритуальные собрания могли служить одновременно форумами для переговоров, обмена товарами и заключения брачных союзов. В отсутствие письменности эти действия закрепляли социальные связи через символы и обряды.

А что если Мурайгхат был ареной диалога?

Некоторые исследователи предполагают, что Мурайгхат служил не только священным местом, но и своеобразным центром региональной коммуникации. Его расположение на возвышенности делало комплекс видимым с больших расстояний, превращая его в "маяк" для окрестных групп.

Подобные площадки могли функционировать как сезонные центры встреч, где решались конфликты, обменивались дарами и проводились церемонии, закреплявшие социальный порядок.

Плюсы и минусы ритуального ландшафта

Плюсы Минусы
Укрепление социальных связей между группами Отсутствие централизованного управления
Поддержание культурной идентичности Меньшая экономическая стабильность
Возможность адаптации к климатическим изменениям Потеря архитектурного наследия поселений
Символическая преемственность поколений Зависимость от ритуальных практик для объединения

Символика и материальные следы

Ключевая особенность Мурайгхата — сочетание коллективности и памяти. Здесь нет ни дворцов, ни храмов, но есть пространство, где каждый камень что-то значит.
Археологи нашли резные элементы в скалах, возможно, использовавшиеся для жертвоприношений или обрядов поминовения. На некоторых плитах видны следы огня — остатки древних костров.

Медные предметы, хоть и редкие, указывают на технологические связи с соседними регионами. Керамика и каменные сосуды демонстрируют, что даже во времена упадка люди продолжали создавать предметы искусства, объединяя эстетику и ритуал.

Три интересных факта о Мурайгхате

  1. Комплекс расположен на стратегическом перекрёстке древних торговых путей, соединявших Иорданскую долину и Аравийское плато.

  2. Многие дольмены ориентированы на точки восхода и заката солнца — возможно, они использовались для астрономических наблюдений.

  3. На территории памятника найдено более двадцати стоячих камней — редкий пример "мегалитического языка" на Ближнем Востоке.

Исторический контекст

Ранний бронзовый век в Иордании стал временем перехода от индивидуального к коллективному сознанию. Люди больше не отождествляли себя с конкретными поселениями — они объединялись вокруг ритуальных пространств, символизировавших общую историю.

"Когда устоявшиеся структуры рушатся, сообщества часто обращаются к символам, чтобы сохранить связь и смысл", — отмечает археолог Сюзанна Кернер.

Недавно она опубликовала статью "Дольмены, стоящие камни и ритуал в Мурайгхате" в журнале Levant, где подробно описала процесс раскопок и их интерпретацию. Её работа стала важным вкладом в понимание того, как древние люди справлялись с нестабильностью и находили новые формы сплочённости через камень, огонь и обряд.

