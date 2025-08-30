Парковка вместо парка: как арендатор лишился участка на побережье Владивостока

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск управления муниципальной собственности Владивостока о возврате городу земельного участка площадью 6 тысяч квадратных метров в районе бухты Промежуточная. Как установил суд, арендатор в течение десяти лет систематически нарушал условия договора, используя территорию, предназначенную для создания специализированного парка или дендрария, под организацию парковки.

Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны городской администрации, арендатор, получивший участок ещё в 2015 году, так и не устранил нарушения. Суд принял решение о досрочном прекращении аренды и обязал ответчика освободить территорию в течение пяти дней с момента вступления решения в законную силу.

Земельный участок расположен вблизи золоотвала городской ТЭЦ-2 и обладает значительным потенциалом для озеленения и создания рекреационной зоны. Возврат территории в муниципальную собственность позволит администрации Владивостока привести землю в соответствие с первоначальным целевым назначением и реализовать проекты по благоустройству прибрежной территории.