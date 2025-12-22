Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:19

Муниципальная земля как исчезающий ресурс: в Елизовском районе вскрывается новая линия коррупционной схемы

В Елизовском районе возбудили дело о махинациях с муниципальной землёй – СК РФ

Расследование махинаций с муниципальной землёй в Елизовском районе Камчатки получило новое развитие. Следственные органы выявили очередной эпизод, связанный с незаконными операциями, которые, по версии следствия, осуществлялись при участии должностных лиц местной администрации. Об этом сообщает портал "Камчатка Сегодня".

Новое уголовное дело в Елизовском районе

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении исполняющей обязанности начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Елизовского района. Её подозревают в причастности к махинациям с муниципальными земельными участками. Это дело стало продолжением серии расследований, которые ведутся с осени и затрагивают сферу распоряжения землёй.

По данным следствия, выявленный эпизод не является единичным. Он рассматривается как часть более масштабной схемы, в рамках которой муниципальные земли могли отчуждаться с нарушением установленного порядка и в ущерб интересам района.

Коррупционная цепочка и ход расследования

Следователи подчёркивают, что новое дело вписывается в уже установленную цепочку коррупционных схем. Ранее в рамках этого же направления расследования фигурантами становились другие представители местных органов власти, ответственные за земельные и градостроительные вопросы.

Правоохранительные органы продолжают анализировать документацию, решения и сделки, связанные с распределением муниципальной земли. Особое внимание уделяется роли должностных лиц, которые могли использовать служебное положение для реализации незаконных схем.

Дальнейшие действия следствия

В Следственном комитете не исключают появления новых фигурантов по мере углубления проверки. Расследование направлено на установление всех обстоятельств и возможного ущерба, нанесённого муниципалитету.

По итогам следственных действий будет дана правовая оценка действиям подозреваемых. Ход расследования остаётся под контролем правоохранительных органов, а подробности дела продолжают уточняться.

