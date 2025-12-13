Муниципальная земля привела в СИЗО: громкое дело на Камчатке набирает обороты

Резонансное дело в отношении бывшего муниципального чиновника на Камчатке получило новое развитие. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу экс-депутату и бывшему главе Елизовского городского поселения, об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Решение суда и позиция следствия

По информации краевой прокуратуры Камчатки, Артему Гаглошвили назначено содержание под стражей до 11 февраля 2026 года. Ходатайство об аресте было инициировано следственными органами и поддержано представителем надзорного ведомства. Суд согласился с доводами стороны обвинения, указав на тяжесть инкриминируемого преступления и обстоятельства дела.

Следствие считает, что в 2022 году Гаглошвили, занимая должность главы Елизовского городского поселения, получил взятку в виде семи земельных участков. Общая стоимость переданного имущества, по оценке правоохранительных органов, превышает 14 миллионов рублей. Эти активы, как полагают следователи, стали вознаграждением за заведомо незаконные действия.

Обвинения и земельный вопрос

По версии следствия, бывший чиновник должен был содействовать принятию "нужных" решений при обороте муниципальных земель. Речь идёт о влиянии на процессы распределения и использования участков, находящихся в собственности муниципалитета. Следственные органы рассматривают эпизод как коррупционное преступление, связанное с использованием служебного положения.

Материалы дела указывают на системный характер предполагаемых нарушений. Земельные участки, фигурирующие в обвинении, стали ключевым доказательством в расследовании, поскольку, по мнению правоохранительных органов, они напрямую связаны с исполнением должностных полномочий.

Предыдущие судебные решения

Ранее уже выносились судебные акты, затрагивающие имущественное положение Гаглошвили. В январе текущего года Елизовский районный суд взыскал с него и его супруги более 8 миллионов рублей. Суд пришёл к выводу, что законность происхождения этих средств не была подтверждена.

Этот эпизод стал дополнительным аргументом для следствия при обращении в суд с ходатайством об избрании строгой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, окончательная правовая оценка действиям фигуранта будет дана по итогам судебного разбирательства.