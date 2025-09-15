В центре Пензы может исчезнуть пожарная часть — ради нового благоустройства

11.09.2025 в 15:11

Остановили — и сразу в военкомат: кого ищут на пензенских дорогах

В Пензе силовики проверили водителей на наличие военных билетов и гражданства: 11 человек направили в комиссариат, с начала года прошло 25 рейдов.

Читать полностью »

11.09.2025 в 14:16

Работы на пензенских теплотрассах ещё идут: успеют ли закончить до холодов

В Пензе к подаче тепла готовы 93% жилых домов, соцобъекты обеспечены на 100%. Власти рассчитывают начать отопительный сезон вовремя.

Читать полностью »

11.09.2025 в 0:16

Даже Казанка посветлела: как Голубые озёра влияют на всю реку

После запрета купания в Голубых озёрах Татарстана вода стала чище: нитратов меньше почти в три раза, а Казанка впервые за долгое время приобрела голубой оттенок.

Читать полностью »

10.09.2025 в 23:23

Вместо 4G — возвращение в прошлое: куда россиянам предложили переключиться при отключении интернета

Жителям северной части Казани посоветовали переключить сеть на 2G или 3G: так даже при отключениях сохраняется доступ к «белому списку» онлайн-сервисов.

Читать полностью »

10.09.2025 в 22:47

Конец года — начало успеха: почему стоит искать работу именно сейчас

Карьерный эксперт объяснила, почему конец года — лучшее время для поиска работы: компании спешат закрыть вакансии, а конкуренция среди соискателей снижается.

Читать полностью »

10.09.2025 в 21:12

Мошенники меняют тактику, но телефоны умнее: как Пензенская область отбивается от киберпреступников

Билайн внедрил автоматическую защиту от телефонных мошенников: тысячи звонков блокируются каждую неделю, а абоненты даже не замечают попыток обмана.

Читать полностью »

10.09.2025 в 20:28

Авто-призраки захватывают дворы: когда их всё-таки увезут на эвакуаторе

В Пензе напомнили, по каким признакам автомобиль признают брошенным. Без этого эвакуировать его нельзя, даже если он годами мешает убирать дорогу.

Читать полностью »

10.09.2025 в 19:16

Даже при отключённой связи онлайн остаётся доступным: какие сервисы работают всегда

В Пензенской области запущен «белый список» интернета: даже при отключении мобильной сети доступны госуслуги, соцсети, маркетплейсы и другие ключевые сервисы.

Читать полностью »