Олег Белов Опубликована сегодня в 23:17

В центре Пензы может исчезнуть пожарная часть — ради нового благоустройства

Городская дума Пензы согласовала передачу зданий на улице Гладкова в муниципальную собственность

На заседании гордумы 15 сентября обсуждался важный вопрос: город Пенза примет в муниципальную собственность ряд объектов, которые сейчас принадлежат области.

Какие здания передадут?

Речь идёт о трёх объектах на улице Гладкова:

  • Административное здание (бывшая пожарная часть) площадью 1 338 кв. м, адрес: Гладкова, 20.

  • Склад ГСМ площадью 321,4 кв. м.

  • Земельный участок площадью около 2 404 кв. м (24 сотки) рядом с городским цирком.

Балансовая стоимость

  • Здание оценивается в 4 025 875,15 руб.

  • Земельный участок — в 19 436 171,72 руб.

  • Разрешённое использование участка — общественно-деловая застройка.

Как будут использовать территорию?

И. о. начальника Управления муниципального имущества Пензы Надежда Гончарова пояснила:

"Предлагается это сделать для того, чтобы, я так понимаю, в последующем уже произвести, вероятнее всего, снос этого здания и благоустроить территорию, прилегающую к территории цирка".

Таким образом, планируется не сохранить старую постройку, а освободить территорию под благоустройство.

Решение депутатов

Депутаты поддержали инициативу и рекомендовали вынести проект решения на сессию для окончательного утверждения.

