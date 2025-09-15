В центре Пензы может исчезнуть пожарная часть — ради нового благоустройства
На заседании гордумы 15 сентября обсуждался важный вопрос: город Пенза примет в муниципальную собственность ряд объектов, которые сейчас принадлежат области.
Какие здания передадут?
Речь идёт о трёх объектах на улице Гладкова:
Административное здание (бывшая пожарная часть) площадью 1 338 кв. м, адрес: Гладкова, 20.
Склад ГСМ площадью 321,4 кв. м.
Земельный участок площадью около 2 404 кв. м (24 сотки) рядом с городским цирком.
Балансовая стоимость
Здание оценивается в 4 025 875,15 руб.
Земельный участок — в 19 436 171,72 руб.
Разрешённое использование участка — общественно-деловая застройка.
Как будут использовать территорию?
И. о. начальника Управления муниципального имущества Пензы Надежда Гончарова пояснила:
"Предлагается это сделать для того, чтобы, я так понимаю, в последующем уже произвести, вероятнее всего, снос этого здания и благоустроить территорию, прилегающую к территории цирка".
Таким образом, планируется не сохранить старую постройку, а освободить территорию под благоустройство.
Решение депутатов
Депутаты поддержали инициативу и рекомендовали вынести проект решения на сессию для окончательного утверждения.
