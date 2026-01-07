Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Холодное время года в городе
Холодное время года в городе
© https://unsplash.com by Joy Real is licensed under Free
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:34

Зима без поблажек: коммунальный сбой на Кубани привлёк внимание Бастрыкина

Бастрыкин требует доклад о работе служб в снегопады

Сильные снегопады, накрывшие Краснодарский край в конце декабря, обнажили системные проблемы в работе коммунальных и муниципальных служб. Несколько районов Кубани оказались фактически отрезаны от базовых благ цивилизации: люди на дни остались без света, воды и отопления. Об этом сообщает издание Kubanpress.

Снегопад как тест на готовность

Обильные осадки пришлись на предновогодние дни и затронули сразу несколько муниципалитетов. Из-за непогоды произошли массовые обрывы линий электропередачи, что повлекло за собой отключения электричества, водоснабжения и отопления как в жилых домах, так и на объектах социальной инфраструктуры. В ряде населённых пунктов перебои продолжались не часы, а дни.

Часть жителей, по данным Kubanpress, оставалась без полного коммунального обеспечения вплоть до Рождества. Работы по восстановлению снабжения велись, однако их темпы и организация вызвали серьёзное недовольство на местах.

Реакция Следственного комитета

Ситуация привлекла внимание Следственного комитета РФ. После многочисленных обращений жителей Белореченска председатель СК Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело. Основанием стали жалобы на бездействие местных властей в условиях введённого режима чрезвычайной ситуации.

Следствие установит, почему при интенсивных снегопадах с декабря прошлого года не были своевременно приняты меры по расчистке дорог, восстановлению ЛЭП и организации подвоза питьевой воды. Бастрыкин потребовал представить оперативный доклад о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах.

Что возмутило людей больше всего

Как отмечает Kubanpress, жителей разозлила не столько сама стихия, сколько отсутствие готовности к ней. Зима в январе не стала неожиданностью, однако коммунальные службы, по словам очевидцев, оказались не обеспечены ни достаточным количеством людей, ни техникой.

В пострадавших районах жители сами брались за лопаты, садились за тракторы и даже пытались устранять обрывы на линиях электропередачи. Причины назывались разные — нехватка персонала, транспорта или оборудования, но именно эти обстоятельства теперь предстоит проверить следственным органам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Балканский циклон приносит аномальное тепло в Крым — Крымское УГМС вчера в 14:07
Балканский циклон меняет правила: в Крыму вместо морозов пришла оттепель

Балканский циклон принесёт в Крым дожди, туманы и нетипичное для января тепло, которое сохранится в период рождественских праздников.

Читать полностью » МЧС проверяет пожарную безопасность храмов Крыма к Рождеству — КИА вчера в 14:05
Тысячи верующих и режим готовности: Крым встретит Рождество под надзором служб

В рождественскую ночь в храмах Крыма усилят меры безопасности: проверки завершены, расчёты МЧС и экстренные службы будут дежурить круглосуточно.

Читать полностью » Детям-сиротам в Туапсе передали ключи от 20 квартир — прокуратура края вчера в 14:00
115 миллионов под контролем: вмешательство прокуратуры ускорило выдачу жилья

В Туапсе после вмешательства прокуратуры детям-сиротам вручили ключи от новых квартир, а муниципалитет ускорил освоение более 115 млн рублей субвенций.

Читать полностью » Эквадор и Саудовская Аравия наращивают поставки креветок — Россельхознадзор вчера в 13:52
Креветочный бум на Кубани: поставки выросли, остальное сократилось

Импорт креветок в Краснодарский край за год вырос вдвое, тогда как ввоз других морепродуктов сократился на фоне развития местной аквакультуры.

Читать полностью » Предупреждение о лавинах действует в крае до 8 января — BFM Кубань вчера в 13:48
Горы и реки под угрозой: Кубань входит в период повышенной природной опасности

На Кубани продлили лавинную опасность в горах и предупредили о возможном подъёме рек из-за осадков и снеготаяния.

Читать полностью » В Апшеронском районе без света остаются 637 человек — глава района Передереев вчера в 13:42
Снег оставил без света сотни жителей: Апшеронский район переживает новый удар

Снегопад оставил без электричества сотни жителей Апшеронского района: аварийные бригады работают в семи поселениях, восстановление идёт поэтапно.

Читать полностью » Энергетики полностью запитывают Курганинский район — Юг Times вчера в 13:38
Свет возвращается поэтапно: тысячи жителей Кубани снова с электричеством

На Кубани за сутки вернули свет в дома тысяч жителей: в одних районах работы завершены, в других энергетики продолжают устранять точечные аварии.

Читать полностью » Экстренное предупреждение из-за тумана объявляют в Крыму — МЧС России 05.01.2026 в 13:24
Туман накрыл Крым плотной завесой: дороги и транспорт попали в зону риска

Утренний туман с видимостью до 200 метров стал причиной экстренного предупреждения в Крыму и может осложнить движение транспорта.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
В Крыму ухудшается погода из-за осадков и ветра — МЧС России по Крыму
ЮФО
Жилые дома Крыма проверяют на соответствие сейсмонормам — Минжилполитики Крыма
ЮФО
Средний срок автокредита в России достигает 5,8 года — НБКИ
ЮФО
МЧС усиливает пожарную безопасность во время богослужений — МЧС России
Садоводство
Традесканция наращивает побеги до 50 см за несколько месяцев — цветоводы
ЮФО
Периферия циклона приносит тёплый воздух в регион — Краснодарские известия
Туризм
Макака устроила ограбление в отельном номере, унеся с собой пакет с протеином — SHOT
Недвижимость
Госдума рассматривает возможность создания простого закона для риелторов — Крашенинников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet