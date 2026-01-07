Зима без поблажек: коммунальный сбой на Кубани привлёк внимание Бастрыкина

Сильные снегопады, накрывшие Краснодарский край в конце декабря, обнажили системные проблемы в работе коммунальных и муниципальных служб. Несколько районов Кубани оказались фактически отрезаны от базовых благ цивилизации: люди на дни остались без света, воды и отопления. Об этом сообщает издание Kubanpress.

Снегопад как тест на готовность

Обильные осадки пришлись на предновогодние дни и затронули сразу несколько муниципалитетов. Из-за непогоды произошли массовые обрывы линий электропередачи, что повлекло за собой отключения электричества, водоснабжения и отопления как в жилых домах, так и на объектах социальной инфраструктуры. В ряде населённых пунктов перебои продолжались не часы, а дни.

Часть жителей, по данным Kubanpress, оставалась без полного коммунального обеспечения вплоть до Рождества. Работы по восстановлению снабжения велись, однако их темпы и организация вызвали серьёзное недовольство на местах.

Реакция Следственного комитета

Ситуация привлекла внимание Следственного комитета РФ. После многочисленных обращений жителей Белореченска председатель СК Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело. Основанием стали жалобы на бездействие местных властей в условиях введённого режима чрезвычайной ситуации.

Следствие установит, почему при интенсивных снегопадах с декабря прошлого года не были своевременно приняты меры по расчистке дорог, восстановлению ЛЭП и организации подвоза питьевой воды. Бастрыкин потребовал представить оперативный доклад о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах.

Что возмутило людей больше всего

Как отмечает Kubanpress, жителей разозлила не столько сама стихия, сколько отсутствие готовности к ней. Зима в январе не стала неожиданностью, однако коммунальные службы, по словам очевидцев, оказались не обеспечены ни достаточным количеством людей, ни техникой.

В пострадавших районах жители сами брались за лопаты, садились за тракторы и даже пытались устранять обрывы на линиях электропередачи. Причины назывались разные — нехватка персонала, транспорта или оборудования, но именно эти обстоятельства теперь предстоит проверить следственным органам.