Вид с высоты на Екатеринбург-Сити
Вид с высоты на Екатеринбург-Сити
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:11

Город делит землю с соседями: почему Екатеринбургу пришлось пересматривать свои границы

28 депутатов Екатеринбурга проголосовали за изменение границ города

В Екатеринбурге приняли решение изменить границы муниципального округа. За инициативу проголосовали 28 депутатов городской думы. Поводом для этого стали пересечения земельных участков Екатеринбурга с территориями Сысертского и Белоярского муниципальных образований.

Почему понадобилось менять границы

Как пояснила заместитель главы департамента архитектуры и градостроительства Екатеринбурга Марина Малкова, корректировка проводится совместно с министерством строительства Свердловской области.

"У нас на территории города Екатеринбурга совместно с министерством строительства Свердловской области ведется планомерная работа по устранению пересечений границ земельных участков с границами муниципальных образований. В ходе данной работы были выявлены пересечения земельных участков МО город Екатеринбург с землями Сысертского и Белоярского МО", — рассказала Малкова.

Она также уточнила, что исторически эти земли никогда не принадлежали Екатеринбургу, поэтому фактических потерь для города нет.

Ошибки кадастра и необходимость уточнений

Во время обсуждения депутат Александр Колесников спросил, зачем вообще требуется изменение границ. На это Малкова пояснила, что проблема возникла из-за технических ошибок Роскадастра, допущенных при нанесении границ на карты.

"Ошибки необходимо устранить, чтобы привести документы в соответствие с реальным положением дел", — добавила она.

Итоги голосования

Решение поддержали 28 народных избранников, и теперь спорные участки официально перейдут в состав Сысертского и Белоярского муниципальных округов.

