Город делит землю с соседями: почему Екатеринбургу пришлось пересматривать свои границы
В Екатеринбурге приняли решение изменить границы муниципального округа. За инициативу проголосовали 28 депутатов городской думы. Поводом для этого стали пересечения земельных участков Екатеринбурга с территориями Сысертского и Белоярского муниципальных образований.
Почему понадобилось менять границы
Как пояснила заместитель главы департамента архитектуры и градостроительства Екатеринбурга Марина Малкова, корректировка проводится совместно с министерством строительства Свердловской области.
"У нас на территории города Екатеринбурга совместно с министерством строительства Свердловской области ведется планомерная работа по устранению пересечений границ земельных участков с границами муниципальных образований. В ходе данной работы были выявлены пересечения земельных участков МО город Екатеринбург с землями Сысертского и Белоярского МО", — рассказала Малкова.
Она также уточнила, что исторически эти земли никогда не принадлежали Екатеринбургу, поэтому фактических потерь для города нет.
Ошибки кадастра и необходимость уточнений
Во время обсуждения депутат Александр Колесников спросил, зачем вообще требуется изменение границ. На это Малкова пояснила, что проблема возникла из-за технических ошибок Роскадастра, допущенных при нанесении границ на карты.
"Ошибки необходимо устранить, чтобы привести документы в соответствие с реальным положением дел", — добавила она.
Итоги голосования
Решение поддержали 28 народных избранников, и теперь спорные участки официально перейдут в состав Сысертского и Белоярского муниципальных округов.
