Передовыми методами исследования установлено: "кричащая мумия" "кричит" не оттого, что её похоронили спустя рукава

Знаменитая "кричащая мумия" из Древнего Египта была забальзамирована с соблюдением технологий мумификации и использованием импортных материалов, достоверно установили учёные. Результаты их исследования публикует Frontiers in Medicine.
Жутковатую мумию женщины нашли ещё в 1935 году около Луксора, на месте древних Фив. Её рот широко раскрыт, словно в крике, за что она и получила своё название. Всё это время предполагалось, что древние "работники бюро ритуальных услуг" отнеслись к своим должностным обязанностям халатно и попросту забыли закрыть трупу рот.
Профессор радиологии из больнице Каср Аль-Айни Каирского университета Сахар Салим вместе с коллегами изучила "кричащую мумию" вдоль и поперёк с использованием таких передовых методов, как компьютерная томография, сканирующая электронная микроскопия, инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье и рентгеновская дифракция.
Выяснилось, что женщине ростом 1,54 метра на момент смерти было 48 лет. Забальзамировали её на совесть, с обработкой можжевельником и ладаном — дорогостоящими импортными материалами.
Отсутствие следов соответствующего разреза, подтвердило, однако, что внутренние органы не извлекали, хотя классический метод мумификации в Новом царстве (1550-1069 гг. до н. э.) подразумевает их удаление.
Учёные диагностировали у "кричащей мумии" артритные поражения позвоночника и стоматологические проблемы, частично решённые при жизни удалением одного из зубов.
"Кричащее выражение лица мумии в этом исследовании можно интерпретировать как трупные спазмы, подразумевая, что женщина умерла, крича от агонии или боли", — предполагает профессор.
Она восхищена, потому что для науки "кричащая мумия" — настоящая "капсула времени", сохранившая массу информации.
Фото: Frontiers in Medicine/Sahar N. Saleem (CC BY-SA 4.0)
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