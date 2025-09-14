Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Прививка
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:21

Какие прививки можно совмещать, а какие делают отдельно

Врач Уланкина: одновременная вакцинация безопасна для иммунитета

Опасения о том, что несколько прививок одновременно могут перегрузить иммунитет, до сих пор распространены. Однако врачи уверяют: такая практика безопасна и оправдана.

Иммунитет справляется с нагрузкой

Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина напомнила, что организм человека ежедневно сталкивается с тысячами вирусных и бактериальных частиц и способен реагировать сразу на несколько раздражителей.

"Современные вакцины проходят строгие исследования, в том числе и в контексте совместимости, поэтому делать несколько прививок одновременно допустимо", — пояснила Уланкина.

По её словам, национальный календарь прививок также предусматривает дни, когда вводится несколько препаратов, и большинство детей переносит это без серьёзных последствий.

Совместимые комбинации

Исследования подтвердили безопасность одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа. Эти препараты вводят разными шприцами и в разные места. Также можно совместить прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Если же сделать их в один день не удалось, лучше подождать месяц, чтобы успел сформироваться полноценный иммунитет от первого препарата.

Исключение составляет вакцина БЦЖ, которую всегда делают отдельно. Это связано с особенностями введения и повышенными рисками при нарушении техники укола. Кроме того, ограничения касаются живых вакцин у людей с ослабленным иммунитетом или аллергией.

Мнение кардиолога

Свою точку зрения высказал и врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Детям можно делать до пяти прививок за раз", — заявил специалист.

Он отметил, что взрослым также допустимо получать несколько вакцин одновременно, так как в организм не вводится полноценный возбудитель, а лишь его отдельные компоненты или ослабленные формы.

Таким образом, параллельная вакцинация не перегружает иммунитет, а помогает быстрее сформировать защиту от нескольких опасных инфекций.

