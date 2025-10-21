Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Породы собак без запаха и шерсти
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:25

Дружба или конкуренция: что происходит, когда в доме появляется второй пёс

Кинолог Константин Карапетьянц объяснил, почему не стоит заводить вторую собаку ради компании

Многие владельцы собак уверены: если питомцу скучно дома, лучший способ поднять ему настроение — завести второго. Однако такая идея далеко не всегда оправдана. По словам ректора Первого профессионального кинологического института Константина Карапетьянца, появление второй собаки может не только не решить проблему одиночества, но и создать новые сложности в доме.

Конкуренция вместо дружбы

"Между двумя собаками на одной территории с первого дня начинается конкуренция в отношении пространства, еды, общения с хозяином", — пояснил кинолог Константин Карапетьянц.

Собаки — территориальные животные. Даже если они не проявляют агрессии, между ними неизбежно возникает борьба за внимание и ресурсы. Один питомец может начать доминировать, другой — отступать или защищать свою зону, что приводит к стрессу и конфликтам.

Карапетьянц отмечает, что даже кошка и собака чаще уживаются под одной крышей без проблем, чем два пса. У них разные модели поведения и способы взаимодействия, поэтому "развлечь" одну собаку за счёт другой — иллюзия.

Миф о "веселой компании"

Многие владельцы считают, что второй питомец избавит первую собаку от скуки. Однако специалист уверен, что на практике это работает иначе.

"Некоторые люди правильно выстраивают взаимоотношения между двумя животными, но то, что им станет веселее — сомнительная тема. Они просто будут делить территорию и внимание хозяина", — подчеркнул Карапетьянц.

Появление второго питомца не заменяет человеку его роль в общении с животным. Если собака скучает, причина обычно кроется в недостатке активности, общения и ментальной стимуляции, а не в отсутствии "четвероногого друга".

Когда две собаки могут ужиться

Всё зависит от темперамента, пола и воспитания животных. Некоторые пары действительно становятся друзьями, но для этого необходим опытный и внимательный хозяин, который готов потратить время на адаптацию.

"Чтобы собаки прижились вместе, придется потратить много времени — их нужно мирить друг с другом, следить за отношениями", — отметил специалист.

Ключевое условие успеха — доверие и послушание первой собаки. Если питомец плохо воспитан, не слушается команд или ревнует хозяина, появление второго животного усугубит проблемы.

Рекомендации кинолога:

  • не заводите второго питомца, если первая собака тревожная или агрессивная;

  • знакомьте животных на нейтральной территории, а не дома;

  • не оставляйте их наедине в первые недели;

  • не заставляйте делить миски, игрушки и лежанки;

  • уделяйте равное внимание обоим.

Почему спешка опасна

"Просто привести в дом второго питомца и уехать на работу не получится — между ними может начаться конфликт, что грозит последствиями и стрессом для обоих", — предупредил Карапетьянц.

Первые дни и недели особенно важны: животные устанавливают иерархию, делят пространство, проверяют реакцию хозяина. Без контроля владельца конфликт может перерасти в драку, а стресс — привести к проблемам со здоровьем.

Поэтому кинолог советует тщательно обдумать решение, оценить характер первой собаки и свои возможности. В некоторых случаях лучше увеличить количество прогулок, игр и дрессировочных занятий, чем вводить в дом нового члена "стаи".

Когда всё-таки можно завести вторую собаку

Иногда две собаки могут стать отличной парой — например, если они разных полов, возрастов и темпераментов. Молодая активная собака может подражать старшей, а спокойная — обучить новичка "правилам дома".

Однако даже в таких случаях процесс привыкания требует терпения и системного подхода. Опытные кинологи рекомендуют заранее продумать:

  • где будут спать питомцы;

  • как разделить время прогулок;

  • кто из них получает еду первым (важно для установления порядка).

Если всё делать по правилам, две собаки могут не только ужиться, но и стать настоящими друзьями.

Законодательный контекст

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев прокомментировал идею депутатов о введении лимита на количество домашних животных в квартирах.

"Потребности животных разных пород и размеров слишком различаются, чтобы установить единый стандарт", — заявил Голубев.

Он отметил, что декоративные породы прекрасно чувствуют себя даже в небольших помещениях, тогда как крупным собакам часто тесно даже в просторных квартирах.

Таким образом, важна не цифра, а качество содержания и ответственность владельца.

