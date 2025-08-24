Рассеянный склероз отбирает силы: как остановить разрушение организма

Каждый день с рассеянным склерозом (РС) может ощущаться как борьба. Когда силы на исходе, мысль о тренировке кажется последней в списке дел. Но именно движение, пусть даже самое простое и короткое, способно замедлить развитие болезни и облегчить её симптомы.

Как РС влияет на тело

При РС иммунная система атакует миелиновую оболочку — защитный слой нервных клеток. В результате сигналы от мозга к мышцам замедляются. Это проявляется слабостью, болями, нарушением чувствительности.

"Вы можете испытывать трудности с координацией, двойное зрение, проблемы с равновесием и постоянную усталость", — объясняет физиотерапевт Эбби МакКьюэн (Rush University Medical Center).

Такие изменения серьёзно влияют на повседневные движения — от похода по лестнице до вставания со стула.

Зачем при РС нужны тренировки

Усталость и шаткость делают спорт малопривлекательным, но исследования показывают: физическая активность укрепляет мышцы, улучшает настроение и снижает усталость. Более того, регулярные аэробные нагрузки помогают замедлить разрушение структур центральной нервной системы, пострадавших от болезни.

В журнале Therapeutic Advances in Neurological Disorders (2015) отмечается, что упражнения уменьшают депрессию, улучшают баланс, работу сердца и лёгких. А обзор в BMC Neurology (2020) доказал: активность снижает хроническую усталость у людей с РС.

С чего начать: короткая тренировка дома

Физиотерапевт МакКьюэн рекомендует 10-минутный комплекс, направленный на укрепление квадрицепсов, ягодиц и кора — мышц, от которых зависит выполнение повседневных задач.

Примерные упражнения:

Мостик — укрепляет ягодицы и пресс. Лягте на спину, поднимите таз и удерживайте несколько секунд.

Подъём прямой ноги — работает на глубокие мышцы живота и бедра.

Приседания — помогают тренировать движение, нужное при вставании и наклонах.

Шаг на ступеньку — имитация подъёма по лестнице, развивает силу и выносливость.

Стояние на одной ноге — тренирует равновесие и мышцы-стабилизаторы.

Подъём ноги в упоре на четвереньках — укрепляет корпус и улучшает контроль движений.

Важные советы

Начинайте с 2-3 коротких тренировок в неделю. Достаточно 1-3 подходов по 8-15 повторений.

Выбирайте нагрузку, при которой последнее повторение даётся уверенно, без изнурения.

Слушайте своё тело: временное усиление усталости нормально, но через несколько часов должно становиться легче.

Даже минимальная активность, например, короткая прогулка, приносит пользу.

Интересный факт

По данным Mayo Clinic, регулярные упражнения у пациентов с РС не только улучшают физическое состояние, но и повышают когнитивные функции, включая память и внимание.

Физическая активность не отменяет медикаментозного лечения, но становится важным инструментом сохранения качества жизни. Главное — подходить к тренировкам постепенно и под контролем врача.