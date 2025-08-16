Как упражнения меняют течение болезни, которую считали неизлечимой

Ещё недавно людям с рассеянным склерозом (РС) врачи настоятельно советовали избегать серьёзных физических нагрузок. Долгие годы считалось, что тренировки лишь усиливают проявления болезни. "Эта рекомендация, вероятно, появилась из-за того, что у большинства пациентов симптомы временно обостряются при перегреве, например, после интенсивных упражнений", — объясняет невролог с 40-летним опытом работы в Pacific Neuroscience Institute (Калифорния) Барбара Джиссер. Однако сегодня уже известно: прежний совет не только ошибочен, но и вреден — он способствовал развитию остеопороза, метаболического синдрома и других осложнений.

Современные исследования показывают: грамотно подобранная физическая активность может облегчать симптомы, предотвращать осложнения и, возможно, замедлять прогрессирование РС. Но ключевое слово здесь — "грамотно". Чтобы тренировки приносили пользу, специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил.

Контроль температуры тела

Перегрев действительно может усилить симптомы, но решение — не отказ от спорта, а управление температурой. Физиотерапевт Уильям Келли советует пить холодную воду, тренироваться в прохладном помещении, использовать охлаждающие жилеты и вентиляторы. Это создаёт безопасные условия, в которых можно постепенно увеличивать нагрузку и даже выполнять интенсивные упражнения.

Эффективность и дозировка

Чтобы избежать перегрева, важно сделать тренировку максимально результативной. Келли рекомендует комплексные упражнения, задействующие сразу несколько групп мышц и одновременно развивающие силу, баланс и подвижность. При длительных занятиях стоит делать больше пауз, а также включать в день "фитнес-перекусы" — короткие активности раз в час. Так поступает Вики Хэдж, живущая с РС с 2007 года: "Если я двигаюсь чаще, у меня меньше скованности и лучше настроение".

Растяжка как привычка

До 90 % пациентов с РС сталкиваются со спастичностью — повышенным тонусом мышц. Чтобы уменьшить этот симптом, Вики делает лёгкую растяжку утром и вечером по 15 минут. Это улучшает гибкость, баланс и даже сон.

Ведение дневника тренировок

Тренер Рокки Снайдер советует фиксировать не только упражнения, но и самочувствие в последующие дни. Такой журнал помогает правильно дозировать нагрузку и избегать перегрева.

Вода и новые движения

Занятия в бассейне — ещё один способ снизить нагрузку на тело, развить координацию и избежать перегрева. Кроме того, полезно разнообразить движения: йога, тай-чи, танцы или даже жонглирование стимулируют нервную систему, что особенно важно при РС.

Ева Саймон, которой диагностировали РС в 2009 году, отмечает: адаптация упражнений под текущее состояние — ключ к успеху. "Главное — двигаться осмысленно, ведь каждый день с РС может быть разным", — говорит она.