Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рак
Рак
© https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:04

Три жизни под угрозой: история пациента, победившего сразу три раковые опухоли – уникальный случай в медицине

Онкологи в замешательстве: у пациента нашли сразу рак легких, кишечника и мозга

Мужчина обратился в онкоцентр после частых обмороков и потемнения в глазах. После анализов и обследований выяснилось, что у него три раковые опухоли. Этот редкий случай множественного рака потребовал от врачей быстрого реагирования и разработки индивидуальной стратегии лечения. Об этом рассказали в телеграм-канале московского НМИЦ онкологии имени Блохина.

"У пациента сразу три заболевания — центральный рак левого лёгкого III стадии, синхронный рак сигмовидной кишки III стадии и сопутствующая эпендимома. Как так получилось — вопрос сложный. Современная теория онкогенеза не всегда может дать точный ответ", — объяснил врач-радиотерапевт НМИЦ Блохина Дамир Ищанов.

Обнаружение сразу трех опухолей является крайне редким случаем и представляет собой сложную задачу для врачей.

Дмитрий Сергеев: от обмороков и ухудшения зрения к трем диагнозам

Дмитрий Сергеев, житель города Ижевск, работающий мастером по ремонту оборудования на металлургическом заводе, обратился за медицинской помощью после приступов потери сознания и ухудшения зрения. Первоначальное обследование выявило наличие небольшого очага в области головного мозга, расположенного в жизненно важной зоне.

После направления в НМИЦ Блохина специалисты подтвердили два злокачественных процесса и одно доброкачественное заболевание. Симптомы, которые изначально казались не связанными между собой, оказались проявлениями сложного сочетания заболеваний.

Образ жизни: курение, питание и возможные полипы кишечника

Предположительно, факторы образа жизни могли сыграть свою роль: курение могло стать причиной развития рака лёгких, а особенности питания и возможные полипы кишечника способствовали развитию колоректальной опухоли. Факторы риска, связанные с образом жизни, могли способствовать развитию множественного рака у пациента.

Специалисты центра провели серию консультаций и определили последовательность лечебных действий. Сначала пациенту сделали хирургическое вмешательство на кишечнике, удалив раковую опухоль без серьезных последствий. Затем, несмотря на сложность расположения опухоли легкого рядом с сердцем, врачи успешно применили метод лучевой терапии высокой точности. Комплексный подход к лечению позволил эффективно бороться с каждым из заболеваний.

Быстрый рост опухоли: пересмотр тактики и корректировка плана лучевого воздействия

Однако, во время лечения ситуация осложнилась быстрым ростом первичной опухоли, что заставило врачей срочно пересмотреть тактику и скорректировать план лучевого воздействия. Оперативное реагирование на изменения в состоянии пациента позволило стабилизировать его состояние.

Благодаря своевременной адаптации плана и современным технологиям врачам удалось стабилизировать состояние пациента. Использование современных технологий и индивидуальный подход к лечению позволили достичь положительных результатов.

Несмотря на тяжесть состояния и редкие обстоятельства, прогноз врачей для Дмитрия Сергеева позитивный благодаря быстрому реагированию медицинских специалистов и эффективному комплексному подходу к лечению. Быстрое реагирование и эффективное лечение дают надежду на выздоровление пациента.

Интересные факты о раке

Рак — это группа заболеваний, характеризующихся неконтролируемым ростом и распространением атипичных клеток.
Существуют различные виды рака, поражающие разные органы и ткани организма.
Ранняя диагностика и своевременное лечение рака повышают шансы на выздоровление.

В заключение, редкий случай множественного рака у пациента из Ижевска потребовал от врачей НМИЦ Блохина быстрого реагирования и разработки индивидуальной стратегии лечения. Благодаря современным технологиям и комплексному подходу врачам удалось стабилизировать состояние пациента и дать позитивный прогноз на выздоровление.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Анна Попова: 4 случая холеры в России из Индии и как быстро вернуться к здоровью сегодня в 6:04

В России 4 случая холеры из Индии: глава Роспотребнадзора о быстрых симптомах и лечении

В России зафиксировано 4 случая холеры, все они были завезены из Индии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о стремительном развитии инфекции и важности своевременной медицинской помощи для полного восстановления здоровья пациентов.

Читать полностью » В Иркутске провели сплит-трансплантацию печени подростку и женщине с циррозом сегодня в 5:12

Донорский орган разделили на двоих: уникальная операция прошла успешно

Иркутские хирурги провели уникальную операцию: разделили донорскую печень на две части и пересадили её сразу двум пациентам — 15-летнему подростку и 58-летней женщине. Оба чувствуют себя хорошо.

Читать полностью » Ульяна Махова: комары в России могут переносить малярию, дирофиляриоз и вирусные инфекции сегодня в 4:18

Необычный зуд: какие инфекции переносят комары в России

Врач напомнила, что комары в России могут переносить малярию, дирофиляриоз и западноевропейскую лихорадку. Если после укуса появилась слабость или повышается температура, нужно обратиться к врачу.

Читать полностью » Врач Чудинская: диабет и дефицит витаминов B часто вызывают онемение рук и ног сегодня в 3:15

Игнорировать онемение опасно: за ним могут скрываться тяжёлые болезни

Онемение и покалывание в руках — не безобидный симптом. Невролог объяснила, что они могут указывать на диабет, дефицит витаминов группы B или алкогольную нейропатию, и предупредила, когда нужно обратиться к врачу.

Читать полностью » Профессор Павел Бережанский: цитрусовые при простуде могут раздражать слизистые и замедлять выздоровление сегодня в 2:40

Почему привычный лимон с чаем не всегда полезен при болезни

Педиатр Павел Бережанский объяснил, что цитрусовые при простуде могут раздражать слизистую из-за высокой кислотности. Он советует выбирать другие источники витамина C и придерживаться мягкого режима питания.

Читать полностью » Эпидемиолог Виктория Симонова: аэробные нагрузки стимулируют рост гиппокампа и улучшают память сегодня в 1:36

Лень убивает память: врачи назвали простой способ защитить мозг

Аэробные упражнения не только укрепляют сердце, но и стимулируют рост гиппокампа — зоны мозга, отвечающей за память. Врач объяснила, почему 30 минут ходьбы пять раз в неделю помогают сохранить когнитивное здоровье в пожилом возрасте.

Читать полностью » Главврач Чистопольской ЦРБ Ильдар Ханифов сделал прививку от гриппа и пневмококка сегодня в 0:32

Кому осенью особенно нужна прививка от гриппа

Главврач Чистопольской ЦРБ стал одним из первых, кто привился от гриппа и пневмококка. Он напоминает, что вакцинация защищает не только самого человека, но и его близких, особенно в группах риска.

Читать полностью » Невролог Чен назвал инсульт и кровотечение возможными последствиями сдержанного чиха вчера в 23:23

Почему чих лучше не сдерживать: объяснение, которое может спасти жизнь

Невролог из США объяснил, почему сдерживать чихание опасно для жизни. Давление выше, чем в автомобильных шинах, может привести к инсульту.

Читать полностью »

Новости
Дом

Личный опыт: как я обустроил рабочее место дома для концентрации
Садоводство

Плодовые деревья теряют урожай из-за корневой поросли — агрономы назвали меры профилактики
Спорт и фитнес

Бонци выбил Медведева в первом круге US Open — матч прервал фотограф
Питомцы

Ветеринары: охотничий и половой инстинкт — главные причины побегов собак
Еда

Приготовление закуски из кабачков и бекона
Спорт и фитнес

Хейккинен случайно выстрелил крестному в глаз во время охоты
Красота и здоровье

Аллерголог Елена Душина: сезон клещей продолжается, риск заражения остаётся высоким
Еда

Приготовление овсянки с твердым сыром и фетой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru