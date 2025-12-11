Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
онкобольной рак больница
онкобольной рак больница
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:53

Спортсмен снаружи — рак внутри: редчайший случай четырёх опухолей у одного пациента потряс врачей

Обследование выявило четыре вида рака у пациента из Тайваня — Mustsharenews

Необычный клинический случай, который привёл к обнаружению сразу четырёх онкологических заболеваний у одного пациента, привлёк внимание медицинского сообщества. Как сообщает издание Mustsharenews, отоларинголог из Тайваня Чэнь Лян-Юй рассказал в соцсетях о пожилом мужчине, обратившемся к врачам с жалобами на боль в горле. Обычное, на первый взгляд, обследование обернулось серьёзными выводами о влиянии вредных привычек на здоровье.

Как был поставлен диагноз

По словам врача, пациент находился в отличной физической форме: он активно занимался спортом, вел подвижный образ жизни и не имел серьёзных жалоб, помимо боли в горле. Тем не менее обследование выявило четыре вида рака — языка, щитовидной железы, почек и колоректальный. Такой набор диагнозов крайне редок, и специалисты обратили внимание на факторы, которые могли привести к столь высокой онкологической нагрузке.

Чэнь отметил, что образ жизни пациента лишь частично отражал состояние его здоровья. Визуальное благополучие не перекрывало многолетнего воздействия вредных привычек, которое постепенно разрушало внутренние системы организма. Этот контраст между видимым здоровьем и скрытыми патологическими процессами стал важным элементом истории.

Влияние вредных привычек

Врач рассказал, что пациент много лет курил, употреблял алкоголь и жевал бетель — смесь ореха ареки, листьев бетеля и гашёной извести. Именно жевание бетельного ореха, по данным медицины, связано с высоким риском развития онкопатологий полости рта и соседних структур. Долгосрочное сочетание этих привычек, по словам Чэня, стало ключевым фактором, который никто не отменил, даже несмотря на физическую активность.

Специалист подчеркнул, что никакие спортивные нагрузки не способны компенсировать хронический вред от табака, алкоголя и бетеля. Ущерб от токсинов накапливается годами, и внешнее ощущение "здорового образа жизни" не может отменить его последствий. История пациента стала примером того, как скрытые факторы риска могут приводить к множественным онкологическим заболеваниям одновременно.

Итог лечения и значение ранней диагностики

Несмотря на тяжесть диагноза, история завершилась благополучно: мужчина прошёл интенсивный курс лечения и восстановился после всех выявленных онкологических заболеваний. Врач подчеркнул важность своевременного обращения к специалистам и современного уровня медицинской помощи.

"Раньше рак воспринимался как неизлечимая болезнь, но сегодня медицина развивается, и раннее выявление даёт шанс на успешное лечение", — подчеркнул Чэнь.

Этот случай ещё раз подтверждает, что внимательное отношение к собственному здоровью и ранняя диагностика могут существенно изменить прогноз.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Анализ крови может заменить сложную диагностику остеопороза — URA.Ru сегодня в 9:48
У вас в карте уже есть ответ: врачи смогут находить риск остеопороза в старых анализах крови

Учёные обнаружили, что рутинный анализ крови может предупредить об остеопорозе задолго до тяжёлых симптомов, открывая путь к более ранней диагностике.

Читать полностью » Алкоголь ожирение и диабет стали основными причинами цирроза в РФ — Чернышова сегодня в 9:35
Ожирение и диабет бьют по печени: как обычные болезни приводят к страшному диагнозу

Врачи фиксируют стремительный рост цирроза печени в России: заболевание всё чаще развивается тайно и выявляется только на опасных стадиях.

Читать полностью » Полифенолы в рационе снижают давление и холестерин у пожилых — BMC Medicine сегодня в 9:08
Шокирующее открытие для пожилых: небольшое изменение в меню работает лучше сложных диет

Исследование в BMC Medicine показало, что "полифеноловая" диета помогает пожилым снижать давление и холестерин без радикальных изменений питания.

Читать полностью » Стресс и алкоголь повышают риск инфаркта в праздники — кардиолог Рудченко сегодня в 8:37
Красные флаги для сердца: если увидели эти симптомы после застолья — срочно звоните в скорую

Кардиолог объяснил, почему сочетание стресса, алкоголя и солёной еды делает новогодние дни опасными для сердца — и какие симптомы нельзя игнорировать.

Читать полностью » Бальзам La Mer делает губы мягкими и ухоженными — мнение косметологов сегодня в 8:10
Французский секрет безупречной кожи: роскошь, которая выглядит как её отсутствие

Эффект "я только проснулась" стал главным трендом в индустрии красоты. Разбираемся, стоит ли платить за невидимую косметику.

Читать полностью » В Приморье зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ — Роспотребнадзор сегодня в 7:58
Когда вирусы идут по зимнему кругу: подъём заболеваемости в Приморье не ломает эпидкартину

Несмотря на рост заболеваемости, в Приморье сохраняется стабильная эпидобстановка, а специалисты напоминают о мерах профилактики в сезон массовых мероприятий.

Читать полностью » Ежедневная норма вина для мужчин три бокала — Панасюк сегодня в 7:40
Ваша ежедневная порция вина оказалась безопасной? Всё не так просто — вот что говорит наука

Эксперт рассказал, сколько вина можно выпивать ежедневно без заметного вреда, и объяснил, почему расчёты основаны скорее на традициях, чем на науке.

Читать полностью » Гонконгский грипп может вернуть удаленку для россиян — Мясников сегодня в 7:34
Ваша работа может снова уйти в онлайн, но не из-за паники — таково условие эпидемиологов

Мясников объяснил, при каких условиях россиян могут временно перевести на удалёнку из-за гонконгского гриппа и кому вирус действительно опасен.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
За нарушение ПДД на электросамокате теперь выписывают штраф — Денис Балакирев
Еда
Виноград формирует баланс сладости и солёности в салатах — кулинары
Туризм
Около полумиллиона туристов выберут горные курорты на Новый год — Ромашкин
Туризм
В Симферополе открылась новогодняя почта для туристов и жителей — Минкурорт РК
Наука
Камни разного состава в пищеводе исключили их попадание после смерти — Palaeontologica Electronica
Общество
Детская загадка из советских журналов: сможете ли вы найти шпиона?
Туризм
Туристы чаще теряют выплаты из-за ошибок в полисе — брокер Андрей Шатов
ЮФО
Специалисты остановили груз с 192 кг колбас без маркировки — Россельхознадзор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet