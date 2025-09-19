Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:25

Кнопка "Отложить" ворует силы: почему сон превращается в пытку

Психолог Алисия Рот: чем больше будильников вы используете, тем сложнее проснуться

Проснуться утром без мучительного нажатия кнопки "Отложить" — мечта многих. Однако привычка ставить несколько будильников подряд только ухудшает ситуацию. Исследования сна подтверждают: многочисленные сигналы не помогают, а, наоборот, сбивают естественные ритмы организма. Разберёмся, почему так происходит и как научиться вставать легче.

Как много будильников мешают пробуждению

Когда человек заводит по 5-7 сигналов, надеясь проснуться "постепенно", он запускает ложный механизм. Каждый новый звонок будильника прерывает цикл сна и погружает мозг в стресс. Вместо бодрости — усталость и ощущение, что ночь прошла зря.

"Мой общий совет — завести будильник. Чем больше будильников вы используете, тем сложнее будет успеть проснуться утром", — подчеркнула психолог Алисия Рот.

По её словам, каждое нажатие "Отложить" не даёт телу завершить фазу сна, из-за чего организм получает лишь фрагменты отдыха. В итоге утром не прибавляется сил, а появляется сонливость, которая тянется до полудня.

Сравнение: один будильник против нескольких

Подход

Результат

Влияние на самочувствие

Один будильник

Чёткое пробуждение в нужное время

Лёгкая адаптация организма

Несколько будильников

Разорванные циклы сна

Усталость, раздражительность

Как видно, лучше сразу встать по первому звонку, чем мучить себя серией прерываний.

Советы шаг за шагом

Чтобы отказаться от множества сигналов и научиться просыпаться без борьбы, можно действовать постепенно:

  1. Уменьшите количество будильников: начните с трёх и оставьте один через пару недель.
  2. Ставьте сигнал ровно на то время, когда нужно вставать, а не заранее "для плавности".
  3. Разместите телефон или будильник подальше от кровати — придётся встать, чтобы его выключить.
  4. Следите за режимом сна: ложитесь и вставайте в одно и то же время, включая выходные.
  5. Используйте приложения с функцией "умного будильника", которые определяют фазы сна и включают сигнал в момент лёгкого сна.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставить по 10 будильников с интервалом в 5 минут.
  • Последствие: мозг не получает полноценного отдыха, растёт сонливость и стресс.
  • Альтернатива: один сигнал + световой будильник, имитирующий рассвет.
  • Ошибка: дожидаться понедельника, чтобы "перестроиться".
  • Последствие: тяжёлое пробуждение, головные боли, снижение продуктивности.
  • Альтернатива: сохранять одинаковое время подъёма даже в выходные.

А что если…

…у человека ночные смены или нерегулярный график? В таких случаях особенно важно придерживаться стабильного режима: ложиться и вставать примерно в одно и то же время. Если смены сбивают ритм, стоит использовать маску для сна, беруши или затемняющие шторы, чтобы создать условия для глубокого отдыха даже днём.

Плюсы и минусы одного будильника

Плюсы

Минусы

Быстрое пробуждение

Требует дисциплины

Сохранение естественных циклов сна

Трудно перестроиться в первые дни

Повышение бодрости днём

Нет "психологической подушки" из дополнительных сигналов

FAQ

Как выбрать правильное время для будильника?
Лучше ориентироваться на общее количество сна (7-9 часов) и ставить сигнал на время, когда реально нужно вставать.

Что лучше: классический будильник или телефон?
Телефон удобнее, но классический механический будильник, особенно без функции "Отложить", дисциплинирует сильнее.

Сколько стоит световой будильник?
В среднем от 3 до 10 тысяч рублей. Он полезен для тех, кто тяжело просыпается зимой, когда не хватает естественного света.

Что лучше: громкий сигнал или спокойная мелодия?
Громкий звук гарантированно разбудит, но может вызвать стресс. Мягкая мелодия или постепенное усиление сигнала создают более комфортный подъём.

Мифы и правда

Миф: много будильников помогают проснуться мягко.
Правда: каждый новый сигнал обрывает сон, усиливая усталость.

Миф: кнопку "Отложить" можно использовать без вреда.
Правда: эти несколько минут не приносят качественного отдыха.

Миф: в выходные можно "отоспаться" и компенсировать дефицит.
Правда: сбитый режим только усложняет пробуждение в будни.

Сон и психология

Регулярный недосып отражается не только на физическом, но и на эмоциональном состоянии. Усталость увеличивает уровень тревожности, снижает концентрацию и провоцирует раздражительность. Привычка ставить множество будильников лишь усугубляет проблему, формируя ощущение, что сон "разваливается на куски".

Три интересных факта

  1. В Японии популярны будильники-головоломки: чтобы отключить сигнал, нужно решить задачу.
  2. Первые механические будильники появились в XV веке и могли звонить только в одно фиксированное время.
  3. Люди, которые просыпаются без будильника, чаще имеют стабильный режим сна и выше качество отдыха.

Исторический контекст

До изобретения будильников люди пользовались другими способами. В деревнях роль "будильника" часто выполнял звон колокола или пение петуха. В городах XIX века существовала профессия "knocker-upper": специальные люди ходили по улицам и стучали в окна рабочих, чтобы разбудить их вовремя. Сегодня эту роль выполняют смартфоны, но привычка полагаться на десяток сигналов — современный перекос, который лишь вредит.

Один будильник — это не строгое ограничение, а инструмент для здоровья. Когда мы даём телу высыпаться и просыпаемся по первому сигналу, день начинается легче и продуктивнее.

