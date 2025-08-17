Не крем и не сыворотка: этот мини-помощник преображает кожу даже в самолете

В бьюти-индустрии есть средство, которое легко помещается даже в крошечную сумочку, а за пару секунд способно придать коже увлажнение, легкое сияние и здоровый вид. Речь идет о спреях для лица — легких составах на водной основе, дополненных увлажняющими, успокаивающими или тонизирующими компонентами.

Эксперты отмечают, что их главная задача — охлаждать и оживлять кожу, обеспечивать дополнительное питание, придавать блеск и помогать макияжу держаться дольше. Такой формат сочетает в себе функции тоника, крема и фиксирующего средства: всего несколько распылений способны превратить тусклый, уставший вид в эффект "только что проснулась".

Использовать спрей можно на разных этапах:

До увлажняющего крема — как первый этап увлажнения;

увлажняющего крема — как первый этап увлажнения; После макияжа — для закрепления результата и придания естественности;

макияжа — для закрепления результата и придания естественности; В течение дня - когда кожа ощущает сухость или требует мгновенной свежести.

Особенно выручает спрей в условиях, когда кожа быстро теряет влагу: на пляже под жарким солнцем или в самолете с сухим воздухом.

Состав подбирается под потребности: