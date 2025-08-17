Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:36

Не крем и не сыворотка: этот мини-помощник преображает кожу даже в самолете

Три функции спреев для кожи — от тонизирования до фиксации макияжа

В бьюти-индустрии есть средство, которое легко помещается даже в крошечную сумочку, а за пару секунд способно придать коже увлажнение, легкое сияние и здоровый вид. Речь идет о спреях для лица — легких составах на водной основе, дополненных увлажняющими, успокаивающими или тонизирующими компонентами.

Эксперты отмечают, что их главная задача — охлаждать и оживлять кожу, обеспечивать дополнительное питание, придавать блеск и помогать макияжу держаться дольше. Такой формат сочетает в себе функции тоника, крема и фиксирующего средства: всего несколько распылений способны превратить тусклый, уставший вид в эффект "только что проснулась".

Использовать спрей можно на разных этапах:

  • До увлажняющего крема — как первый этап увлажнения;
  • После макияжа — для закрепления результата и придания естественности;
  • В течение дня - когда кожа ощущает сухость или требует мгновенной свежести.

Особенно выручает спрей в условиях, когда кожа быстро теряет влагу: на пляже под жарким солнцем или в самолете с сухим воздухом.

Состав подбирается под потребности:

  • для сухой кожи — формулы с гиалуроновой кислотой, глицерином или алоэ вера;
  • для жирной — варианты с розовой водой, гамамелисом или экстрактом чайного дерева, которые убирают лишний блеск и регулируют выработку себума;
  • для более интенсивного ухода — спреи с витамином C или ниацинамидом, которые сочетают освежающий эффект с антиоксидантной защитой.

