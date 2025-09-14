Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Новостройка
Новостройка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:56

Вертолетная площадка и баня: для кого строят Деловой центр в Комсомольске

Комсомольск-на-Амуре удивит: новый бизнес-центр с причалом и вертолетной площадкой

В Хабаровском крае запланирован масштабный проект: в Комсомольске-на-Амуре появится многофункциональный административно-гостиничный комплекс, который объединит элементы бизнес-центра и зоны отдыха. Его стоимость оценивается почти в один миллиард рублей, а финансирование будет осуществляться из краевого бюджета.

Где и что построят

Возведение объекта планируется на территории около 13 тысяч квадратных метров в районе яхт-клуба на улице Дзержинского. По проекту здесь появится "Деловой центр" с гостиницей, конференц-залом, отдельным коттеджем и банным комплексом с тренажёрным залом. Также предусмотрен открытый бассейн, стоянка на 26 автомобилей, гараж, причал для яхт и вертолётная площадка.

Особенностью станет благоустроенная закрытая территория: весь комплекс оградят трёхметровым забором, а на въезде разместят контрольно-пропускной пункт с охранной вышкой.

Кто отвечает за строительство

Заказчиком выступает краевое бюджетное учреждение "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края". Сейчас уже объявлен тендер на подготовку проектно-сметной документации. На эти цели власти выделили свыше 30 миллионов рублей.

Основные расходы придутся на строительные работы — почти 844 миллиона. В проекте прописано, что архитектура всех зданий должна быть выполнена из клееного бруса, а вечером их будет украшать архитектурная подсветка.

Сроки реализации

Разработка проектной документации должна завершиться к концу 2026 года. Основной этап строительства намечен на 2027-й.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы
Совмещение бизнес- и туристических функций Высокая стоимость для регионального бюджета
Новый деловой центр для города Долгие сроки реализации
Создание рабочих мест Возможная критика из-за элитарности
Архитектурная уникальность (клеёный брус, подсветка) Высокие расходы на обслуживание

Сравнение с другими объектами

Город Проект Особенности
Хабаровск Культурно-деловой центр Театр, музей, концертный зал
Владивосток Конгресс-центр на острове Русский Международные форумы
Комсомольск-на-Амуре Административно-гостиничный комплекс Причал, баня, вертолётная площадка

Как может выглядеть реализация

  1. Подготовка территории и инженерных коммуникаций.
  2. Строительство гостиницы и конференц-зала.
  3. Возведение коттеджа, бани и бассейна.
  4. Оборудование причала и вертолётной площадки.
  5. Благоустройство территории и установка подсветки.

Возможные мифы и реальность

  • Миф: "Комплекс будет доступен только чиновникам".
    Правда: заявляется гостиничный и деловой формат, который предполагает приём гостей и проведение конференций.
  • Миф: "Это развлекательный проект без пользы для города".
    Правда: объект рассчитан на совмещение деловой и туристической функций, что может привлечь инвесторов и гостей.
  • Миф: "Вертолётная площадка — излишество".
    Правда: для удалённых регионов Дальнего Востока вертолёт часто является необходимым видом транспорта.

Интересные факты:

  1. Комсомольск-на-Амуре называют "городом юности", он был основан в 1932 году.
  2. На строительство местного драматического театра в 1940-х ушло меньше средств, чем на один коттедж будущего комплекса.
  3. Современные здания из клеёного бруса считаются экологичными и могут служить более 100 лет.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Афтершоки после землетрясения магнитудой 7,4 у Камчатки могут продолжаться более двух лет — ФИЦ ЕГС РАН сегодня в 11:56

Дом дрожит, земля не отдыхает: что происходит после камчатского землетрясения

Ученые предупреждают: серия афтершоков на Камчатке после мощного землетрясения может продолжаться более двух лет, а сила подземных толчков будет постепенно снижаться.

Читать полностью » 99-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах губернатора ЕАО сегодня в 9:56

Секрет долголетия от Михаила Золотых: два простых шага, которые взорвали избирательный участок

99-летний ветеран Михаил Золотых лично проголосовал на выборах губернатора Еврейской АО, показав пример гражданской ответственности. При явке 69,07% регион демонстрирует высокую вовлечённость, а история ветерана стала символом связи поколений.

Читать полностью » Какие автомобили быстрее всего продавались в августе в России — данные Авто.ру бизнес сегодня в 7:56

Подержанные машины в России стали продаваться в два раза быстрее, чем пять лет назад

В августе на вторичном рынке России быстрее всего продавались доступные отечественные модели и неожиданно — Skoda Rapid, ставший рекордсменом по скорости сделки.

Читать полностью » Автостат назвал главные мифы о китайских авто — 37% указали на качество кузова 12.09.2025 в 14:50

Секрет китайских машин, о котором молчат дилеры: почему 37% водителей не доверяют кузовам

48,3% россиян считают цены на китайские авто завышенными, 37% – критикуют качество кузова. Исследование Автостата выявило главные стереотипы.

Читать полностью » Во Владивостоке очевидцы сняли на видео, как полоз уполз под припаркованный автомобиль 12.09.2025 в 13:13

Змея под капотом: как холодная осень превращает машины в приюты

Во Владивостоке длинный полоз залез в кузов припаркованного автомобиля, спасаясь от похолодания. Очевидцы сняли на видео, как змея скрылась под машиной.

Читать полностью » Рост цен на автообучение в 2025: средняя стоимость в России достигла 44 153 рублей 12.09.2025 в 12:50

Загадка Дальнего Востока: почему курсы вождения здесь стоят как полмашины

В 2025 году стоимость обучения в автошколах России достигла 44 тыс. рублей, сохранив лидерство Санкт-Петербурга (55 тыс.) и Дальнего Востока (65 тыс.). Эксперты связывают 20%-й рост цен с арендой площадок и дорогими инструкторами.

Читать полностью » Средняя цена подержанных авто в России упала до 1,43 млн рублей — данные АВТОСТАТ 12.09.2025 в 10:50

Секреты рынка б/у авто: как выбрать машину за 1,5 млн и не переплатить — названы неожиданные фавориты

Рынок подержанных авто в России: цены упали на 4% за год, средний чек — 1,43 млн рублей. Эксперты назвали лучшие модели в сегменте 1,5 млн: Kia Rio, Hyundai Creta и китайские новинки.

Читать полностью » Уголовное дело о жестоком обращении с детьми передано в суд в Амурской области 12.09.2025 в 8:50

Мать-тиран: как подполье стало клеткой для детей — шокирующие подробности дела

В Амурской области завершено расследование дела о жестоком обращении с детьми: мать троих несовершеннолетних обвиняют в систематическом neglect, лишении свободы и нападении на полицейского. Подробности шокирующего случая — в материале.

Читать полностью »

Новости
Наука

Китайские учёные создали костный клей Bone-02, восстанавливающий переломы за 3 минуты
Питомцы

Ветеринарный центр сообщил о факторах, влияющих на здоровье усов у кошек
Туризм

Дом-музей Цветаевых и Паустовского остаются главными точками маршрута в Тарусе
Спорт и фитнес

Олимпийский чемпион Костомаров выделил Акинфеева среди российских игроков
Питомцы

История развития одежды для собак от защитных доспехов до современных коллекций
Еда

Шоколадный чизкейк без выпечки готовится за 30 минут
Дом

В холодильнике температура распределяется неравномерно по зонам
Красота и здоровье

Гемофилия: эксперт раскрыл секреты современной диагностики и терапии – ключевые шаги
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet