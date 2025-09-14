Вертолетная площадка и баня: для кого строят Деловой центр в Комсомольске
В Хабаровском крае запланирован масштабный проект: в Комсомольске-на-Амуре появится многофункциональный административно-гостиничный комплекс, который объединит элементы бизнес-центра и зоны отдыха. Его стоимость оценивается почти в один миллиард рублей, а финансирование будет осуществляться из краевого бюджета.
Где и что построят
Возведение объекта планируется на территории около 13 тысяч квадратных метров в районе яхт-клуба на улице Дзержинского. По проекту здесь появится "Деловой центр" с гостиницей, конференц-залом, отдельным коттеджем и банным комплексом с тренажёрным залом. Также предусмотрен открытый бассейн, стоянка на 26 автомобилей, гараж, причал для яхт и вертолётная площадка.
Особенностью станет благоустроенная закрытая территория: весь комплекс оградят трёхметровым забором, а на въезде разместят контрольно-пропускной пункт с охранной вышкой.
Кто отвечает за строительство
Заказчиком выступает краевое бюджетное учреждение "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края". Сейчас уже объявлен тендер на подготовку проектно-сметной документации. На эти цели власти выделили свыше 30 миллионов рублей.
Основные расходы придутся на строительные работы — почти 844 миллиона. В проекте прописано, что архитектура всех зданий должна быть выполнена из клееного бруса, а вечером их будет украшать архитектурная подсветка.
Сроки реализации
Разработка проектной документации должна завершиться к концу 2026 года. Основной этап строительства намечен на 2027-й.
Плюсы и минусы проекта
|Плюсы
|Минусы
|Совмещение бизнес- и туристических функций
|Высокая стоимость для регионального бюджета
|Новый деловой центр для города
|Долгие сроки реализации
|Создание рабочих мест
|Возможная критика из-за элитарности
|Архитектурная уникальность (клеёный брус, подсветка)
|Высокие расходы на обслуживание
Сравнение с другими объектами
|Город
|Проект
|Особенности
|Хабаровск
|Культурно-деловой центр
|Театр, музей, концертный зал
|Владивосток
|Конгресс-центр на острове Русский
|Международные форумы
|Комсомольск-на-Амуре
|Административно-гостиничный комплекс
|Причал, баня, вертолётная площадка
Как может выглядеть реализация
- Подготовка территории и инженерных коммуникаций.
- Строительство гостиницы и конференц-зала.
- Возведение коттеджа, бани и бассейна.
- Оборудование причала и вертолётной площадки.
- Благоустройство территории и установка подсветки.
Возможные мифы и реальность
- Миф: "Комплекс будет доступен только чиновникам".
Правда: заявляется гостиничный и деловой формат, который предполагает приём гостей и проведение конференций.
- Миф: "Это развлекательный проект без пользы для города".
Правда: объект рассчитан на совмещение деловой и туристической функций, что может привлечь инвесторов и гостей.
- Миф: "Вертолётная площадка — излишество".
Правда: для удалённых регионов Дальнего Востока вертолёт часто является необходимым видом транспорта.
Интересные факты:
- Комсомольск-на-Амуре называют "городом юности", он был основан в 1932 году.
- На строительство местного драматического театра в 1940-х ушло меньше средств, чем на один коттедж будущего комплекса.
- Современные здания из клеёного бруса считаются экологичными и могут служить более 100 лет.
