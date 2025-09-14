Вертолетная площадка и баня: для кого строят Деловой центр в Комсомольске

В Хабаровском крае запланирован масштабный проект: в Комсомольске-на-Амуре появится многофункциональный административно-гостиничный комплекс, который объединит элементы бизнес-центра и зоны отдыха. Его стоимость оценивается почти в один миллиард рублей, а финансирование будет осуществляться из краевого бюджета.

Где и что построят

Возведение объекта планируется на территории около 13 тысяч квадратных метров в районе яхт-клуба на улице Дзержинского. По проекту здесь появится "Деловой центр" с гостиницей, конференц-залом, отдельным коттеджем и банным комплексом с тренажёрным залом. Также предусмотрен открытый бассейн, стоянка на 26 автомобилей, гараж, причал для яхт и вертолётная площадка.

Особенностью станет благоустроенная закрытая территория: весь комплекс оградят трёхметровым забором, а на въезде разместят контрольно-пропускной пункт с охранной вышкой.

Кто отвечает за строительство

Заказчиком выступает краевое бюджетное учреждение "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края". Сейчас уже объявлен тендер на подготовку проектно-сметной документации. На эти цели власти выделили свыше 30 миллионов рублей.

Основные расходы придутся на строительные работы — почти 844 миллиона. В проекте прописано, что архитектура всех зданий должна быть выполнена из клееного бруса, а вечером их будет украшать архитектурная подсветка.

Сроки реализации

Разработка проектной документации должна завершиться к концу 2026 года. Основной этап строительства намечен на 2027-й.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Совмещение бизнес- и туристических функций Высокая стоимость для регионального бюджета Новый деловой центр для города Долгие сроки реализации Создание рабочих мест Возможная критика из-за элитарности Архитектурная уникальность (клеёный брус, подсветка) Высокие расходы на обслуживание

Сравнение с другими объектами

Город Проект Особенности Хабаровск Культурно-деловой центр Театр, музей, концертный зал Владивосток Конгресс-центр на острове Русский Международные форумы Комсомольск-на-Амуре Административно-гостиничный комплекс Причал, баня, вертолётная площадка

Как может выглядеть реализация

Подготовка территории и инженерных коммуникаций. Строительство гостиницы и конференц-зала. Возведение коттеджа, бани и бассейна. Оборудование причала и вертолётной площадки. Благоустройство территории и установка подсветки.

Возможные мифы и реальность

Миф: "Комплекс будет доступен только чиновникам".

Правда: заявляется гостиничный и деловой формат, который предполагает приём гостей и проведение конференций.

Миф: "Это развлекательный проект без пользы для города".

Правда: объект рассчитан на совмещение деловой и туристической функций, что может привлечь инвесторов и гостей.

Правда: объект рассчитан на совмещение деловой и туристической функций, что может привлечь инвесторов и гостей.

Миф: "Вертолётная площадка — излишество".

Правда: для удалённых регионов Дальнего Востока вертолёт часто является необходимым видом транспорта.

Правда: для удалённых регионов Дальнего Востока вертолёт часто является необходимым видом транспорта.

Интересные факты: