Одна дорога — десятки искорёженных авто: непогода спровоцировала массовое ДТП под Пензой

Сильная метель в Пензенской области привела к масштабным последствиям на федеральной трассе, где движение оказалось парализовано, а авария приобрела массовый характер. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор», уточняя, что проезд по участку дороги пришлось полностью закрыть из-за погодных условий и ликвидации последствий ДТП.

С 11:00 для транспорта закрыт участок трассы Р-208 «Тамбов — Пенза» с 265-го по 278-й километр. Решение принято на фоне сильной метели и плохой видимости, а также в связи с проведением работ по устранению последствий дорожно-транспортного происшествия. По данным прокуратуры Пензенской области, в аварии пострадали 20 автомобилей, что свидетельствует о высокой плотности движения и резком ухудшении дорожной обстановки.

В прокуратуре региона сообщили, что намерены проверить, насколько своевременно трассу обрабатывали противогололёдными материалами и в каком состоянии находилось дорожное полотно. Эти вопросы станут частью надзорной проверки, поскольку от качества содержания дороги напрямую зависит безопасность движения в экстремальных погодных условиях.

Обстоятельства аварии также изучает областная Госавтоинспекция. Ведомство опубликовало фотографии с места происшествия и подчеркнуло, что дорожная ситуация в регионе остаётся крайне сложной. Сотрудники ГИБДД фиксируют продолжающийся снегопад, гололёд и плохую видимость, что требует от водителей повышенной осторожности.

Водителям рекомендовано учитывать ограничения при планировании поездок и по возможности воздержаться от выезда на трассы до улучшения погодных условий. Закрытие участка Р-208 сохраняется до полного устранения последствий аварии и стабилизации обстановки.