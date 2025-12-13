Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Метель
Метель
© commons.wikimedia.org by Sallicio is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:27

Одна дорога — десятки искорёженных авто: непогода спровоцировала массовое ДТП под Пензой

Массовое ДТП с участием 20 машин произошло на трассе в Пензенской области из-за метели

Сильная метель в Пензенской области привела к масштабным последствиям на федеральной трассе, где движение оказалось парализовано, а авария приобрела массовый характер. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор», уточняя, что проезд по участку дороги пришлось полностью закрыть из-за погодных условий и ликвидации последствий ДТП.

С 11:00 для транспорта закрыт участок трассы Р-208 «Тамбов — Пенза» с 265-го по 278-й километр. Решение принято на фоне сильной метели и плохой видимости, а также в связи с проведением работ по устранению последствий дорожно-транспортного происшествия. По данным прокуратуры Пензенской области, в аварии пострадали 20 автомобилей, что свидетельствует о высокой плотности движения и резком ухудшении дорожной обстановки.

В прокуратуре региона сообщили, что намерены проверить, насколько своевременно трассу обрабатывали противогололёдными материалами и в каком состоянии находилось дорожное полотно. Эти вопросы станут частью надзорной проверки, поскольку от качества содержания дороги напрямую зависит безопасность движения в экстремальных погодных условиях.

Обстоятельства аварии также изучает областная Госавтоинспекция. Ведомство опубликовало фотографии с места происшествия и подчеркнуло, что дорожная ситуация в регионе остаётся крайне сложной. Сотрудники ГИБДД фиксируют продолжающийся снегопад, гололёд и плохую видимость, что требует от водителей повышенной осторожности.

Водителям рекомендовано учитывать ограничения при планировании поездок и по возможности воздержаться от выезда на трассы до улучшения погодных условий. Закрытие участка Р-208 сохраняется до полного устранения последствий аварии и стабилизации обстановки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оренбург начал тестировать новые троллейбусы от трёх производителей 04.12.2025 в 22:58
Оренбург готовится к транспортной перезагрузке: троллейбусы будущего уже проходят испытания

Оренбург готовится к масштабному обновлению троллейбусного парка: тестируются новые модели, планируется реконструкция инфраструктуры и поиск финансирования.

Читать полностью » Прокуратура: В Башкирии выявили картельный сговор на 1,8 млрд рублей на мусоре 03.12.2025 в 22:59
Картель на вывозе мусора: в Башкирии вскрыли схему, которая годами чистила бюджеты

Проверка в Башкирии выявила картельный сговор при вывозе мусора: аффилированные перевозчики получали контракты почти без скидок, дело передано в ФАС.

Читать полностью » В Самаре открыли движение на первом этапе магистрали 03.12.2025 в 14:12
Транспортная схема города меняется: в Самаре запустили движение по новому участку магистрали

В Самаре открыли первый участок магистрали «Центральная» — проект, ожидавшийся десятилетиями. Власти обещают начать второй этап уже в следующем году.

Читать полностью » В Чебоксарах запускают умную систему безопасности, которая видит ЧС ещё до их появления 01.12.2025 в 14:19
Город, который умеет предсказывать опасность: в России появились умные городские системы

В Чебоксарах модернизировали систему «Безопасный город»: автоматизация вызовов и прогнозирование ЧС станут единым стандартом для всей Чувашии.

Читать полностью » На любительском матче в Уфе зафиксировали клиническую смерть игрока 01.12.2025 в 14:12
Трагедия на любительском матче: в Уфе футболист ушёл из жизни прямо во время игры

Во время любительского футбольного матча в Уфе скончался 35-летний игрок: медики пытались его спасти, но реанимация результата не дала.

Читать полностью » Башкирия и Абхазия подписали план сотрудничества до 2030 года 30.11.2025 в 22:52
Символ курорта оживёт заново: Башкирия включилась в восстановление главной линии Сухума

Абхазия и Башкирия утвердили план сотрудничества до 2030 года. В числе ключевых проектов — восстановление сухумской набережной силами башкирских строителей.

Читать полностью » Губернатор Федорищев на встрече с матерями поддержал идею школы наставников многодетных семей 30.11.2025 в 22:48
Самарская область делает ставку на семьи: встреча с матерями раскрыла новые меры поддержки

Губернатор Самарской области встретился с многодетными и приёмными матерями, обсудил поддержку семей и инициативы, затрагивающие детей и участников СВО.

Читать полностью » Мордовия стала лидером в ПФО по росту налоговых поступлений 29.11.2025 в 23:08
Регион, который умеет считать деньги: Мордовия бьёт собственные рекорды

Мордовия впервые вышла в лидеры ПФО по темпам роста налогов: служба фиксирует двузначные приросты, а регион удваивает доходы бюджета за пять лет.

Читать полностью »

Новости
Мир
Раскол Запада из-за Украины указывает на победу Путина — Foreign Policy
ПФО
В Пензенской области без света осталась 61 тысяча жителей — губернатор Мельниченко
Общество
Экстрасенсы начали предлагать чистку вторичного жилья от духов на фоне "схемы Долиной"
Мир
Эрдоган: Черное море не должно превращаться в зону конфликта для сведения счетов
СЗФО
Жители Ленобласти заметили северное сияние над Финским заливом в ночь на 13 декабря
Советы и рекомендации
Диетолог Ефимова рекомендовала употреблять до четырех мандаринов в день
ЮФО
В горах Сочи ожидается интенсивное выпадение снега в выходные дни
УрФО
Следственный комитет начал проверку в замерзающем поселке Ключи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet