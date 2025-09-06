Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
туризм с семьей
туризм с семьей
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:58

Совместные поездки вместо психотерапии: как путешествия лечат старые обиды

The Independent: многопоколенные путешествия стали главным трендом туризма 2025 года

Семейные поездки могут стать настоящим испытанием для нервов или, напротив, подарить редкое ощущение близости и взаимопонимания. По данным The Independent, многопоколенные путешествия стали одной из ключевых тенденций 2025 года в индустрии туризма. Опыт показывает: если подойти к организации правильно, такие поездки превращаются в бесценный источник радости, новых воспоминаний и уроков для каждого члена семьи.

Первый опыт: смех, слёзы и восторг

Путешествие в Черногорию для семьи Руби Дивоя стало первой попыткой собрать за одним маршрутом три поколения. Пересекая Адриатическое море на катере, мама визжала от восторга, восьмилетний сын гордо стоял в позе супергероя, а брат — представитель поколения Z, впервые за двадцать лет оказавшийся рядом в отпуске, — не скрывал слёз, глядя на горные пейзажи. Даже партнёр из поколения X включился в этот момент семейного единения.

Эта поездка напомнила всем: несмотря на различия в возрасте и интересах, совместный опыт способен объединить семью прочнее, чем долгие разговоры или редкие встречи.

Почему многопоколенные путешествия становятся трендом

Во многих странах совместное проживание разных поколений — часть культуры. В Италии, Хорватии, Греции и Португалии, по данным Pew Research, более 70% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет живут с родителями. В Великобритании и США ситуация иная: преобладает модель "нуклеарной семьи", где под одной крышей уживаются лишь родители и дети.

Однако пандемия изменила привычный уклад: только в Великобритании в 2020 году появилось 1,8 миллиона семей, где вместе стали жить два и более поколений. Рост составил 38% по сравнению с предыдущим десятилетием. Для многих такой опыт оказался непростым, поэтому идея совместных путешествий стала компромиссом — способом ощутить поддержку семьи без необходимости делить одну кухню и ванную.

Главное — выбор направления

Чтобы отдых прошёл удачно, важно подобрать место, где каждому найдётся занятие по душе: от детских развлечений и активностей для подростков до СПА, пляжей и культурных маршрутов для взрослых. В случае семьи автора выбор пал на Черногорию, страну, которая в последние годы уверенно закрепилась в списке популярных туристических направлений Европы.

Первой остановкой стал Пераст на берегу Которского залива. Отель Heritage Grand Perast by Rixos разместился в здании старинного дворца и предложил гостям открытый бассейн и ресторан с видом на Адриатику. Два дня семья наслаждалась покоем, а затем отправилась за впечатлениями за пределы туристических троп.

Аутентичный опыт и местные открытия

Организацию досуга доверили компании Untravelled Paths, известной ставкой на "живые" маршруты. Среди впечатлений — поездка по подземным туннелям времён холодной войны и прогулка по старому Котору. Но главным открытием стала встреча с местной жительницей Сюзанной. Она пригласила гостей на ужин, который превратился в настоящий праздник: домашняя полента, тушёная рыба, вино и истории, рассказанные на балконе с видом на горы.

Баланс интересов и личного времени

Будва стала местом для ночной жизни брата, а вилла "Амика" в деревне Близикуче — уютным центром семейного отдыха. Наличие собственного бассейна и сада позволило сочетать совместные вечера с возможностью уединиться.

Для ребёнка путешествие стало не только развлечением, но и уроком. Экскурсия на медовую ферму возле Колашина в горах познакомила его с традиционным пчеловодством, а прогулка в Национальном парке Биоградска Гора показала первозданную природу Европы. В то время как старшее поколение отдыхало у бассейна, брат взял на себя роль наставника и даже научил племянника плавать — воспоминание, которое, по словам автора, останется навсегда.

Итоги: ценность совместного времени

За десять дней семья прожила целую жизнь в миниатюре: смех, небольшие разногласия и десятки новых воспоминаний. Единственным спором стал выбор ресторана на ужин — и это легко удалось решить.

Главный вывод: в грамотно спланированном многопоколенном путешествии никто не чувствует себя обделённым или вынужденным участвовать в чужих развлечениях. А главное — такие поездки укрепляют связи, помогают залечить старые обиды и напоминают: время, проведённое вместе, — самая большая ценность.

Автор признаётся: "Я бы хотела, чтобы такие поездки стали нашей ежегодной традицией. Ведь если вам повезло иметь большую семью, то нет ничего важнее, чем проводить время вместе, пока есть такая возможность".

