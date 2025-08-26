Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Dvortygirl is licensed under CC BY-SA 3.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:57

Почва, как пух: мульчирование – секрет здоровых корней и обильного урожая

Мульча – природный кондиционер почвы: как правильно использовать для богатого урожая

Мульчирование становится все более популярным среди огородников и фермеров благодаря своим многочисленным преимуществам. Исследования, опубликованные в авторитетном журнале "Agriculture, Ecosystems & Environment", подтверждают, что правильное использование мульчи позволяет подавлять до 90 % сорной растительности.

Это значительно сокращает необходимость в ручной прополке и экономит время и силы садоводов. Основной принцип заключается в создании защитного слоя из соломы, скошенной травы или компоста толщиной 7-10 сантиметров, который служит физическим барьером для солнечного света, необходимого для роста сорняков.

Эффективность мульчирования и его влияние на почву

Одним из ключевых преимуществ мульчирования является его способность выступать в роли природного кондиционера почвы. Толстый слой органического материала значительно уменьшает испарение влаги, что особенно важно в условиях засушливых регионов или при ограниченных возможностях полива.

В результате растения получают необходимую влагу дольше после дождя или полива, а частота орошений сокращается. Кроме того, почва под мульчей остается рыхлой и прохладной даже в жаркую погоду, создавая оптимальные условия для развития корневой системы растений.

Микроорганизмы и дождевые черви активно участвуют в переработке мульчи, превращая ее в гумус — ценный органический компонент почвы. Такой процесс обеспечивает постепенное поступление питательных веществ к растениям, что делает мульчу естественным источником медленного внесения удобрений.

Согласно данным РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, использование органической мульчи способствует увеличению содержания доступных азота и калия в почве на 15-25 % к концу сезона.

Практические рекомендации по использованию мульчи

Начинать мульчировать можно сразу после посадки или посева культурных растений. В качестве доступных материалов подойдут выполотые сорняки без семян, скошенная трава, солома или перепревшие опилки. Главное — равномерно распределить материал вокруг растений, оставляя небольшое свободное пространство у стебля для предотвращения гниения и подпревания. Важно следить за тем, чтобы слой мульчи не соприкасался плотно со стеблями растений, особенно у томатов и перцев.

Обновление слоя мульчи необходимо по мере его разложения — это способствует поддержанию защитных свойств и питательной ценности. Для культур, предпочитающих тепло — арбузов, дынь, тыкв или баклажанов — рекомендуется использовать темную мульчу из компоста или перегноя: она быстрее прогревается и дополнительно питает растения по мере разложения.

Борьба с вредителями и особенности региона

Мульча помогает бороться с некоторыми вредителями: слизни не так легко передвигаются по сухой соломе или траве. Однако в регионах с высокой влажностью толстый слой органического материала может стать благоприятной средой для слизней и других вредителей. В таких случаях требуется дополнительный контроль за состоянием почвы и использованием специальных средств защиты.

Система "огородного автопилота" уже запущена и позволяет садоводам экономить время с первого же дня использования. Осенью частично перепревшую мульчу можно заделать в почву для улучшения ее структуры и плодородия на будущий год.

Интересные факты о мульчировании

Мульчирование помогает снизить температуру почвы на глубине до 10 градусов Цельсия летом, что способствует более длительному сохранению влаги и улучшению условий для корней растений.
В некоторых странах Азии традиционно используют рисовую солому как мульчу уже сотни лет для защиты рисовых полей от сорняков и сохранения влаги.

Исследования показывают, что мульча способствует увеличению биоразнообразия микроорганизмов в почве — это важный фактор повышения устойчивости сельскохозяйственных культур к болезням.

