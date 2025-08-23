Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:40

Мульчирование как искусство: основные секреты, чтобы ваш сад был в порядке

Мульча как главный союзник садоводов: эксперты рассказали, как она помогает в борьбе с сорняками

Садоводы все чаще ищут естественные способы защиты своих грядок от сорняков. Эксперты уверены: для здоровья сада и экосистемы лучше всего обходиться без агрессивной химии. Но какой метод считается наиболее действенным?

Специалисты в области садоводства — президент и генеральный директор компании Jackson & Perkins Келли Фанк и садовод Costa Farms Джастин Хэнкок — сходятся во мнении: самым надежным и экологичным средством остается мульчирование.

Как мульча защищает от сорняков

Келли Фанк объяснила, что мульча блокирует солнечный свет, необходимый для прорастания семян. Даже если сорняки пробиваются, слой покрытия делает этот процесс значительно труднее.

Джастин Хэнкок добавил, что при использовании толстого слоя мульчи большинство семян погибает еще до того, как достигает поверхности. Он также отметил, что исследования показывают: мульчирование способно снизить количество сорняков на участке примерно на 80%.

Кроме того, мульча удерживает влагу, что неблагоприятно для сорняков, предпочитающих сухую почву. По словам Фанк, дополнительный эффект заключается в том, что она препятствует попаданию новых семян сорняков на поверхность земли, продлевая результат прополки.

Другие преимущества

Эксперты подчеркнули, что у мульчирования есть и дополнительные плюсы.

  • В засушливом, жарком или ветреном климате мульча уменьшает испарение влаги и экономит воду.
  • Она регулирует температуру почвы: летом сохраняет прохладу у корней, а зимой — тепло.
  • Постепенно разлагаясь, органическая мульча обогащает грунт питательными веществами.
  • Она предотвращает эрозию, не давая почве вымываться или разноситься ветром.
  • И, наконец, грядки с мульчей выглядят ухоженными и аккуратными.

Как выбрать мульчу

Келли Фанк советует подходить к выбору с учетом задач садовода, типа участка и климата.

  • Цель. Если важно улучшить плодородие почвы, подойдут органические материалы — кора, солома, компост. Для долговременного и неприхотливого эффекта стоит использовать гравий или резину.
  • Тип сада. В огороде лучше применять солому или листья, а вокруг деревьев и многолетников — кору или древесную щепу.
  • Климат. В регионах с избыточной влажностью предпочтительнее мульча, не задерживающая много воды, а в засушливых районах — наоборот.
  • Эстетика. Кора, окрашенная мульча или какао-шелуха смотрятся более декоративно, тогда как солома и листья придают участку деревенский вид.

Фанк также предупреждает: толщина слоя не должна превышать 10 см, иначе есть риск повредить корни растений и переувлажнить почву. Мульчу нужно раскладывать равномерно, не допуская образования так называемых "мульчирующих вулканов" у стволов, поскольку это может вызвать гниль. Она также советует избегать окрашенной мульчи неизвестного происхождения — такие материалы могут содержать химикаты.

Обновлять слой покрытия, по словам эксперта, необходимо один-два раза в год, а перед укладкой и после неё рекомендуется поливать грядки для лучшего удержания влаги.

Альтернативные методы борьбы с сорняками

Кроме мульчирования, Келли Фанк назвала и другие естественные способы:

  • регулярная ручная прополка;
  • плотная посадка растений, которая препятствует росту сорняков;
  • использование покровных культур, обогащающих почву;
  • обработка кипятком или раствором уксуса (только точечно, чтобы не повредить культурные растения);
  • пламенная прополка — метод сжигания, требующий строгих мер безопасности и допустимый не везде;
  • дополнительная защита при помощи картонных или газетных слоев под мульчей, которые подавляют сорняки и улучшают структуру почвы.

