Этот материал спасет грядки лучше листьев: почва не спрессуется и корни задышат

Мульча из измельченных веток помогает удерживать влагу, мешает росту травы и делает грядку красивой, отметил агроэксперт, ведущий телеканала "Сельский час", кандидат экономических наук Игорь Абакумов. О том, как получить мульчу без особых затрат, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Абакумов посоветовал садоводам использовать для мульчирования мелкие ветки, которых обычно много на участке. По его словам, их можно пропускать через недорогой измельчитель и затем укладывать на подготовленную почву.

"Получается прекрасная мeльча, замечательная, которая, во-первых, задерживает влагу, во-первых, дает жить червячкам и паучкам, рыхлить почву. Грядка красивая, на ней слабо растет трава, почти не растет. Естественно, сначала надо вскопать вокруг, измельчить почву, а потом покрыть мульчой этой", — пояснил Абакумов.

Эксперт добавил, что листья и перегной со временем могут спрессовываться и мешать корневой системе дышать. Если купить измельчитель нет возможности, можно воспользоваться более бюджетным способом и нарубить ветки вручную.

"Возьмите маленький топорик, перед собой поставьте пенек и аккуратненько, спокойненько тюкая топориком по этим веточкам, измельчите их, по полсантиметра буквально", — добавил эксперт.

По словам Абакумова, для мульчи лучше использовать лиственные деревья и кустарники. Хвойные деревья он брать не советует, так как при жаре они могут выделять смолу, что ухудшит состояние покрытия.