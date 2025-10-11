Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 0:59

Этот приём сохраняет влагу и спасает деревья зимой — проверено в Челябинской области

Мульча снижает испарение влаги на 25–50 % и защищает корни от промерзания в климате Челябинской области

Для сада в условиях Южного Урала регулярная глубокая перекопка приствольных кругов чаще вредна, чем полезна. У плодовых деревьев основные тонкие "всасывающие" корни расположены в верхних 15-60 см почвы, и их легко повредить лопатой. Современная практика советует заменить ежегодное перекапывание мульчированием, контролем растительности под кроной и точечным рыхлением.

Почему это особенно актуально для Челябинской области. Климат здесь умеренно-континентальный: морозная зима, ветра, возможные малоснежные периоды. В таких условиях важно сохранять влагу и защищать корни от промерзания — задачи, с которыми мульча справляется лучше, чем "голая" перекопанная земля.

"Копать" или "не копать" — что говорит наука и практика

1) Мульча вместо перекопки. Слой органической мульчи (компост, кора, перепревшие опилки, листовой перегной) в приствольном круге:

  • снижает испарение воды на 25-50 %,
  • выравнивает перепады температуры почвы,
  • улучшает её структуру и аэрацию,
  • подавляет сорняки,
  • наращивает тонкие корешки (их под мульчей формируется заметно больше).
    Держите мульчу кольцом, не соприкасаясь со штамбом.

2) Дерн и трава — не "друзья" молодого сада. Эксперименты показали: газон/сорная растительность у штамба задерживает вступление яблони в плодоношение и угнетает рост. Держите зону под кроной свободной от травы (мульча, точечное рыхление или задернение за пределами приствольного круга).

3) Когда перекопка всё-таки уместна.

  • Если приствольный круг "забит" многолетними сорняками с мощными корнями — допускается разовая аккуратная обработка с последующим мульчированием.
  • При сильном уплотнении почвы после стройработ можно провести неглубокое рыхление/обработку и затем стабилизировать почву мульчей.
    Это — исключения, а не ежегодный ритуал.

4) "Перекапаю — и вредителей меньше?" Часть личинок действительно погибает на поверхности, но эффект ограничен; перекопка одновременно "забирает" часть вредителей глубже, где они благополучно переживают зиму. Гораздо эффективнее санитария (уборка листвы и падалицы), мульча и точечные обработки по показаниям.

Сезонный чек-лист для Челябинской области

Осень (после листопада, до устойчивых морозов).

  • Уберите падалицу и листья из приствольных кругов.
  • Проведите влагозарядковый полив, если осень сухая: цель — промочить грунт на глубокий слой перед промерзанием (особенно важно при малоснежной зиме Южного Урала). Полив выполняют после листопада.
  • Замульчируйте приствольные круги слоем 5-10 см, отступив от штамба. Органическая мульча — приоритет.
  • В местах с частыми мышами/полевками не накидывайте мульчу к коре, ставьте защиту штамба: толстая мульча может служить укрытием грызунам.

Зима.

  • Снегуйте приствольные круги, но не утаптывайте снег у штамба (чтобы не создавать "мышиные ходы"). (Общее правило защиты сада в холодных регионах; работает вкупе с осенним поливом и мульчей.)

Весна.

  • Как только почва начала прогреваться, обновите мульчу (при необходимости), не проводя глубокой перекопки — помните про поверхностные корни.
  • Для ускорения прогрева допустимо аккуратное мелкое рыхление корки сверху и затем — лёгкая мульча.

Частые вопросы

Нужно ли копать под молодыми деревьями? Нет, регулярная глубокая перекопка под молодыми — риск повредить корневые волоски, от которых зависит питание. Лучше — чистый круг + мульча.

На каких почвах мульча особенно полезна? На уральских суглинках и чернозёмах Челябинской области мульча помогает против пересыхания и корки, а также защищает от промерзания в малоснежные зимы. Регион отличается лесостепью/степью с чернозёмами — мульча работает здесь отлично.

А климат точно "под мульчу"? Да: при умеренно-континентальном климате региона мульча снижает температурные качели почвы и экономит влагу — это ключевое для устойчивости сада.

Для садоводов Челябинской области ежегодная тотальная перекопка приствольных кругов — прошлый век. Ставьте на мульчу, чистоту приствольной зоны, влагозарядковый полив по погоде и точечное рыхление. Так вы сохраните корни, стабилизируете влагу и получите более предсказуемое плодоношение.

