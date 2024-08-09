Семья Мукеша Амбани возглавила список Forbes и достигла 10% от ВВП Индии

Личное состояние Мукеша Амбани достигло отметки в 113,9 миллиарда долларов. Он является руководителем компании Reliance Industries, которая ведет свою деятельность в таких отраслях, как нефтехимия, нефтегазовая промышленность, телекоммуникации, розничная торговля и финансовые услуги.

Семья Мукеша Амбани заняла первое место среди самых состоятельных семей Индии с общим капиталом в 25,75 триллиона рупий (примерно 385,5 миллиарда долларов), что составляет около 10% от валового внутреннего продукта страны. Такие данные были опубликованы в отчете банка Barclays-Hurun India, на который ссылается Hindustan Times.

Согласно информации от Всемирного банка, номинальный ВВП Индии в 2023 году составил 3,549 триллиона долларов, а с учетом паритета покупательной способности - 14,537 триллиона долларов.

Рейтинги богатейших семей были составлены на основе данных о стоимости их компаний по состоянию на 20 марта, без учета частных инвестиций и ликвидных активов. Также была произведена корректировка с учетом перекрестного владения, чтобы избежать двойного учета активов.

Следом за семьей Амбани в рейтинге расположилась семья Нираджа Баджаджа, которая занимается производством автомобилей. Их состояние оценено в 7,13 триллиона рупий (более 80 миллиардов долларов). На третьем месте оказалась семья Кумара Бирлы, чья деятельность охватывает добычу полезных ископаемых, производство цемента и предоставление финансовых услуг. Их капитал оценен в 5,39 триллиона рупий (около 60 миллиардов долларов). Совокупные активы этих трех семей достигают 460 миллиардов долларов, что сравнимо с ВВП Сингапура.

По данным Forbes на 9 августа, состояние Мукеша Амбани составляет 113,9 миллиарда долларов, что ставит его на 11-е место в списке самых богатых предпринимателей мира. Он руководит компанией Reliance Industries, чей годовой оборот составляет 110 миллиардов долларов.

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