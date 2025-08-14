Они едят перед камерой — а миллионы смотрят: зачем люди включают мукбанг

Мукбанг (от корейского 먹방, сокращение от "먹는 방송" — meogneun bangsong, т. е. "трансляция еды") — это видеоформат, в котором человек ест перед камерой, зачастую в прямом эфире или в записи, и комментирует происходящее. Главное — много еды, звуки поедания и обмен эмоциями со зрителями.

Формат появился в Южной Корее и быстро стал популярным по всему миру.

Почему люди смотрят мукбанг

По словам Дианы Аверьяновой, эксперта по корейской культуре:

Эффект совместной трапезы: создается ощущение, будто зритель обедает вместе с блогером.

ASMR-эффект: звуки еды (чавканье, хруст и т. п.) вызывают у некоторых зрителей приятное покалывание, расслабление и даже удовольствие.

Интерес к блюдам: часто в кадре — необычные или экзотические продукты, национальная кухня.

Форматы бывают разные:

Просто поедание и разговор.

Готовка + дегустация.

Сравнение блюд, челленджи, дегустации на скорость.

Чем опасен мукбанг

Эксперты предупреждают: за визуальной привлекательностью кроется ряд рисков:

Блогеры часто переедают, чтобы выглядеть эффектно.

Часто выбираются калорийные, жирные, фастфудные продукты.

Повторные съёмки — дополнительная нагрузка на организм.

Участники и зрители могут развить расстройства пищевого поведения.

Видео подсознательно пропагандируют переедание и нездоровую пищу.

Трагедия, всколыхнувшая обсуждение

Марина Кузьменко, известная под псевдонимом Маришка Майонезик, скончалась в возрасте 28 лет в Костромской области. Официальная причина смерти — панкреатит. Она вела популярный мукбанг-блог и воспитывала ребёнка.

Её история стала поводом для обсуждения темной стороны мукбанга — последствий регулярного переедания и давления контентной индустрии.