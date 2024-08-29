Россия укрепляет позиции на мировом рынке макарон и муки, конкурируя с Италией

Россия поставила перед собой задачу конкурировать с патриархом макаронного производства, Италией. Как главный мировой экспортер пшеницы, Россия также активно развивает экспорт переработанных продуктов. Экспорт муки демонстрирует рост на протяжении четырех лет, и теперь настал момент для стремительного увеличения поставок макаронных изделий, доходность от которых значительно выше, чем от продажи пшеницы.
В первые семь месяцев 2024 года поставки макарон из России возросли на 20%, достигнув 65 тысяч тонн. В прошлом году этот показатель вырос на 8%, составив 118 тысяч тонн, а в будущем ожидаются еще более внушительные результаты. Несмотря на то что Россия занимает только 12-ю позицию на мировом рынке с долей 1,5%, она стремится увеличить свое присутствие. В 2023 году общее количество поставок макарон в мире достигло 7,8 миллиона тонн.
При этом Россия добивается успехов и в контексте экспорта муки. За первые семь месяцев 2024 года поставки составили более 740 тысяч тонн, что на 38% больше, чем годом ранее. Наиболее крупными импортерами российской муки являются Афганистан, Китай и Ирак. Увеличение экспорта переработанной продукции также позитивно скажется на российской экономике в целом.
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