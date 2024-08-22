Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 91,6862
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.08.2024 : 101,9508
Из под завалов многоквартирного дома в Пермском крае спасли мужчину
  1. Главная
  2. Происшествия

После газового хлопка в Пермском крае спасателям удалось вытащить мужчину из завалов

Из под завалов многоквартирного дома в Пермском крае спасли мужчину

В результате произошедшего в Кизеле инцидента, по имеющейся информации, пострадал как минимум один человек. О происшествии стало известно на сайте Properm. ru.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва газовоздушной смеси в жилом доме.

Происшествие случилось утром 22 августа. Ранее на сайте perm. aif.ru сообщалось о взрыве газа в многоквартирном доме в Кизеле. В результате взрыва часть здания была разрушена. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Как сообщает краевое ГУ МЧС, по прибытии на место огнеборцы установили, что в результате взрыва обрушились перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Ведомство уточняет, что возгорания не было. На месте происшествия были спасены несколько жителей дома.

Согласно открытой информации, дом обслуживает соликамская УК "ЖилСтройКомфорт". Более подробную информацию о взрыве в жилом доме в Кизеле можно найти здесь.

Фото: "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ!" в телеграм

Мир

Iltalehti: в Финляндии около российской границы разместят бронетанковую бригаду НАТО

Iltalehti: в Финляндии около российской границы разместят бронетанковую бригаду НАТО

В Финляндии в городе Миккели около российской границы Североатлантический альянс намерен разместить бронетанковую бригаду, численность которой будет составлять 4-5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Читать полностью
Ирландский наемник пропал без вести на Украине

Ирландский наемник пропал без вести на Украине

Юный ирландский наемник, Алекс Рыжук, отправившийся на Украину воевать за нее в составе ВСУ, исчез без вести в зоне боевых действий на востоке страны несколько недель назад. Его судьба, по информации ирландской газеты Irish Examiner, предположительно, трагична.

Читать полностью

Общество

РБК: Альфа-банк представил опцию снижения ипотечной ставки в зависимости от ключевой ставки ЦБ

РБК: Альфа-банк представил опцию снижения ипотечной ставки в зависимости от ключевой ставки ЦБ

Альфа-банк ввел новую опцию для ипотечного кредитования, позволяющую клиентам уменьшать процентную ставку в зависимости от ключевой ставки Центробанка. Эта новация, доступная с 22 августа, позволит заемщикам указывать данный пункт при оформлении ипотечного договора как на новое, так и на готовое жилье. Снижение можно будет произвести один раз в любой период кредита, достаточно будет подать запрос в банк.

Читать полностью
Опасные БАДы на маркетплейсах: Роскачество бьет тревогу

Опасные БАДы на маркетплейсах: Роскачество бьет тревогу

Роскачество провела исследование рынка биологически активных добавок (БАД) на популярных онлайн-площадках и выявила более 400 товаров с запрещенными ингредиентами.

Читать полностью

Новости