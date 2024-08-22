После газового хлопка в Пермском крае спасателям удалось вытащить мужчину из завалов

В результате произошедшего в Кизеле инцидента, по имеющейся информации, пострадал как минимум один человек. О происшествии стало известно на сайте Properm. ru.
Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва газовоздушной смеси в жилом доме.
Происшествие случилось утром 22 августа. Ранее на сайте perm. aif.ru сообщалось о взрыве газа в многоквартирном доме в Кизеле. В результате взрыва часть здания была разрушена. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
Как сообщает краевое ГУ МЧС, по прибытии на место огнеборцы установили, что в результате взрыва обрушились перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Ведомство уточняет, что возгорания не было. На месте происшествия были спасены несколько жителей дома.
Согласно открытой информации, дом обслуживает соликамская УК "ЖилСтройКомфорт". Более подробную информацию о взрыве в жилом доме в Кизеле можно найти здесь.
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