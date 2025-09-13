Муджелло не спит: тосканские ночи превращаются в карнавал шума и страсти

Жаркое лето в Тоскане редко бывает тихим, особенно если речь идет о Муджелло — месте, где шум, рев моторов и танцы до утра стали традицией. В маленьком городке Скарперия и Сан-Пьеро, среди кипарисовых холмов неподалеку от Флоренции, жизнь замирает лишь днем, а ночью здесь правит настоящий карнавал скорости и страсти.

Тосканские холмы и безумные ночи

На первый взгляд все похоже на фестиваль авангардной музыки или съемки "Безумного Макса": толпы людей, разноцветные огни, дым сигнальных ракет, музыка и рев двигателей. Одни разъезжают на мотоциклах, другие танцуют под диджейские сеты, третьи заводят странные машины, больше похожие на бензопилы с выхлопными трубами.

"Говорят, что в Муджелло вы не спите", — сказал менеджер Ducati MotoGP Давиде Тардоцци.

И действительно, покой здесь невозможен: ночи длятся долго, а энергия фанатов не иссякает.

Символ итальянской страсти

Трасса Муджелло принадлежит Ferrari и используется как испытательный полигон для гоночных машин. Здесь каждый изгиб окрашен в цвета итальянского флага, а трибуны встроены прямо в рельеф холмов.

"Муджелло — это чистая страсть", — отметил гонщик VR46 Ducati Фабио Ди Джаннантонио.

Для местных пилотов эта гонка — не просто соревнование, а домашний праздник, куда съезжаются семьи, друзья и тысячи поклонников.

Атмосфера праздника

Толпы болельщиков начинают собираться за несколько дней до заезда. На холмах вырастают кемпинги, в воздухе витает запах барбекю, а по ночам горят фейерверки.

"В Муджелло все особенное", — сказал руководитель Prima Pramac Паоло Кампиноти.

Он вместе с женой проводит выходные в доме на колесах прямо у паддока, чтобы прочувствовать атмосферу события изнутри. Здесь же устраиваются ужины для гостей и гонщиков — настоящий контраст с шумными вечеринками на холмах.

Опасные приключения

Не обходится и без неожиданных встреч. Журналисты и фанаты, путешествующие по окрестным горам на мотоциклах, нередко сталкиваются с дикими кабанами. Случай, когда животное оказалось прямо на дороге, стал легендой среди тех, кто приезжает сюда ежегодно.

Шум ради шума

Одной из традиций фанатов стали модифицированные бензопилы без цепей, с усиленными выхлопами. Их используют не для работы, а для создания особого "саунда" гонки.

"Румор!" — в унисон кричат итальянские болельщики.

Здесь шум — не просто побочный эффект, а символ единства, веселья и свободы.

Гоночный уик-энд

Несмотря на сумасшедшие вечеринки, главное в Муджелло — это гонка. Трасса считается самой быстрой в MotoGP: мотоциклы разгоняются до 220 миль в час. В 2025 году гонку посетили 166 тысяч зрителей, среди которых был и Киану Ривз.

Фанаты, несмотря на разочарование от поражения местного героя Франческо Баньяи, разъезжались с улыбками. Атмосфера здесь такова, что даже поражение не способно испортить впечатления.

MotoGP против Формулы-1

Многие сравнивают Муджелло с Монако в Формуле-1, но отличие очевидно: здесь царит настоящая близость между болельщиками и гонщиками.

"MotoGP — это гонщик, мотоцикл и два колеса", — сказал архитектор Алексис Когул.

Именно в этом — вся суть Муджелло: в адреналине, шуме, скорости и чувстве, что ты находишься в центре живого праздника.