В цехе по розливу воды в поселке Первомайский Свердловской области, где производили бутилированную воду под брендом Olavoda, нашли множество нарушений. После проверки качества воды выяснилось, что она не соответствует нормам по микробиологическим показателям.

В цехе были обнаружены мухи и мертвые насекомые, а работницы производства не соблюдали элементарные санитарные нормы, не моя руки с мылом и используя для обработки рук лишь дезинфицирующее средство.

В результате, суд принял решение о приостановке деятельности предприятия на 30 суток.

По информации от источника, знакомого с ходом проверки, зараженная вода не предназначалась для розничной продажи, а была произведена по заказу местного промышленного предприятия. Вся партия воды была отозвана и изъята. После эпидемиологического исследования, принято решение о закрытии цеха Olavoda на 90 суток.

В связи с произошедшим инцидентом, РБК направил запрос в Роспотребнадзор по Свердловской области и в компанию Olavoda.

ООО «ЭкоПродукт», производитель бутилированной воды Olavoda, заявляет, что вода первой и высшей категории качества разливается непосредственно на артезианской скважине и проходит обработку ультрафиолетовой лампой. Однако, в процессе производства не применяется техническая очистка (обратный осмос), что, возможно, и привело к заражению воды.

Инцидент с зараженной водой Olavoda послужил причиной заболевания у более 30 человек.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ninuca1212 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)