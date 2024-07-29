В цехе по розливу воды в поселке Первомайский Свердловской области, где производили бутилированную воду под брендом Olavoda, нашли множество нарушений. После проверки качества воды выяснилось, что она не соответствует нормам по микробиологическим показателям.
В цехе были обнаружены мухи и мертвые насекомые, а работницы производства не соблюдали элементарные санитарные нормы, не моя руки с мылом и используя для обработки рук лишь дезинфицирующее средство.
В результате, суд принял решение о приостановке деятельности предприятия на 30 суток.
По информации от источника, знакомого с ходом проверки, зараженная вода не предназначалась для розничной продажи, а была произведена по заказу местного промышленного предприятия. Вся партия воды была отозвана и изъята. После эпидемиологического исследования, принято решение о закрытии цеха Olavoda на 90 суток.
В связи с произошедшим инцидентом, РБК направил запрос в Роспотребнадзор по Свердловской области и в компанию Olavoda.
ООО «ЭкоПродукт», производитель бутилированной воды Olavoda, заявляет, что вода первой и высшей категории качества разливается непосредственно на артезианской скважине и проходит обработку ультрафиолетовой лампой. Однако, в процессе производства не применяется техническая очистка (обратный осмос), что, возможно, и привело к заражению воды.
Инцидент с зараженной водой Olavoda послужил причиной заболевания у более 30 человек.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ninuca1212 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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