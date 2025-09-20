Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мюленбекия в горшке
Мюленбекия в горшке
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:12

Эта лиана из Австралии и Новой Зеландии украсит любую комнату зеленым кружевом

Садоводы объяснили, как ухаживать за мюленбекией в доме и саду

Сложная мюленбекия, или кружевная лиана, — декоративное растение с необычным названием, которое часто сбивает с языка. Родом из Новой Зеландии и Австралии, оно давно завоевало популярность у садоводов по всему миру благодаря неприхотливости и красивому виду.

Происхождение и особенности внешнего вида

Мюленбекия в природе растёт в прибрежных зарослях южного полушария. Её легко узнать по тонким переплетающимся побегам, покрытым мелкими круглыми листьями с блестящей поверхностью. Некоторые разновидности отличаются окраской, что делает растение ещё привлекательнее. С июня по сентябрь мюленбекия может радовать небольшими белыми цветками.

Условия выращивания

Это вьющееся растение предпочитает светлое место с рассеянным освещением, но хорошо переносит и лёгкую полутень. Прямые солнечные лучи нежелательны, особенно летом. Оптимальная температура для роста — 18-25 °C. Летом мюленбекию можно вынести в сад или на балкон, а зимой лучше держать в прохладной комнате с температурой 10-15 °C.

Мюленбекия частично зимостойка и выдерживает до -10 °C. В южных регионах её оставляют на улице даже зимой, а в холодных районах переносят в помещение, где температура не опускается ниже +5 °C.

Полив и почва

Во время активного роста весной и летом растение требует регулярного полива: почва должна быть слегка влажной, но без застоя воды. Зимой полив сокращают, иначе возможно загнивание корней. Подходит рыхлый субстрат на основе гумусной земли с добавлением песка или перлита для дренажа.

Размножение и пересадка

Размножается мюленбекия черенками длиной 10-15 см. Укоренение проходит за 2-3 недели в условиях теплицы с высокой влажностью и температурой около 20 °C. Пересаживать взрослые растения рекомендуется каждые 2 года весной, обновляя почву и при необходимости выбирая более крупный горшок.

Декоративное применение

Мюленбекия прекрасно подходит для подвесных кашпо, где её тонкие побеги образуют "зелёные каскады". Она хорошо смотрится и в саду — как почвопокровное растение, быстро закрывающее пространство ковром зелени. Благодаря своей пластичности и неприхотливости эта лиана подойдёт даже начинающим цветоводам.

А что если…

А что если высадить мюленбекию на улице? В мягком климате растение будет развиваться без проблем, создавая пышный зелёный ковёр. Но в северных регионах её лучше выращивать в контейнерах, чтобы переносить на зиму в дом.

Плюсы и минусы выращивания мюленбекии

Плюсы Минусы
Красивое и декоративное растение Чувствительна к переувлажнению
Подходит для дома и сада Плохо переносит прямое солнце
Простое размножение черенками В холодных регионах требует зимнего укрытия
Быстрый рост и адаптивность Нуждается в регулярной пересадке

FAQ

Можно ли выращивать мюленбекию в саду?
Да, в регионах с мягкой зимой её можно оставлять в грунте, но при морозах ниже -10 °C лучше переносить в помещение.

Как часто поливать?
Летом регулярно, сохраняя почву слегка влажной. Зимой полив минимальный.

Подходит ли мюленбекия для начинающих?
Да, растение очень неприхотливо и легко приспосабливается.

Мифы и правда

  • Миф: мюленбекия требует сложного ухода.
    Правда: растение подходит даже новичкам.

  • Миф: её можно держать только дома.
    Правда: летом и в мягком климате мюленбекия прекрасно чувствует себя на улице.

  • Миф: цветы мюленбекии декоративны.
    Правда: они мелкие и почти незаметные, ценится в основном листва.

3 интересных факта

  1. В Европе мюленбекия появилась в XIX веке как декоративное растение для зимних садов.

  2. Её часто используют во флористике для создания зелёных "сеточек" в букетах.

  3. В Австралии она способна разрастаться настолько, что используется для укрепления склонов.

