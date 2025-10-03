Дом ушёл под грязь: Красноярск потряс сход селя прямо в жилом квартале

В Красноярске жилой дом оказался частично погребён под грязью после схода селевого потока. Инцидент произошёл на улице Никитина, где в результате прорыва канализационной трубы часть склона не выдержала и обрушилась. Поток селя накрыл стоящий здесь коттедж, а магазин автозапчастей оказался буквально повисшим в воздухе, сообщают "Вести".

В момент происшествия в доме находились люди. Хозяева проснулись от сильного грохота и успели выбраться, однако все жилые помещения завалило грязью и строительными обломками. Внутри ощущался резкий запах сточных вод.

Коттеджу более 70 лет — его построил дед нынешнего владельца.

"Дед мой, ему 94 года, потратил всю жизнь. (…) Всё наследие нашей семьи, в которое мы вкладывали, идёт прахом", — поделился пострадавший.

Почему сошёл сель

По предварительной версии, виной стало повреждение коммуникаций. Сначала под тяжестью обрушившегося магазина автозапчастей, возведённого без согласования, были пробиты трубы. Под постройкой проходил частный водопровод, ведущий к дому. Именно его коммунальщики считают причиной происшествия: якобы течь спровоцировала размыв грунта, что и вызвало сход селя.

Однако домовладелец с этим не согласен. Он утверждает, что его водопровод не мог "намочить" более двух тысяч кубометров земли. Владелец напоминает, что аварийная канализационная труба, которая также прорвалась, не менялась более 60 лет, а её капитальный ремонт запланирован лишь на 2026 год.

Сравнение версий