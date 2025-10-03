Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
МЧС
МЧС
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:43

Дом ушёл под грязь: Красноярск потряс сход селя прямо в жилом квартале

В Красноярске после обрушения склона пострадал коттедж и магазин автозапчастей

В Красноярске жилой дом оказался частично погребён под грязью после схода селевого потока. Инцидент произошёл на улице Никитина, где в результате прорыва канализационной трубы часть склона не выдержала и обрушилась. Поток селя накрыл стоящий здесь коттедж, а магазин автозапчастей оказался буквально повисшим в воздухе, сообщают "Вести".

В момент происшествия в доме находились люди. Хозяева проснулись от сильного грохота и успели выбраться, однако все жилые помещения завалило грязью и строительными обломками. Внутри ощущался резкий запах сточных вод.

Коттеджу более 70 лет — его построил дед нынешнего владельца.

"Дед мой, ему 94 года, потратил всю жизнь. (…) Всё наследие нашей семьи, в которое мы вкладывали, идёт прахом", — поделился пострадавший.

Почему сошёл сель

По предварительной версии, виной стало повреждение коммуникаций. Сначала под тяжестью обрушившегося магазина автозапчастей, возведённого без согласования, были пробиты трубы. Под постройкой проходил частный водопровод, ведущий к дому. Именно его коммунальщики считают причиной происшествия: якобы течь спровоцировала размыв грунта, что и вызвало сход селя.

Однако домовладелец с этим не согласен. Он утверждает, что его водопровод не мог "намочить" более двух тысяч кубометров земли. Владелец напоминает, что аварийная канализационная труба, которая также прорвалась, не менялась более 60 лет, а её капитальный ремонт запланирован лишь на 2026 год.

Сравнение версий

Версия Суть Кого считают виновным
Коммунальщики Протечка частного водопровода вызвала размыв грунта Владельца дома
Домовладелец Причина — старая канализационная труба, которую не меняли десятилетиями Городские службы

Последствия

  • Дом оказался завален селевой массой.

  • Внутри помещения заполнены грязью и мусором.

  • Магазин автозапчастей разрушен и держится на краю обрыва.

  • Жителям придётся восстанавливать жильё или искать новое место для проживания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Возводить постройки без согласования → риск разрушения и обвала склона → альтернатива: официальное оформление и геологическая экспертиза.

  • Игнорировать изношенные трубы десятилетиями → аварии и коммунальные ЧП → альтернатива: регулярная модернизация сетей.

  • Сваливать вину без экспертизы → затягивание с восстановлением → альтернатива: независимое обследование и определение реальных причин.

А что если не провести ремонт сетей в срок?

Если капитальный ремонт канализации, намеченный на 2026 год, вновь отложат, риск повторных аварий сохранится. В случае сильных ливней ситуация может повториться, и под угрозой окажутся другие дома на склоне.

Похожие случаи

Ранее в Дагестане селевые потоки перекрыли трассу республиканского значения сразу в пяти местах. Там причиной стали сильные дожди. Стихия показала, что проблемы с инфраструктурой и водоотведением в России остаются актуальными как в городах, так и в регионах с горным рельефом.

