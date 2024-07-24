В Камчатском Государственном Университете им. Витуса Беринга начаты комплексные бальнеологические исследования, направленные на использование местных минеральных вод и лечебных грязей. Ученые планируют создать бальнеологическую карту региона и запустить производство капсул, порошка и водных экстрактов из местных водорослей и грязей для использования в местных санаториях, сообщает Газета.Ру.
Эти действия принимаются для улучшения качества медицинских услуг и развития туристической отрасли региона, с целью увеличения числа туристов до 1 млн человек к 2035 году.
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