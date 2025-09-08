Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 11:58

От Гаги до Гранде: ночь, когда королевы сцены устроили битву за статуэтки MTV

Леди Гага и Ариана Гранде стали главными победительницами MTV VMA 2025 в Нью-Йорке

На минувших выходных в Нью-Йорке прошла 42-я церемония MTV Video Music Awards, которая собрала на одной сцене самых ярких артистов современности. В этом году организаторы подготовили обновлённую программу: добавили новые категории и вручили несколько почётных наград, что сделало шоу ещё более насыщенным и интригующим.

Триумфатор вечера — Леди Гага

Главной героиней церемонии стала Леди Гага. Она выиграла сразу четыре статуэтки, в том числе в престижной номинации "Артист года". Её работа "Abracadabra" принесла артистке победы ещё и в категориях за режиссуру и художественную постановку, что подчёркивает её универсальность и умение контролировать весь творческий процесс.

Главная награда досталась Ариане Гранде

Несмотря на лидерство Гаги по количеству призов, именно Ариана Гранде получила главный трофей вечера — "Видео года" за короткометражку Brighter Days Ahead. Этот клип также был отмечен в номинации "Лучшее поп-видео", а сама певица в итоге унесла домой три награды. Для Гранде эта победа стала знаковой: её видео признали самым ярким музыкальным событием года.

Успех Сабрины Карпентер

Ещё одной звездой церемонии стала Сабрина Карпентер. Она выиграла в трёх категориях, включая "Лучший альбом" за Short n' Sweet и "Лучший поп-артист". Кроме того, её клип Manchild был отмечен за визуальные эффекты. Для молодой певицы это серьёзное подтверждение её статуса восходящей звезды мировой сцены.

Песня года и сильные коллаборации

Звание "Песня года" присудили дуэту Розе и Бруно Марса за композицию "Apt.". Не обошлось и без мощных коллабораций: хит Die With a Smile в исполнении Леди Гаги и Бруно Марса признали "Лучшей музыкальной коллаборацией". Этот дуэт ещё раз доказал, что совместные работы лидеров индустрии способны покорять чарты и сердца фанатов по всему миру.

Победы артистов разных жанров

Организаторы премии традиционно отметили представителей самых разных музыкальных направлений:

  • Doechii получила награду за "Лучшее хип-хоп-видео" (Anxiety).
  • Coldplay стали обладателями статуэтки за "Лучшее рок-видео" (All My Love).
  • Шакира победила в категории "Лучшее латина-видео" с композицией Soltera.
  • Lisa совместно с Doja Cat и Raye получила приз за "Лучшее кей-поп-видео" (Born Again).
  • Tyla завоевала награду за "Лучшее афробитс-видео" (Push 2 Start).
  • Меган Морони победила в новой категории "Лучшее кантри-видео" с песней Am I Okay?.

Эти победы подчёркивают, что VMA остаётся одной из самых универсальных премий, охватывающей все популярные музыкальные стили.

Почётные награды

Не менее важной частью церемонии стало вручение специальных премий. Легендарная Мэрайя Кэри получила Video Vanguard Award, символизирующую признание её огромного вклада в развитие музыкальной индустрии. Баста Раймс стал первым обладателем Rock the Bells Visionary Award, а Рики Мартин был удостоен титула Latin Icon Award. Эти награды напомнили публике, что VMA ценит не только текущие хиты, но и наследие артистов, которые формировали музыкальную культуру десятилетиями.

Новые категории и нововведения

В этом году в программу добавили два новых направления. Категория "Лучший поп-артист" сразу же принесла победу Сабрине Карпентер, а "Лучшее кантри-видео" открыло дорогу в историю Меган Морони. Эти изменения демонстрируют стремление организаторов идти в ногу со временем и учитывать разнообразие музыкальных жанров.

