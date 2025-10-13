Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Alberto Garcia is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:05

Так умирают легенды: Paramount решилась на то, чего боялись все

Paramount закроет музыкальные телеканалы MTV в Европе с 1 января 2026 года

Музыкальные телеканалы когда-то были символом целой эпохи — от утренних премьер клипов до культовых шоу и живых концертов. Но теперь их время подходит к концу: компания Paramount объявила о масштабном закрытии ряда каналов MTV в Европе. Причина, как ни странно, кроется не в деньгах, а в изменении привычек зрителей.

Массовое закрытие телеканалов MTV

Paramount подтвердила, что с 1 января 2026 года вещание ряда музыкальных каналов прекратится. Под "нож" попадут MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live - все они исчезнут из эфирной сетки Великобритании. Единственным оставшимся будет флагманский MTV HD, который продолжит работать в стандартном режиме.

Такая же участь ждёт немецкие и австрийские филиалы MTV: вещание бренда полностью завершится. Более того, в Центральной и Восточной Европе, включая Польшу и Венгрию, компания остановит трансляцию не только музыкальных каналов, но и некоторых развлекательных — TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network.
В странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) зрители тоже попрощаются с ретро-каналами MTV 80s и MTV 00s.

"Это решение отражает долгосрочное сокращение аудитории линейных музыкальных каналов, поскольку зрители все чаще обращаются к таким платформам, как YouTube и TikTok, для просмотра музыкальных клипов", — пишет издание Broadband TV News.

Почему Paramount пошла на этот шаг

Сетевые данные показывают: поколение, выросшее на MTV, давно мигрировало в онлайн. Музыку теперь слушают через Spotify и Apple Music, клипы смотрят на YouTube, а для коротких музыкальных фрагментов используют TikTok. По оценке исследовательской компании Statista, за последние пять лет доля телевизионного потребления музыкального контента в Европе упала более чем на 60%.

Для Paramount это логичный шаг оптимизации: содержание линейных каналов требует значительных затрат, а реклама в этой нише почти исчезла. Вместо этого корпорация развивает цифровые направления — прежде всего платформу Paramount+, где зрителям предлагают не только сериалы и фильмы, но и музыкальные концерты в формате онлайн.

Как изменился формат MTV

Когда MTV появился в 1981 году, он стал революцией. Канал открыл миру Майкла Джексона, Мадонну, Нирвану и десятки других артистов. Слоган "I want my MTV” стал символом поколения. Но с приходом интернета телеканал постепенно утратил статус музыкального центра. Уже в 2000-х эфир начали занимать реалити-шоу — от The Real World до Teen Mom, что оттолкнуло часть аудитории.

В последние годы компания пыталась вернуть интерес, запуская тематические направления — MTV 80s, 90s, 00s, Club MTV. Однако они не смогли конкурировать с YouTube, где можно в любой момент найти любой клип без рекламы и эфирных ограничений.

Сравнение: телевидение против онлайн-платформ

Параметр Линейное ТВ (MTV) Онлайн-платформы (YouTube, TikTok)
Время выхода контента По сетке вещания Мгновенно, по запросу
Выбор зрителя Ограничен редакцией Безграничный
Реклама Нельзя пропустить Можно пропустить или отключить
Взаимодействие Пассивация Комментарии, лайки, подписки
Доступ к архиву Зависит от эфира Неограниченный

Что будет дальше

После закрытия линейных MTV-каналов Paramount планирует сосредоточиться на цифровых сервисах и собственных стриминговых продуктах. Ожидается, что музыкальные подборки и архивные шоу переедут в онлайн-каталоги, а часть контента попадёт в бесплатные разделы Pluto TV — дочерней платформы компании, работающей по модели AVOD (с бесплатным просмотром и рекламой).

Вместо множества узкоспециализированных каналов компания делает ставку на глобальный бренд, который объединит все музыкальные направления под одной подпиской. Таким образом, Paramount стремится удержать преданных фанатов MTV, не теряя новых пользователей из поколения Z.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: ставка только на линейное телевидение.
    Последствие: потеря аудитории и рекламных контрактов.
    Альтернатива: интеграция музыкального контента в онлайн-платформы и мобильные приложения.

  2. Ошибка: слишком узкая тематика каналов (например, только 80-е или 90-е).
    Последствие: ограниченный интерес зрителей.
    Альтернатива: универсальные цифровые подборки и персонализированные рекомендации.

  3. Ошибка: поздний переход на формат видео-он-деманд.
    Последствие: упущенные позиции на рынке.
    Альтернатива: запуск гибридной модели (TV + стриминг).

А что если…

А что если MTV попробует перезапустить себя в новом формате? Например, объединить прямые эфиры с интерактивными элементами: голосованиями, подборками в реальном времени, интеграцией с соцсетями. Такой подход мог бы вернуть интерес аудитории, которой не хватает живых эмоций и атмосферы "общего эфира".

Плюсы и минусы перехода в онлайн

Плюсы Минусы
Больше свободы и интерактивности Потеря ностальгического формата
Экономия на эфирных мощностях Риск потерять старшую аудиторию
Возможность персонализации контента Конкуренция с гигантами YouTube и TikTok
Быстрая адаптация под тренды Снижение узнаваемости телеканала

FAQ

Что произойдёт с MTV в Великобритании?
Все музыкальные подразделения MTV прекратят вещание после 31 декабря 2025 года. Останется только основной MTV HD.

Закроют ли MTV полностью?
Нет, бренд сохранится, но акцент сместится в сторону стриминговых сервисов Paramount+ и Pluto TV.

Можно ли будет смотреть старые программы MTV?
Часть архивных шоу планируют перенести в цифровые каталоги Paramount, а наиболее популярные выпуски будут доступны на YouTube.

Почему закрывают каналы в Польше и Венгрии?
Из-за снижения аудитории и падения интереса к линейным музыкальным форматам.

Есть ли шанс на возвращение MTV 90s или MTV Live?
Пока нет. Однако некоторые рубрики могут вернуться в виде онлайн-проектов или тематических подборок.

Мифы и правда

  • Миф: MTV полностью исчезает.
    Правда: исчезают только эфирные версии, бренд продолжит существовать в цифровом виде.

  • Миф: зрители больше не слушают музыку по телевидению.
    Правда: музыкальные программы всё ещё востребованы, но теперь они потребляются в интернете.

  • Миф: Paramount уходит из Европы.
    Правда: компания остаётся, но меняет стратегию — делает ставку на стриминг.

Три интересных факта о MTV

  1. Первый клип, показанный на MTV, — Video Killed the Radio Star группы The Buggles.

  2. Логотип MTV ни разу не менялся с 1981 года, только адаптировался под эпоху.

  3. В 1999 году MTV запустил первый сайт с музыкальными видео — задолго до появления YouTube.

Исторический контекст

Появление MTV стало символом технологической революции 80-х, когда телевидение впервые стало не просто средством информации, а пространством для молодежной культуры. Но ровно через 40 лет ситуация повторяется: теперь революцию делает интернет.

