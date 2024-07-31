Во втором квартале 2024 года компания AMD, специализирующаяся на производстве микрочипов, продемонстрировала впечатляющий рост финансовых показателей. Чистая прибыль корпорации увеличилась практически в десятикратном размере, а выручка возросла на 9%.
За период с апреля по июнь чистая прибыль AMD достигла $265 млн, что значительно превышает прошлогодний показатель в $27 млн. Прибыль на акцию возросла с $0,02 до $0,16, а без учета единовременных факторов — с $0,58 до $0,69, превзойдя средние ожидания аналитиков FactSet на уровне $0,68.
Квартальная выручка компании увеличилась до $5,84 млрд по сравнению с $5,36 млрд годом ранее, что также превысило консенсус-прогноз экспертов, составлявший $5,7 млрд.
Особенно впечатляющий рост продемонстрировало подразделение, занимающееся производством чипов для дата-центров, увеличив выручку более чем вдвое до рекордных $2,8 млрд. Сегмент компонентов для персональных компьютеров также показал значительный рост на 49%, достигнув $1,5 млрд. Однако в игровом сегменте наблюдалось снижение выручки на 59%, до $648 млн.
AMD прогнозирует, что в текущем квартале выручка компании составит от $6,4 до $7 млрд, что соответствует рыночным ожиданиям на уровне $6,6 млрд.
Кроме того, компания повысила прогноз выручки в сегменте графических процессоров для дата-центров, ориентированных на ИИ-приложения. Теперь ожидается, что в 2024 году этот показатель превысит $4,5 млрд, что выше предыдущего прогноза в $4 млрд. Об этом сообщила генеральный директор Лиза Су во время конференции по итогам второго квартала.
Фото: From Wikimedia Commons/ Fritzchens Fritz (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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