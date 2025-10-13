Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Заехал — заплати: водителей предупредили о крупных штрафах на МСД

Мэрия Москвы: платный режим на МСД действует с 7 до 11 и с 16 до 20 часов

Московский скоростной диаметр (МСД) — одна из самых протяжённых и современных автомагистралей России. Он соединяет север и юг столицы, связывая трассу М-11 "Нева" на Санкт-Петербург с М-2 "Крым" и выходом на строящуюся М-12 "Москва — Нижний Новгород — Казань".
С 13 октября 2025 года на МСД выросла стоимость проезда: теперь плата составляет 10 рублей за каждый участок трассы. Но важно понимать — оплачивать нужно не всегда и не всем.

Когда и кому нужно платить

С 15 февраля 2025 года изменилась система оплаты. Теперь проезд платный не только для иногородних машин и автобусов, но и для автомобилей, зарегистрированных в Москве и области. Однако действует это правило лишь в часы пик — так называемые "критически загруженные часы".

К ним относятся утренние и вечерние периоды будних дней:

  • с 7:00 до 11:00;

  • с 16:00 до 20:00.

В выходные и праздничные дни движение по МСД остаётся бесплатным.
Грузовикам без спецпропусков въезд по-прежнему закрыт. Водители каршеринга платят за проезд по тем же правилам, что и все автомобилисты — оплата проходит через оператора каршеринга.

Кто может ездить бесплатно

Некоторые категории транспорта полностью освобождены от оплаты. Это:

  • машины экстренных служб и почты России;
  • коммунальная и уборочная техника;
  • городской общественный транспорт;
  • школьные автобусы и транспорт, перевозящий организованные детские группы;
  • междугородние автобусы на регулярных маршрутах;
  • лицензированные такси Москвы и Подмосковья.

Для этих категорий МСД остаётся полностью бесплатным, вне зависимости от времени суток и направления движения.

Особенности транзитного проезда

Для транспорта из других регионов, который проезжает Москву транзитом, введены особые условия. Оплата взимается только если выполнены два требования одновременно:

  1. Автомобиль пересёк границы ЦКАД дважды за 24 часа.

  2. Между въездом и выездом с МСД прошло не более двух часов.

Если водитель задержался в столице более суток или ехал по магистрали дольше двух часов, плата не начисляется.
Фиксированная стоимость транзитного проезда составляет 950 рублей — независимо от типа машины, времени суток или количества проездов в течение суток.

Как рассчитывается стоимость поездки

Стоимость проезда для обычных водителей составляет 10 рублей за каждый из девяти участков МСД. Но платить нужно только за участки, на которых автомобиль въехал и выехал в платное время.
Если, например, вы заехали в 6:52, а выехали в 7:27, система посчитает проезд платным. Если же вы покинули участок до начала "критически загруженных часов" — платить не придётся.

Все поездки в течение суток суммируются автоматически, а списание происходит через выбранный способ оплаты.

Советы шаг за шагом: как оплатить проезд

1. Через официальный сайт МСД

  • Зайдите на msd.mos.ru;

  • Перейдите в раздел "Оплата проезда";

  • Укажите номер автомобиля и дату поездки;

  • Оплатите банковской картой.

2. Через приложение "Парковки России"

  • В разделе "Проезды по платным дорогам" выберите нужную поездку;

  • Оплатите её банковской картой или через СБП;

  • При желании подключите автооплату — добавьте карту и выберите трассу.
    Комиссия при оплате не взимается.

3. Через портал "Госуслуги"
Для оплаты нужно, чтобы в профиле были указаны данные автомобиля. После входа в систему можно оплатить как разовый проезд, так и задолженность.

4. С помощью транспондера
Этот способ доступен при въезде на МСД с трасс М-11 и М-12, где установлены рамки. Деньги списываются автоматически с лицевого счёта транспондера одного из операторов:

  • "Автодор — Платные дороги";

  • "Объединённые системы сбора платы";

  • "Новое качество дорог";

  • "Магистраль Северной столицы".
    Скидки по транспондеру не предоставляются.

5. Через мобильные приложения банков
Большинство крупных банков предлагают оплату проезда по госномеру без комиссии. Это удобно, если вы пользуетесь онлайн-банкингом.

6. По реквизитам в банке
Подходит для тех, кто предпочитает платить лично. Нужно указать данные автомобиля, дату поездки и реквизиты МСД.

Проверка задолженности

Чтобы узнать, есть ли неоплаченные проезды, можно воспользоваться:

  • официальным сайтом МСД;

  • приложением "Парковки России";

  • сервисом OnlineГИБДД.

Физлицам удобнее использовать первые два способа — достаточно ввести номер и СТС. Компании с автопарком могут контролировать задолженность сразу по нескольким машинам через OnlineГИБДД.

Штрафы и сроки оплаты

Если не оплатить проезд в течение пяти дней, система автоматически передаёт данные о нарушении. Штраф составит:

  • 3 000 руб. — для физических лиц (легковой транспорт);

  • 10 000 руб. — для юрлиц (легковой транспорт);

  • 5 000 и 15 000 руб. — для грузовиков и автобусов соответственно;

  • 7 500 руб. — за движение без пропуска по МСД.

У водителя есть 60 дней на оплату штрафа. Если внести деньги в первые 20 дней, постановление аннулируется. Оплатить можно через mos.ru, "Госуслуги" или банк.
Юридическим лицам удобнее воспользоваться сервисом OnlineГИБДД — он позволяет оплачивать все штрафы одним платежом.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Единая система оплаты без пунктов взимания платы Не все знают о правилах и сроках оплаты
Возможность автооплаты и безналичных платежей Сложности для иногородних водителей без транспондера
Прозрачная система расчёта по участкам Оплата зависит от точного времени въезда и выезда
Бесплатный проезд в выходные и праздники Повышение стоимости в часы пик

А что если не платить?

Если водитель проигнорировал оплату, сначала появится задолженность, затем — штраф. Неоплата может привести к запрету регистрационных действий и проблемам при продаже автомобиля.
Лучше проверять задолженность регулярно: данные обновляются ежедневно, а оплатить можно буквально в несколько кликов.

Мифы и правда о плате за МСД

Миф 1. Платить нужно всем, кто выехал на трассу.
Правда: нет, московские и подмосковные машины платят только в часы пик.

Миф 2. Оплата обязательна в выходные.
Правда: по субботам, воскресеньям и праздникам движение бесплатное.

Миф 3. Без транспондера оплатить нельзя.
Правда: оплатить можно на сайте, через приложение или банк — транспондер необязателен.

FAQ

Как узнать, в каком именно участке списали плату?
В разделе "История проездов" на сайте МСД или в приложении "Парковки России" можно увидеть дату, время и номер участка.

Можно ли оплатить заранее?
Да, через приложение "Парковки России" доступна функция предоплаты, чтобы не беспокоиться после поездки.

Если я заехал до 7 утра, но выехал позже — платить нужно?
Да, если момент выезда пришёлся на платный период.

Сколько стоит транзит через Москву?
Фиксированная ставка — 950 рублей. Повторные поездки в течение 24 часов не оплачиваются отдельно.

Исторический контекст

МСД стал логическим продолжением программы по развитию магистральной сети столицы. Первый участок был открыт в 2019 году, а уже к 2023 году трасса объединила Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Введение гибкой оплаты — следующий этап модернизации, направленный на регулирование транспортных потоков в часы пик.

Интересные факты

  1. Общая длина МСД превышает 90 километров.

  2. На трассе установлено более 400 камер, фиксирующих не только нарушения, но и загруженность.

  3. МСД соединяет семь вылетных магистралей и обеспечивает движение без светофоров по всему городу.

