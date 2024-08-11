МС-21: Просторный российский лайнер с широкими иллюминаторами

Новые подробности о российском самолете МС-21, который разрабатывается специалистами ПАО "Яковлев", свидетельствуют о его значительных преимуществах перед зарубежными аналогами.

Салон этого лайнера будет более просторным, чем у американского Boeing 737, а иллюминаторы будут на 30% больше, чем у европейского Airbus A320.

Благодаря более широкому фюзеляжу, чем у конкурентов, МС-21 сможет разместить шесть пассажирских кресел в одном ряду. Широкий проход обеспечит комфортное перемещение двух человек или пассажира и бортпроводника с тележкой.

Фюзеляж отечественного МС-21 имеет ширину 4,06 метра, что на 30 см больше, чем у Boeing 737, и на 11 см шире, чем у Airbus А320.

Кроме того, серийные МС-21 будут оснащены антропометрическими салонами с пониженным уровнем шума, удобными, хоть и слегка уменьшенными туалетами, а также увеличенными пассажирскими креслами.

По данным отдела эскизного проектирования "Яковлева", летные испытания перспективного МС-21 планируется начать до конца этого года. В создании самолета задействованы около 20 000 предприятий, из которых 56 являются ключевыми поставщиками.

Фото: commons. wikimedia.org/Rulexip (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)