МРОТ звучит как сухая аббревиатура — но после его роста меняются зарплаты и пособия для миллионов

Рост базовых социальных показателей с 1 января стал одним из ключевых событий начала года: изменения затрагивают как рынок труда, так и систему выплат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. Минимальный размер оплаты труда увеличился более чем на 20% и теперь превышает 27 тыс. рублей, что напрямую влияет на расчёт зарплат и ряда пособий.

МРОТ: увеличение и его адресаты

С 1 января минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 27 093 рубля. По словам Володина, рост МРОТ превысил 20%, а значит, корректировки будут заметны для тех, чьи доходы рассчитываются от минимальной планки. Повышение рассматривается как мера, направленная на увеличение реальных доходов, прежде всего в низкооплачиваемых сегментах занятости.

"Минимальный размер оплаты труда вырос более чем на 20%: он составит 27 093 рубля", — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По оценке председателя Госдумы, повышение будет способствовать увеличению зарплат примерно для 4,5 млн человек. В числе тех, кого это затрагивает, — работники бюджетной сферы и сотрудники организаций, где оплата труда напрямую связана с уровнем МРОТ.

Бюджет и прожиточный минимум

Володин подчеркнул, что финансирование изменений предусмотрено заранее. По его словам, средства, необходимые для реализации решений, заложены в федеральном бюджете на 2026-2028 годы. Это означает, что повышение МРОТ встроено в среднесрочное бюджетное планирование и учитывается при расчёте расходов государства.

Одновременно с января увеличен прожиточный минимум — до 18 939 рублей. Этот показатель служит ориентиром для определения права на ряд соцвыплат и доплат, а также используется при расчёте мер поддержки на федеральном и региональном уровнях.

Индексация пенсий и новые полномочия Соцфонда

В 2026 году страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца проиндексированы на 7,6%. Индексация касается наиболее массовых категорий пенсионных выплат и входит в перечень ежегодных решений, связанных с поддержанием уровня доходов пожилых граждан и получателей социальных гарантий.

Кроме того, территориальные органы Социального фонда России теперь смогут осуществлять региональные соцдоплаты к пенсии неработающим пенсионерам, если их доход не достигает величины прожиточного минимума в регионе. Изменение применяется в тех субъектах, где власти заключат соглашения с СФР о передаче этих полномочий, что позволяет упростить администрирование таких выплат.