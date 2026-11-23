Когда речь заходит о лечении болезни Альцгеймера, медицинское сообщество часто сталкивается с парадоксом: существуют методы, способные обратить вспять когнитивные нарушения, но они опираются на средства, которые общество категорически отвергает. В недавних экспериментах на мышах эффективность демонстрировала радиация, однако дозировки, необходимые для эффекта, сопоставимы с теми, что получают астронавты в открытом космосе. Сочетание радиофобии и тяжести последствий делает этот путь тупиковым. Тем не менее, в журнале Advanced Science появилась работа, предлагающая иной, куда более приемлемый механизм воздействия, основанный на технологии, уже знакомой человечеству по мРНК-вакцинам.

Обходной путь через нос

Суть подхода исследователей из Университета Сиднея и их коллег заключается не в уничтожении амилоидных бляшек, которые традиционно считаются главной мишенью, а в стимуляции мозга к собственной регенерации. В качестве инструмента они использовали матричную РНК (мРНК), инкапсулированную в частицы и вводимую в носовые ходы мышей линии 5xFAD — генетической модели, воспроизводящей механизмы человеческой болезни Альцгеймера.

Здесь важна инженерная логика: мозг защищен гематоэнцефалическим барьером, который блокирует большинство лекарств. Проникнуть в него внутривенно крайне сложно. Однако слизистая оболочка носа напрямую связана с обонятельной луковицей мозга, создавая естественный "обходной канал". МРНК в данном случае служила не вакциной против вируса, а инструкцией для клеток. Она заставляла их синтезировать BDNF — мозг-связанный нейротрофический фактор, белок, отвечающий за выживание и питание нейронов.

Механика восстановления

Процесс оказался быстрее, чем можно было предположить. Всего через сутки после закапывания препарат начал работать. Ученые отслеживали активность с помощью специальной маркировки, включенной в структуру белка BDNF. Концентрация целевого молекулярного агента резко возросла в носу и обонятельной луковице, а следы его проникновения были обнаружены даже в гиппокампе — структуре, критически важной для формирования памяти.

Схема эксперимента была проста в описании, но требовательна в деталях. Мыши получали по одному микрограмму препарата дважды в неделю на протяжении месяца. Результат оказался поразительным: к пятому месяцу жизни, когда у контрольной группы симптомы были очевидны, когнитивные показатели обработанных животных не отличались статистически значимо от диких мышей того же возраста. Учитывая, что даже здоровые лабораторные мыши часто уступают диким в тестовых задачах, такой результат свидетельствует о полном восстановлении функциональности.

Что происходит внутри? Амилоидные бляшки никуда не делись. Они продолжали формироваться в мозге больных животных. Однако изменилось поведение микросреды вокруг этих отложений. Клетки, реагирующие на присутствие BDNF, перестраивали свое взаимодействие с амилоидом. Более того, количество новых нейронов в мозге обработанных мышей выросло в 2,4 раза по сравнению с необработанными. То есть вместо борьбы с причиной (бляшками) система начала эффективно компенсировать последствия, наращивая новые нейронные связи и поддерживая существующие.

От мышей к людям

Переход от лабораторных животных к человеческой практике всегда сопряжен с масштабированием проблем. Исследователи честно указывают, что анатомия носа человека сложнее и длиннее, чем у мыши, что может затруднять доставку препарата к обонятельным рецепторам. Кроме того, отсутствие побочных эффектов в малой выборке мышей нельзя гарантировать для людей, как показала история с вакцинацией, где серьезные, но редкие реакции проявились только при массовом применении.

Тем не менее, этот метод имеет огромное преимущество перед альтернативами. На данный момент доставка BDNF в мозг пациентов с деменцией требует хирургического вмешательства — сложной и рискованной процедуры для хронического лечения. Введение мРНК-препарата через нос лишено этих рисков и не сталкивается с таким мощным психологическим барьером, как лучевая терапия. Если технология подтвердится на клинических испытаниях, мы получим первый препарат против деменции, который не требует операций и не опирается на страхи перед радиацией, а использует естественные механизмы самовосстановления мозга.