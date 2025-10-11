Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аппарат МРТ
Аппарат МРТ
© Mos.ru by Evgeny Samarin is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:16

Сердце под контролем — и в МРТ тоже: Россия запустила свой первый кардиостимулятор без ограничений

В России началось серийное производство первого МРТ-совместимого кардиостимулятора Apollo MRI

В России началось серийное производство первого отечественного электрокардиостимулятора, полностью совместимого с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Разработка получила название Apollo MRI и предназначена для пациентов с тяжёлыми нарушениями сердечного ритма. Это событие стало важным этапом в развитии отечественного медицинского приборостроения и технологий кардиостимуляции.

Прорыв в медицинской технике

Новый кардиостимулятор создан технологическим партнёром госкорпорации "Ростех" — компанией "Кардиоэлектроника". Устройство было впервые представлено 17 мая 2025 года, а осенью показано широкой аудитории на международном форуме "Биопром-2025" в Геленджике.

Главная особенность прибора заключается в том, что он полностью безопасен для проведения МРТ-исследований, что ранее было невозможно для пациентов с имплантированными стимуляторами. Это даёт врачам новые возможности для диагностики, а пациентам — уверенность, что современные методы обследования больше не создадут угрозу для их здоровья.

"Запуск серийного производства российского МРТ-совместимого кардиостимулятора — важный шаг в развитии отечественного медицинского приборостроения", — отметил генеральный директор "РТ-МедТех" Сергей Дмитриченко.

Как работает Apollo MRI

Apollo MRI имплантируется под кожу и постоянно контролирует сердечный ритм пациента. Встроенные датчики фиксируют частоту сокращений, анализируют регулярность и при необходимости корректируют ритм с помощью электрических импульсов.

Прибор способен записывать электрокардиограмму (ЭКГ), а также собирать дополнительную статистику о работе сердца. Вся информация сохраняется в памяти устройства, благодаря чему врач получает объективную динамику состояния пациента и может своевременно корректировать лечение.

Срок службы стимулятора — девять и более лет, что соответствует уровню лучших зарубежных аналогов. При этом его параметры можно настраивать индивидуально — под конкретные физиологические особенности пациента.

Почему МРТ-совместимость так важна

Раньше людям с обычными кардиостимуляторами запрещали проходить МРТ-исследования, поскольку сильное магнитное поле могло вывести устройство из строя или повлиять на его работу. Это лишало пациентов возможности использовать один из ключевых методов диагностики заболеваний головного мозга, позвоночника и внутренних органов.

Apollo MRI решает эту проблему: все элементы прибора защищены от влияния магнитных полей, а алгоритмы автоматически переводят систему в безопасный режим во время томографии. После завершения процедуры стимулятор возвращается к обычной работе без риска для пациента.

Сравнение: Apollo MRI и зарубежные аналоги

Параметр Apollo MRI Импортные модели
МРТ-совместимость Без ограничений Только частичная или с оговорками
Срок службы 9+ лет 8-10 лет
Индивидуальная настройка Да Да
Производство Россия США, Германия, Швейцария
Поддержка ЭКГ-мониторинга Есть Есть
Стоимость Ниже на 20-30 % Выше из-за импорта

Таким образом, российская модель не уступает зарубежным по функциональности, но выигрывает по доступности и адаптированности под отечественные условия.

Как проходит установка

Процедура имплантации кардиостимулятора проводится под местной анестезией и занимает около часа. Устройство размещается под кожей в области грудной клетки, а электроды подводятся к сердцу.

После операции пациенту проводят настройку параметров стимуляции — частоты, амплитуды импульсов и чувствительности датчиков. Apollo MRI позволяет врачам дистанционно считывать данные и корректировать режим работы устройства без повторных хирургических вмешательств.

Советы по эксплуатации (HowTo)

  1. После имплантации необходимо регулярно посещать кардиолога для проверки работы устройства.

  2. Избегать воздействия сильных магнитных и электрических полей (кроме МРТ-оборудования, одобренного врачом).

  3. Носить карточку пациента с информацией о модели стимулятора.

  4. При прохождении процедур сообщать о наличии импланта медицинскому персоналу.

  5. Не использовать бытовые приборы с мощным магнитом в непосредственной близости от груди.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пациент самостоятельно меняет режим стимуляции.
    Последствие: Сбои в работе сердца.
    Альтернатива: Настройка только под контролем кардиолога.

  • Ошибка: Игнорирование плановых осмотров.
    Последствие: Позднее выявление проблем с питанием или электродами.
    Альтернатива: Проверка каждые 6-12 месяцев.

  • Ошибка: Использование несовместимых медицинских аппаратов.
    Последствие: Повреждение устройства.
    Альтернатива: Проверка совместимости перед процедурами.

Производство и планы

Серийный выпуск организован на базе предприятия "Кардиоэлектроника", которое входит в экосистему "Ростеха". Производство локализовано в России, что снижает зависимость от импортных компонентов и делает устройство более доступным.

Создатели планируют нарастить выпуск до 5 тысяч единиц в год к 2027 году. Это позволит обеспечить отечественные клиники необходимыми устройствами и снизить потребность в зарубежных закупках.

Развитие проекта поддерживается Министерством промышленности и торговли, а также медицинскими учреждениями, участвующими в клинических испытаниях.

Плюсы и минусы Apollo MRI

Плюсы Минусы
Полная МРТ-совместимость Необходимость точной индивидуальной настройки
Отечественное производство и сервис Новое устройство — требуется обучение врачей
Снижение стоимости лечения Пока ограниченные объёмы выпуска
Возможность дистанционного контроля Требуется интеграция с ИТ-системами больниц

А что если… Apollo MRI станет стандартом?

Если устройство покажет высокую надёжность в клинической практике, оно может стать базовой моделью для всей отечественной программы кардиостимуляции. В перспективе "Ростех" планирует развивать линейку имплантируемых медицинских систем — от дефибрилляторов до нейростимуляторов. Это позволит создать в России собственную школу биомедицинского приборостроения.

Три факта о проекте Apollo MRI

  1. Это первый российский электрокардиостимулятор, безопасный для прохождения МРТ без ограничений.

  2. Разработан и производится в России при технологической поддержке госкорпорации "Ростех".

  3. Устройство способно накапливать и передавать врачам данные о работе сердца, помогая индивидуализировать лечение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

101 шаблон Google Cloud поможет компаниям интегрировать генеративный ИИ без собственной инфраструктуры сегодня в 4:17
ИИ по инструкции: Google раздал бизнесу 101 готовое решение — просто бери и запускай

Google Cloud представил 101 шаблон для внедрения генеративного ИИ. Как эти готовые решения помогают бизнесу экономить время и деньги, ускоряя цифровую трансформацию?

Читать полностью » МТС полностью отключит сеть 3G к 2027 году и переведёт частоты на LTE — Интерфакс сегодня в 3:48
Прощай, 3G: МТС вырубает старую связь, и это изменит работу вашего телефона

МТС начала масштабное отключение сетей 3G и перевод частот на LTE. Как это скажется на пользователях и почему отказ от старого стандарта неизбежен?

Читать полностью » сегодня в 2:28
Не просто серверная: в Петербурге запустили умную крепость из отечественного железа

«МегаФон» запустил крупнейший дата-центр в Петербурге с полностью отечественными инженерными системами. Что делает этот проект уникальным для российской IT-инфраструктуры?

Читать полностью » Ошибка в Microsoft Defender XDR вызвала ложные уведомления об устаревании SQL Server 2017 и 2019 сегодня в 1:16
Серверы ещё живы, а их уже похоронили: сбой в Defender напугал админов по всему миру

Defender for Endpoint начал ошибочно считать SQL Server 2017 и 2019 устаревшими. Почему это произошло и как Microsoft решает проблему?

Читать полностью » Африка стала лидером по росту интернет-соединений — CAGR 38% за 2021–2025 годы сегодня в 0:16
Глобальный интернет трещит по швам: гиперскейлеры строят свою сеть в обход всех

Пропускная способность мирового интернета выросла до рекордных значений, но реальный трафик всё чаще остаётся внутри стран. Что стоит за этим парадоксом?

Читать полностью » Компания YouTube смягчила правила модерации и позволит часть каналов вернуть доступ вчера в 23:26
Удалили канал — а теперь зовут обратно: что задумал YouTube и кого это касается

YouTube разрешит части заблокированных авторов, включая тех, кто распространял дезинформацию о COVID-19 и выборах, создать новые каналы. Почему компания решила смягчить политику и кто сможет вернуться?

Читать полностью » Xiaomi опубликовала отчёт о сбоях HyperOS и сроках их устранения вчера в 22:51
HyperOS трещит по швам: Xiaomi раскрыла самые надоедливые баги недели

Xiaomi опубликовала отчёт о сбоях HyperOS и рассказала, какие ошибки уже признаны и когда пользователи смогут получить обновления.

Читать полностью » MIT Technology Review: в Китае насчитывается более 1,5 тыс. компаний, производящих игрушки с ИИ вчера в 21:16
Игрушка, которая говорит голосом мамы: новый тренд довёл родителей до мурашек

В Китае стремительно растёт рынок игрушек с искусственным интеллектом. От шарика BubblePal до плюшевых FoloToy — как ИИ превращает обычные игрушки в умных друзей и почему родители не всегда в восторге.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Фитнес-эксперт Александра Герасимова рассказала, как бокс помогает справляться со стрессом
Красота и здоровье
Клубника укрепляет иммунитет и снижает воспаление — врач-нутрициолог Екатерина Гузман
Еда
Куриное филе бедра в сметанно-аджичном соусе сохраняет сочность при запекании в духовке
Дом
Эксперты назвали критерии выбора современного дивана для квартиры
Еда
Салат с капустой и сухариками сохраняет свежесть при заправке майонезом
Еда
Мясо с грибами и сыром в духовке сохраняет сочность без майонеза
Дом
Дизайнер показал, как объединить кухню и гостиную с помощью зонирования и цвета
Еда
Салат с копчёной колбасой и огурцом создает яркий и домашний вкус
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet