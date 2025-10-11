Сердце под контролем — и в МРТ тоже: Россия запустила свой первый кардиостимулятор без ограничений

В России началось серийное производство первого отечественного электрокардиостимулятора, полностью совместимого с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Разработка получила название Apollo MRI и предназначена для пациентов с тяжёлыми нарушениями сердечного ритма. Это событие стало важным этапом в развитии отечественного медицинского приборостроения и технологий кардиостимуляции.

Прорыв в медицинской технике

Новый кардиостимулятор создан технологическим партнёром госкорпорации "Ростех" — компанией "Кардиоэлектроника". Устройство было впервые представлено 17 мая 2025 года, а осенью показано широкой аудитории на международном форуме "Биопром-2025" в Геленджике.

Главная особенность прибора заключается в том, что он полностью безопасен для проведения МРТ-исследований, что ранее было невозможно для пациентов с имплантированными стимуляторами. Это даёт врачам новые возможности для диагностики, а пациентам — уверенность, что современные методы обследования больше не создадут угрозу для их здоровья.

"Запуск серийного производства российского МРТ-совместимого кардиостимулятора — важный шаг в развитии отечественного медицинского приборостроения", — отметил генеральный директор "РТ-МедТех" Сергей Дмитриченко.

Как работает Apollo MRI

Apollo MRI имплантируется под кожу и постоянно контролирует сердечный ритм пациента. Встроенные датчики фиксируют частоту сокращений, анализируют регулярность и при необходимости корректируют ритм с помощью электрических импульсов.

Прибор способен записывать электрокардиограмму (ЭКГ), а также собирать дополнительную статистику о работе сердца. Вся информация сохраняется в памяти устройства, благодаря чему врач получает объективную динамику состояния пациента и может своевременно корректировать лечение.

Срок службы стимулятора — девять и более лет, что соответствует уровню лучших зарубежных аналогов. При этом его параметры можно настраивать индивидуально — под конкретные физиологические особенности пациента.

Почему МРТ-совместимость так важна

Раньше людям с обычными кардиостимуляторами запрещали проходить МРТ-исследования, поскольку сильное магнитное поле могло вывести устройство из строя или повлиять на его работу. Это лишало пациентов возможности использовать один из ключевых методов диагностики заболеваний головного мозга, позвоночника и внутренних органов.

Apollo MRI решает эту проблему: все элементы прибора защищены от влияния магнитных полей, а алгоритмы автоматически переводят систему в безопасный режим во время томографии. После завершения процедуры стимулятор возвращается к обычной работе без риска для пациента.

Сравнение: Apollo MRI и зарубежные аналоги

Параметр Apollo MRI Импортные модели МРТ-совместимость Без ограничений Только частичная или с оговорками Срок службы 9+ лет 8-10 лет Индивидуальная настройка Да Да Производство Россия США, Германия, Швейцария Поддержка ЭКГ-мониторинга Есть Есть Стоимость Ниже на 20-30 % Выше из-за импорта

Таким образом, российская модель не уступает зарубежным по функциональности, но выигрывает по доступности и адаптированности под отечественные условия.

Как проходит установка

Процедура имплантации кардиостимулятора проводится под местной анестезией и занимает около часа. Устройство размещается под кожей в области грудной клетки, а электроды подводятся к сердцу.

После операции пациенту проводят настройку параметров стимуляции — частоты, амплитуды импульсов и чувствительности датчиков. Apollo MRI позволяет врачам дистанционно считывать данные и корректировать режим работы устройства без повторных хирургических вмешательств.

Советы по эксплуатации (HowTo)

После имплантации необходимо регулярно посещать кардиолога для проверки работы устройства. Избегать воздействия сильных магнитных и электрических полей (кроме МРТ-оборудования, одобренного врачом). Носить карточку пациента с информацией о модели стимулятора. При прохождении процедур сообщать о наличии импланта медицинскому персоналу. Не использовать бытовые приборы с мощным магнитом в непосредственной близости от груди.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Пациент самостоятельно меняет режим стимуляции.

Последствие: Сбои в работе сердца.

Альтернатива: Настройка только под контролем кардиолога.

Ошибка: Игнорирование плановых осмотров.

Последствие: Позднее выявление проблем с питанием или электродами.

Альтернатива: Проверка каждые 6-12 месяцев.

Ошибка: Использование несовместимых медицинских аппаратов.

Последствие: Повреждение устройства.

Альтернатива: Проверка совместимости перед процедурами.

Производство и планы

Серийный выпуск организован на базе предприятия "Кардиоэлектроника", которое входит в экосистему "Ростеха". Производство локализовано в России, что снижает зависимость от импортных компонентов и делает устройство более доступным.

Создатели планируют нарастить выпуск до 5 тысяч единиц в год к 2027 году. Это позволит обеспечить отечественные клиники необходимыми устройствами и снизить потребность в зарубежных закупках.

Развитие проекта поддерживается Министерством промышленности и торговли, а также медицинскими учреждениями, участвующими в клинических испытаниях.

Плюсы и минусы Apollo MRI

Плюсы Минусы Полная МРТ-совместимость Необходимость точной индивидуальной настройки Отечественное производство и сервис Новое устройство — требуется обучение врачей Снижение стоимости лечения Пока ограниченные объёмы выпуска Возможность дистанционного контроля Требуется интеграция с ИТ-системами больниц

А что если… Apollo MRI станет стандартом?

Если устройство покажет высокую надёжность в клинической практике, оно может стать базовой моделью для всей отечественной программы кардиостимуляции. В перспективе "Ростех" планирует развивать линейку имплантируемых медицинских систем — от дефибрилляторов до нейростимуляторов. Это позволит создать в России собственную школу биомедицинского приборостроения.

Три факта о проекте Apollo MRI