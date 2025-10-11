Сердце под контролем — и в МРТ тоже: Россия запустила свой первый кардиостимулятор без ограничений
В России началось серийное производство первого отечественного электрокардиостимулятора, полностью совместимого с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Разработка получила название Apollo MRI и предназначена для пациентов с тяжёлыми нарушениями сердечного ритма. Это событие стало важным этапом в развитии отечественного медицинского приборостроения и технологий кардиостимуляции.
Прорыв в медицинской технике
Новый кардиостимулятор создан технологическим партнёром госкорпорации "Ростех" — компанией "Кардиоэлектроника". Устройство было впервые представлено 17 мая 2025 года, а осенью показано широкой аудитории на международном форуме "Биопром-2025" в Геленджике.
Главная особенность прибора заключается в том, что он полностью безопасен для проведения МРТ-исследований, что ранее было невозможно для пациентов с имплантированными стимуляторами. Это даёт врачам новые возможности для диагностики, а пациентам — уверенность, что современные методы обследования больше не создадут угрозу для их здоровья.
"Запуск серийного производства российского МРТ-совместимого кардиостимулятора — важный шаг в развитии отечественного медицинского приборостроения", — отметил генеральный директор "РТ-МедТех" Сергей Дмитриченко.
Как работает Apollo MRI
Apollo MRI имплантируется под кожу и постоянно контролирует сердечный ритм пациента. Встроенные датчики фиксируют частоту сокращений, анализируют регулярность и при необходимости корректируют ритм с помощью электрических импульсов.
Прибор способен записывать электрокардиограмму (ЭКГ), а также собирать дополнительную статистику о работе сердца. Вся информация сохраняется в памяти устройства, благодаря чему врач получает объективную динамику состояния пациента и может своевременно корректировать лечение.
Срок службы стимулятора — девять и более лет, что соответствует уровню лучших зарубежных аналогов. При этом его параметры можно настраивать индивидуально — под конкретные физиологические особенности пациента.
Почему МРТ-совместимость так важна
Раньше людям с обычными кардиостимуляторами запрещали проходить МРТ-исследования, поскольку сильное магнитное поле могло вывести устройство из строя или повлиять на его работу. Это лишало пациентов возможности использовать один из ключевых методов диагностики заболеваний головного мозга, позвоночника и внутренних органов.
Apollo MRI решает эту проблему: все элементы прибора защищены от влияния магнитных полей, а алгоритмы автоматически переводят систему в безопасный режим во время томографии. После завершения процедуры стимулятор возвращается к обычной работе без риска для пациента.
Сравнение: Apollo MRI и зарубежные аналоги
|Параметр
|Apollo MRI
|Импортные модели
|МРТ-совместимость
|Без ограничений
|Только частичная или с оговорками
|Срок службы
|9+ лет
|8-10 лет
|Индивидуальная настройка
|Да
|Да
|Производство
|Россия
|США, Германия, Швейцария
|Поддержка ЭКГ-мониторинга
|Есть
|Есть
|Стоимость
|Ниже на 20-30 %
|Выше из-за импорта
Таким образом, российская модель не уступает зарубежным по функциональности, но выигрывает по доступности и адаптированности под отечественные условия.
Как проходит установка
Процедура имплантации кардиостимулятора проводится под местной анестезией и занимает около часа. Устройство размещается под кожей в области грудной клетки, а электроды подводятся к сердцу.
После операции пациенту проводят настройку параметров стимуляции — частоты, амплитуды импульсов и чувствительности датчиков. Apollo MRI позволяет врачам дистанционно считывать данные и корректировать режим работы устройства без повторных хирургических вмешательств.
Советы по эксплуатации (HowTo)
-
После имплантации необходимо регулярно посещать кардиолога для проверки работы устройства.
-
Избегать воздействия сильных магнитных и электрических полей (кроме МРТ-оборудования, одобренного врачом).
-
Носить карточку пациента с информацией о модели стимулятора.
-
При прохождении процедур сообщать о наличии импланта медицинскому персоналу.
-
Не использовать бытовые приборы с мощным магнитом в непосредственной близости от груди.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Пациент самостоятельно меняет режим стимуляции.
Последствие: Сбои в работе сердца.
Альтернатива: Настройка только под контролем кардиолога.
-
Ошибка: Игнорирование плановых осмотров.
Последствие: Позднее выявление проблем с питанием или электродами.
Альтернатива: Проверка каждые 6-12 месяцев.
-
Ошибка: Использование несовместимых медицинских аппаратов.
Последствие: Повреждение устройства.
Альтернатива: Проверка совместимости перед процедурами.
Производство и планы
Серийный выпуск организован на базе предприятия "Кардиоэлектроника", которое входит в экосистему "Ростеха". Производство локализовано в России, что снижает зависимость от импортных компонентов и делает устройство более доступным.
Создатели планируют нарастить выпуск до 5 тысяч единиц в год к 2027 году. Это позволит обеспечить отечественные клиники необходимыми устройствами и снизить потребность в зарубежных закупках.
Развитие проекта поддерживается Министерством промышленности и торговли, а также медицинскими учреждениями, участвующими в клинических испытаниях.
Плюсы и минусы Apollo MRI
|Плюсы
|Минусы
|Полная МРТ-совместимость
|Необходимость точной индивидуальной настройки
|Отечественное производство и сервис
|Новое устройство — требуется обучение врачей
|Снижение стоимости лечения
|Пока ограниченные объёмы выпуска
|Возможность дистанционного контроля
|Требуется интеграция с ИТ-системами больниц
А что если… Apollo MRI станет стандартом?
Если устройство покажет высокую надёжность в клинической практике, оно может стать базовой моделью для всей отечественной программы кардиостимуляции. В перспективе "Ростех" планирует развивать линейку имплантируемых медицинских систем — от дефибрилляторов до нейростимуляторов. Это позволит создать в России собственную школу биомедицинского приборостроения.
Три факта о проекте Apollo MRI
-
Это первый российский электрокардиостимулятор, безопасный для прохождения МРТ без ограничений.
-
Разработан и производится в России при технологической поддержке госкорпорации "Ростех".
-
Устройство способно накапливать и передавать врачам данные о работе сердца, помогая индивидуализировать лечение.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru