Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
YouTube
YouTube
© Pexels by freestocks.org is licensed under public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

Герой YouTube против своей же технологии: как MrBeast стал символом сопротивления

MrBeast заявил, что генеративное видео угрожает создателям контента на YouTube

Когда человек, изменивший само представление о YouTube, открыто выражает тревогу, индустрия слушает. MrBeast, настоящее имя — Джимми Дональдсон, высказался о том, что искусственный интеллект может стать угрозой для миллионов авторов, которые живут за счёт своего творчества. И хотя сам он не раз экспериментировал с технологиями ИИ, теперь блогер предупреждает: наступают "страшные времена".

Тревожный пост, который встряхнул сообщество

В понедельник Дональдсон опубликовал короткое, но эмоциональное сообщение в соцсетях, где задался вопросом, как появление видео, созданных искусственным интеллектом, отразится на экономике авторов. Его комментарий быстро разошёлся по сообществам, вызвав обсуждения о будущем YouTube и индустрии контента в целом.

"Страшные времена", — написал MrBeast.

Слова человека, возглавляющего рейтинг Forbes с доходом 85 миллионов долларов и 634 миллионами подписчиков, имеют особый вес. Если даже он боится за будущее авторов, то тревога тех, кто только строит карьеру в сети, становится понятной.

Контекст: OpenAI и новая волна генеративного видео

Комментарий MrBeast прозвучал вскоре после выхода Sora 2 - обновлённого аудио- и видеогенератора от OpenAI. Новая версия позволяет создавать реалистичные видео по текстовому описанию, а мобильное приложение Sora, напоминающее TikTok, даёт возможность пользователям делать короткие клипы с собой, друзьями или любыми вымышленными образами.

Приложение моментально стало хитом, заняв первую строчку в американском App Store, и вызвало бурю дискуссий: теперь любой человек может стать "режиссёром" без камеры, актёров и съёмочной группы.

Именно это и вызывает тревогу у ведущих ютуберов — ведь если алгоритмы научатся генерировать увлекательный контент, что станет с традиционными видеомейкерами?

YouTube тоже делает ставку на ИИ

Пока OpenAI завоёвывает App Store, YouTube идёт тем же путём. Платформа тестирует инструменты для редактирования видео с помощью нейросетей:

  • анимация фотографий через модель Veo,

  • автоматическое создание клипов из прямых эфиров и подкастов,

  • ИИ-помощник в YouTube Studio, который отвечает авторам на вопросы и предлагает оптимизации.

Это удобные функции, но для многих они означают — платформа всё активнее заменяет человеческое участие алгоритмами.

Сам MrBeast и его опыты с ИИ

Любопытно, что Джимми Дональдсон сам не остался в стороне от технологий. Летом он представил инструмент, использующий ИИ для генерации миниатюр к видео. Однако реакция оказалась болезненной: фанаты и художники обвинили его в подрыве креативной профессии.

MrBeast быстро удалил инструмент из своей аналитической платформы Viewstats, пообещав заменить его на сервис, где можно будет нанимать дизайнеров напрямую.

После критики он заявил, что "будет поддерживать живых художников, а не алгоритмы".

Тем не менее, благотворительное подразделение его компании продолжает инвестировать в ИИ-проекты — что лишь подчёркивает двойственность отношения Дональдсона к технологиям: он признаёт их силу, но опасается последствий.

Почему тревога MrBeast оправдана

  1. Автоматизация контента. Генераторы видео вроде Sora 2 или Veo могут создавать тысячи роликов в день, затмевая человеческий труд.

  2. Обесценивание творчества. Когда зрителю всё равно, создан ли ролик человеком или машиной, уникальность теряется.

  3. Падение доходов авторов. Алгоритмы могут заполнить ленты дешёвым контентом, снижая просмотры настоящих создателей.

Для человека, чья карьера построена на оригинальности и харизме, эти тенденции действительно выглядят тревожно.

Сравнение подходов платформ

Платформа Направление развития ИИ Цель внедрения Возможные риски
OpenAI (Sora 2) Генерация видео и аудио Сделать создание контента массовым Обесценивание человеческого творчества
YouTube Инструменты редактирования и подсказки Упрощение работы создателей Потеря уникальности контента
MrBeast / Viewstats Аналитика и визуальные шаблоны Поддержка авторов Конфликт с художниками

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Доверять ИИ весь креативный процесс.

  • Последствие: Потеря подлинности и интереса аудитории.

  • Альтернатива: Использовать ИИ как инструмент, но сохранять человеческий надзор — редактировать, корректировать, вдохновлять.

А что если…

А что если ИИ действительно democratизирует творчество, дав каждому возможность создавать? В таком случае ценность приобретёт не техника, а идея. Тогда выигрывать будут не те, кто "рисует" видео, а те, кто умеет придумывать истории и эмоции, которые резонируют с людьми.

Плюсы и минусы ИИ-контента

Плюсы Минусы
Ускоряет производство роликов Снижает роль автора
Доступен каждому пользователю Угроза плагиата и подделок
Расширяет творческие возможности Потеря доверия к контенту

FAQ

Почему именно MrBeast обеспокоен ИИ, если он сам им пользовался?
Он видит, насколько быстро ИИ может вытеснить реальных создателей, и понимает, что без контроля это навредит всей индустрии.

Может ли ИИ полностью заменить ютуберов?
Пока нет. Даже лучшие модели вроде Sora 2 не способны создать харизму, эмоции и связь с аудиторией, которые делают контент живым.

Как создателям адаптироваться к новой эпохе?
Учиться работать с ИИ — не как конкурентом, а как партнёром: использовать его для идей, монтажа, визуальных эффектов, но сохранять творческое руководство.

Мифы и правда

Миф: ИИ полностью уничтожит YouTube.
Правда: Он лишь изменит формат: останутся те, кто найдёт баланс между технологиями и личным стилем.

Миф: Видео, созданные ИИ, неинтересны.
Правда: Всё зависит от задачи — в маркетинге и образовании такие ролики уже эффективны.

Миф: Использование ИИ всегда вызывает недоверие.
Правда: При прозрачном раскрытии инструментов аудитория чаще поддерживает, чем осуждает.

Исторический контекст

Тема ИИ не нова для индустрии. Ещё в 2019 году YouTube начал эксперименты с автоматическим монтажом и озвучкой, но именно в 2025 году технологии дошли до уровня, где видеогенераторы вроде Sora 2 могут конкурировать с профессиональными продакшенами.

Для MrBeast, чья карьера строится на идеях, бюджете и человеческом участии, этот переход — не просто технологическая веха, а угроза привычной экосистеме.

3 интересных факта

• MrBeast является самым просматриваемым создателем на YouTube за всю историю платформы.
• Его благотворительные проекты уже собрали более 100 миллионов долларов.
• После его поста о "страшных временах" хэштег #SaveCreators стал трендом в X (бывший Twitter).

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Илон Маск: нейросеть Grok снимет первый полнометражный фильм к 2026 году вчера в 16:45
Кино без человека — уже не фантастика: Grok Маска готовится заменить режиссёров и актёров

Илон Маск пообещал, что уже к 2026 году искусственный интеллект снимет первый по-настоящему "живой" фильм. Grok готовится перевернуть мир кино и игр.

Читать полностью » Французская прокуратура начала расследование против Apple из-за Siri вчера в 15:17
Привет, Siri. Прощай, приватность? Apple расследуют за сбор личных данных

Французская прокуратура расследует Siri: правозащитники обвинили Apple в незаконном сборе голосовых данных. Что известно о деле и как защитить себя?

Читать полностью » Пентагон одобрил смартфоны Google Pixel 9 для использования в федеральных структурах США вчера в 14:41
Шпион, ставший охранником: как смартфон Google получил доступ к тайнам Пентагона

Пентагон признал смартфоны Google Pixel самыми защищёнными на рынке и допустил их к использованию в федеральных структурах. Почему именно эти устройства заслужили доверие — в материале.

Читать полностью » Bloomberg: Тим Кук готовится покинуть пост главы Apple, преемником может стать Джон Тернус вчера в 13:18
Apple готовится к жизни после Кука: кто станет новым лицом самой дорогой компании мира

По данным Bloomberg, Apple готовится к смене руководства: Тим Кук может покинуть пост CEO уже в ближайшие месяцы. Кто сменит легендарного лидера и куда приведёт компанию новая эпоха Тернуса?

Читать полностью » OpenAI превратит Sora в платформу для монетизации пользовательского ИИ-контента вчера в 12:16
Монетизация из воздуха: OpenAI превращает ИИ-видео в источник прибыли для всех

Сэм Альтман объявил, что OpenAI начнёт зарабатывать на пользовательских видео, созданных с помощью Sora. Как компания собирается защитить авторов и построить «YouTube для генеративного контента»?

Читать полностью » Джефф Безос назвал бум инвестиций в искусственный интеллект вчера в 11:17
Пузырь, который должен лопнуть — чтобы осталась цивилизация: Безос объяснил, зачем нам ИИ-безумие

Джефф Безос считает, что ажиотаж вокруг ИИ — это «хороший пузырь». Почему миллиардер уверен, что такие волны инвестиций двигают прогресс и ведут человечество к жизни за пределами Земли?

Читать полностью » Google DeepMind представила CodeMender — ИИ-агента для автоматического исправления уязвимостей вчера в 10:18
Пока ты спишь — ИИ патчит твой код: будущее кибербезопасности уже работает

Google DeepMind представила CodeMender — ИИ-агента, который самостоятельно находит и исправляет уязвимости в коде. Это шаг к эпохе самоисправляющегося программного обеспечения.

Читать полностью » Автономные хирургические системы провели первые операции без управления человеком вчера в 9:11
Хирургия без скальпеля и без человека: как нейросети становятся новым медицинским авторитетом

В 2025 году роботы впервые начали проводить операции без участия рук хирурга. Как машины учатся чувствовать ошибку, а врачи становятся режиссёрами операций?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Nissan готовит гибридный Rogue и обсуждает выпуск модели с Ford и Stellantis
Туризм
New York Times: Хадсон признан одним из самых живописных городов США осенью
Питомцы
Ассоциация заводчиков: мальтипу признан удобной породой для пожилых людей
Садоводство
Чтобы луковицы не загнили зимой в Томской области, их нужно просушить
Еда
Диетолог Кузнецова: спелые бананы могут заменить сахар в выпечке
Наука
NASA: межзвёздный объект A11pl3Z пролетит мимо Земли в декабре 2025 года
Авто и мото
Эксперты отрасли: водные краски снизили токсичность и ускорили сушку авто
Культура и шоу-бизнес
Netflix создаст реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet