Второй сезон "Мистера и миссис Смит" завис: миллионы долларов и судьба проекта под вопросом

Работа над вторым сезоном сериала "Мистер и миссис Смит" оказалась под вопросом. Студия Amazon MGM Studios официально приостановила подготовку к съемкам, которые планировалось начать осенью 2025 года. Теперь старт перенесён как минимум на 2026-й, и точной даты никто не называет.

Причины задержки

По информации издания Deadline, главной проблемой стали сложности с заключением контрактов со второстепенными актёрами. Несмотря на то, что ключевые роли уже распределены, именно переговоры с другими членами команды затянулись и стали препятствием для запуска производства.

Финансовый аспект

В марте проект получил крупный налоговый кредит — 22,4 миллиона долларов. Эти деньги предназначались для переноса съемок из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Однако по правилам, чтобы сохранить льготы, производство должно стартовать в течение 18 месяцев с момента получения средств. Если работа не начнётся в срок, проект рискует лишиться финансовой поддержки.

Кадровые перестановки

На фоне затянувшейся паузы произошло ещё одно важное событие. Шоураннер и создатель сериала Франческа Слоун покинула Amazon MGM Studios и перешла в HBO. Там она займётся работой над третьим сезоном популярной драмы "Большая маленькая ложь" и выступит исполнительным продюсером. Кроме того, Слоун будет писать сценарии к нескольким новым сериям.

Новый актёрский дуэт

Состав главных героев также изменился. В декабре стало известно, что роль мистера Смита достанется российскому актёру Марку Эйдельштейну, который получил признание благодаря фильму "Анора" Шона Бейкера. А в январе объявили, что миссис Смит сыграет Софи Тэтчер, звезда фильма "Еретик".

Они сменят Дональда Гловера и Майю Эрскин, исполнивших главные роли в первом сезоне. Такой подход объясняется изначальной концепцией сериала: каждая новая история посвящена другой паре агентов, поэтому изменения в касте заложены в структуру проекта.

Успех первого сезона

Премьера первого сезона "Мистера и миссис Смит" состоялась в феврале 2024 года на платформе Prime Video. Сериал стал одним из самых популярных проектов сервиса и получил 16 номинаций на премию "Эмми".